L'Ukraine, qui subit une véritable operation militaire de la part de la Russie, compte 44 millions d'habitants, dont plus d'un million ont fui le pays en tant que réfugiés pour échapper au conflit. Elle abrite également une importante communauté de développeurs de logiciels qui travaillent à distance pour des entreprises situées aux États-Unis et en Europe. Ces développeurs, ainsi que d'autres civils ukrainiens dans le pays, sont maintenant obligés de défendre leurs maisons et leurs villes tout en s'abritant des bombes russes. Mais beaucoup d'entre eux continuent à travailler à distance pour leurs employeurs, soutenant l'effort de défense local le jour et envoyant leurs produits livrables la nuit.« Oui, nos équipes envoient des livrables depuis un parking à Kharkiv, sous les bombardements et les tirs d'artillerie dans la région. Des humains étonnants… Nous leur avons bien sûr dit que tous les livrables sont pas disponibles. Nous n'attendions rien d'autre que de nous faire savoir comment nous pouvions les aider autrement qu'en leur transférant de l'argent et en faisant avancer leur processus de visa », a déclaré Logan Bender, directeur financier d'une société de licences logicielles basée à San Francisco, dans une histoire postée sur Instagram mardi par le compte de mèmes de capital-risque PrayingforExits. Bender s'est efforcé d'obtenir un service de défense pour faire sortir ses employés de la zone de conflit sous la protection de gardes armés.Le pays comptait 200 000 développeurs ukrainiens en 2020, selon la société d'externalisation du développement de logiciels Daxx, basée à Amsterdam, qui affirme que 20 % des entreprises du classement Fortune 500 ont leurs équipes de développement à distance en Ukraine. La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, et sa capitale, Kiev, subissent depuis plusieurs jours des bombardements intensifs. Des installations gouvernementales, des immeubles résidentiels et des lieux publics ont été incendiés ou réduits à l'état de décombres, alors que la Russie affirme ne viser que les infrastructures militaires.Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que ses forces s'engageraient dans une « opération militaire spéciale » pour « démilitariser » l'Ukraine, qui, selon lui, n'est pas un État légitime, bien qu'elle soit un pays indépendant depuis 30 ans.Alors que les grandes villes ukrainiennes subissent des attaques dévastatrices qui ont vu des bâtiments réduits à l'état de décombres, des chefs d'entreprise aux États-Unis et en Europe ont exprimé leur frayeur pour leur personnel basé en Ukraine. « Notre principal développeur frontal s'est enfui à Lviv dans la maison rurale de ses parents, à 40 km de la ville, et soumet toujours des pull requests… Il retourne à Lviv demain matin pour continuer son travail tout en aidant à la lutte », a déclaré Eric Hovagim, PDG et fondateur de la plateforme de paris Pogbet, basée à Los Angeles. « Ces Ukrainiens sont construits différemment. Aucune extraction de garde armé n'est nécessaire. Ces gens sont leurs propres gardes armés », a déclaré Hovagim.Un développeur ukrainien, qui a requis l'anonymat pour des raisons professionnelles, a décrit combien il était difficile de continuer à travailler au milieu de la guerre. « Il est très difficile de se concentrer sur le travail lorsque de telles choses se produisent dans votre pays », a déclaré le développeur, ajoutant qu'il était reconnaissant à son employeur de comprendre sa situation.« Je veux dire merci à tous ceux qui s'intéressent à mon pays et qui s'en inquiètent. Tout le monde dans mon pays travaille pour un seul objectif maintenant. Chaque personne dans mon pays se bat, chaque personne s'entraide... Merci encore au monde entier pour votre soutien. Nous nous battons pour nos droits pour l'avenir et nous apprécierions toute forme de soutien : aide médicale, nourriture, équipement pour l'armée et les volontaires, ou simplement des mots agréables de soutien », a-t-il ajouté.Les Ukrainiens travaillant dans des domaines liés à l'informatique déploient également leurs compétences pour le combat chez eux. Les employés d'une agence locale de marketing numérique à Kiev participent à la réalisation de cyberattaques contre des entités russes, en collaboration avec le ministère ukrainien de la Transformation numérique. Une chaîne Telegram locale dédiée au crowd-sourcing de programmeurs pour mener des cyberattaques contre la Russie compte près d'un million d'abonnés.Les États-Unis et plusieurs pays européens envoient des armes et des équipements défensifs à l'Ukraine. Mais face à la crainte d'une escalade avec la Russie, une puissance nucléaire, les membres de l'OTAN ont clairement indiqué qu'ils n'enverraient pas de troupes pour participer au combat. Le gouvernement ukrainien cherche à obtenir de l'OTAN une zone d'exclusion aérienne, ce qui semble peu probable jusqu'à présent. Comme elle n'est pas membre de l'OTAN, l'Ukraine, dont les effectifs et les armes sont inférieurs à ceux de la Russie, est essentiellement livrée à elle-même.Pourtant, les analystes militaires sont surpris par la mesure dans laquelle les Ukrainiens qui se battent seuls ont ralenti l'offensive russe. Mais alors que les forces russes intensifient leur bombardement du pays, tirant des missiles et lâchant des bombes sur des cibles militaires et civiles, beaucoup craignent que le pire soit à venir.Alexandru Asimionese, cofondateur de Labs42, développeur de logiciels basé en Moldavie, a raconté l'histoire d'un de ses concepteurs indépendants basé dans la ville de Lutsk, au nord-ouest de l'Ukraine. « Le matin, il va acheter des aliments hyperprotéinés pour les livrer à l'armée locale. Tard dans la nuit, envoie des idées de logos. Toujours payé en crypto (via) Binance », a-t-il déclaré. Un autre responsable de start-up a déclaré que sa petite amie ukrainienne revenait en Ukraine depuis l'étranger pour se battre, et qu'elle prévoyait de continuer à travailler pour sa société de technologie tout en ne combattant pas les envahisseurs.L'Américain d'origine ukrainienne Daniel Berezovsky est cofondateur de l'application sMiles, basée en Floride. « Notre développeur basé à Kiev aide les gens ordinaires et l'armée pendant la journée et essaie de continuer à travailler après », raconte-t-il. « La société d'un autre ami qui a un bureau à Kharkiv a des développeurs qui ont pris des fusils et ont rejoint la défense de la ville, tandis qu'ils ont évacué leurs femmes et leurs enfants plus près de la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Des histoires similaires dans toute l'Ukraine », a déclaré Berezovsky.Des centaines de milliers d'Ukrainiens ont fui le pays depuis l'invasion de la Russie le 24 février, ce qui a provoqué des embouteillages et des retards à la frontière. Les hommes âgés de 18 à 60 ans sont interdits de quitter le pays.Source : CNBCQuel est votre avis sur le sujet ?