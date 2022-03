Si le jeune homme de 19 ans n'est pas la seule personne à offrir de tels services, ce qui rend les comptes de Sweeney si uniques, c'est leur facilité d'accès et la fenêtre séduisante qu'ils offrent sur la vie des milliardaires d'aujourd'hui. Colby Howard, président de Paragon Intel (qui fournit des renseignements sur l'aviation d'affaires par le biais de son produit JetTrack) a déclaré que les comptes Twitter de Sweeney sont la « version People Magazine » des renseignements sur l'aviation d'affaires. « Les gens sont plus que jamais obsédés par la richesse. C'est presque une forme de paparazzi, c'est pourquoi c'est populaire », a déclaré Howard.Jack Sweeney, pour sa part, affirme avoir créé ces comptes après avoir reçu de nombreuses demandes de suivi des avions des oligarques russes. En utilisant une liste d'avions suivis par un blog appelé "Radar Spots", l'adolescent a pu rapidement créer un autre compte Twitter. Il a récolté plus de 53 000 followers en quelques jours seulement. « Les avions que possèdent ces oligarques sont absolument fous. Leurs avions sont énormes par rapport aux autres jets », a déclaré Sweeney à Bloomberg, notant que les personnes les plus riches de Russie voyageaient dans des avions de taille commerciale comme un Airbus A319 et un Boeing 737.Un autre compte a été créé pour suivre les vols des avions enregistrés au nom de Poutine et des VIP russes, bien que Jack Sweeney, l'étudiant à l'origine de ces comptes, ait prévenu dans un tweet qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils soient très précis, car il y a plusieurs avions VIP et il n'y a pas autant de données de vol disponibles en Russie.Le compte Russian Oligarch Jets permet de suivre divers avions, qu'il s'agisse d'hélicoptères, de jets privés ou d'avions de taille commerciale, y compris ceux appartenant à Vladimir Potanin (la personne la plus riche de Russie), au propriétaire du club de football de Chelsea Roman Abramovich et au milliardaire de l'acier Alexander Abramov.Bien qu'il puisse être fascinant pour le commun des mortels de savoir quelle est est la prochaine destination des oligarques russes, Colby Howard de Paragon note qu'il n'inclut pas d'informations pour contextualiser les vols ; comme qui peut être sur les vols ou la signification historique du mouvement et d'autres informations qui seraient nécessaires aux agents de renseignement ou aux investisseurs pour prendre des décisions sensibles. « Un jet qui passe par Miami et qui ason bord on ne sait qui ne veut rien dire. Cela ne vous dit pas quelles informations sont importantes et de quel contexte vous avez besoin pour prendre une décision », a déclaré Howard.Jack Sweeney, 19 ans, a fait les gros titres le mois dernier après que Elon Musk ait proposé de le payer pour fermer son compte Elon Musk's Jet. Lancé en juin 2020, ce compte s'appuie sur des bots pour récupérer les informations publiques sur le trafic aérien, mais il a irrité Musk. Dans un message direct adressé à Sweeney, le PDG milliardaire de Tesla a offert 5 000 dollars pour le fermer, le qualifiant de « risque pour la sécurité ». Sweeney a répondu à l'offre de Musk en demandant 50 000 dollars, mais Musk a refusé, a déclaré Sweeney.Source : Twitter ( 1 Quel est votre opinion sur le sujet ?