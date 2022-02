Peter Thiel siège au conseil d'administration de Meta depuis 2005, lorsque Facebook était une minuscule start-up et qu'il était l'un de ses premiers investisseurs institutionnels. Mais l'examen de la position de Thiel au conseil d'administration n'a cessé de s'intensifier à mesure que la société était mêlée à des controverses politiques, notamment l'exclusion de Trump de la plateforme et que le capital-risqueur devenait plus actif politiquement. Ce départ signifie que Meta perd la voix conservatrice la plus importante de son conseil d'administration. Le conseil d'administration de 10 membres a connu des changements importants ces dernières années, car beaucoup de ses membres sont partis et ont été remplacés, souvent par des entrepreneurs de la Silicon Valley. Drew Houston, le directeur général de Dropbox, a rejoint le conseil d'administration de Facebook en 2020 et Tony Xu, le fondateur de DoorDash, l'a rejoint le mois dernier. Meta n'a pas précisé si elle avait l'intention de remplacer Thiel.L'entreprise, qui a récemment fêté son 18e anniversaire, entreprend un virage vers ce qu'on appelle le métavers, que son directeur général, Mark Zuckerberg, considère comme la prochaine génération d'Internet. « Peter a été un membre précieux de notre conseil d'administration et je suis profondément reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour notre entreprise. Peter est vraiment un penseur original à qui vous pouvez soumettre vos problèmes les plus difficiles et obtenir des suggestions uniques, a déclaré Mark Zuckerberg dans un communiqué. Dans une déclaration faite lundi, Peter Thiel a dit : « Cela a été un privilège de travailler avec l'un des grands entrepreneurs de notre temps. L'intelligence, l'énergie et la conscience professionnelle de Mark Zuckerberg sont formidables. Ses talents serviront bien Meta alors qu'il mène l'entreprise vers une nouvelle ère ».Thiel a rencontré Zuckerberg pour la première fois il y a 18 ans, lorsqu'il a fourni à l'entrepreneur un capital de 500 000 dollars pour Facebook, évaluant l'entreprise à 4,9 millions de dollars. Cela a permis à Thiel, qui, avec sa société de capital-risque Founders Fund, de contrôler une participation de 10 % dans le réseau social, de siéger au conseil d'administration. Depuis lors, Thiel est devenu un confident de Zuckerberg. Il a conseillé l'entreprise au cours de ses premières années de croissance rapide du nombre d'utilisateurs et lors de ses difficultés à réorienter ses activités vers les téléphones portables au moment de son introduction en bourse en 2012.Il a également été perçu comme l'homme à contre-courant de Zuckerberg, se faisant le champion de la liberté d'expression sur les plateformes numériques lorsque cela l'arrangeait. Ses opinions conservatrices ont également apporté au conseil d'administration de Facebook ce que Mark Zuckerberg considère comme une diversité idéologique. En 2019 et 2020, alors que Facebook était aux prises avec la question de savoir comment gérer les discours politiques et les déclarations faites dans les publicités politiques, Thiel a exhorté Zuckerberg à résister à la pression publique pour supprimer ces publicités, même si d'autres cadres et membres du conseil d'administration pensaient que l'entreprise devait changer de position, Zuckerberg s'est rangé du côté de Thiel.Mais les opinions de Peter Thiel sur le discours étaient parfois contradictoires. Il a financé une guerre secrète contre le site Web de médias Gawker, qui a finalement conduit à la faillite du site. L'influence politique de M. Thiel et ses liens avec les principaux républicains et conservateurs ont également offert une porte d'entrée cruciale à Washington pour Zuckerberg, en particulier sous l'administration Trump. Facebook et Zuckerberg ont longtemps été critiqués pour la présence de Thiel au conseil d'administration. En 2016, Thiel a été l'un des rares titans technologiques de la Silicon Valley, largement libérale, à soutenir publiquement la campagne présidentielle de Trump. En 2020, lorsque les messages incendiaires de Trump sur Facebook ont été passés au crible, les critiques ont cité le siège de Thiel au conseil d'administration pour expliquer l'insistance de Zuckerberg à laisser les messages de Trump en l'état.Facebook a suspendu le compte de Trump l'année dernière après l'assaut du Capitole américain le 6 janvier, estimant que ses messages incitaient à la violence. Cet épisode est devenu un point de ralliement clé pour les conservateurs qui affirment que les plateformes sociales traditionnelles les ont censurés.Récemment, Thiel a exprimé publiquement son désaccord avec les décisions de modération du contenu chez Facebook et d'autres grandes plateformes de médias sociaux. En octobre, lors d'un événement organisé à Miami par une association technologique conservatrice, il a déclaré qu'il « préférait de loin les théories du complot de QAnon et de Pizzagate à un ministère de la Vérité ». Les investissements de Thiel sont également entrés en conflit avec son appartenance au conseil d'administration de Meta. Il a investi dans la société qui est devenue Clearview AI, une start-up de reconnaissance faciale qui a raclé des milliards de photos de Facebook, Instagram et d'autres plateformes sociales en violation de leurs conditions de service. Founders Fund a également investi dans Boldend, une entreprise de cyber-armes qui a affirmé avoir trouvé un moyen de pirater WhatsApp, la plateforme de messagerie appartenant à Meta. L'année dernière, Thiel, qui est également président de la société de logiciels Palantir, a augmenté ses dons politiques aux candidats républicains. À l'approche des élections de mi-mandat, il soutient quatre candidats au Sénat et 12 candidats à la Chambre des représentants.Sources : Meta Quel est votre avis sur le sujet ?