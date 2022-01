Le marché des PC a connu sa plus forte croissance en une décennie et le chef de produit de Microsoft estime que la situation va durer

Un marché des PC stimulé par la pandémie, pour Panay elle a juste été une « fonction de forçage »

Panos Panay,a évoqué les évolutions du système d'exploitation dans un billet de blog. Il a notamment partagé une variété de statistiques sur l'importance de Windows au cours des deux dernières années. Windows 10 et Windows 11 tournent désormais sur 1,4 milliard d'appareils chaque mois, et le marché des PC a connu une forte croissance tout au long de la pandémie.Microsoft affirme avoir vu une multiplication par 6 du nombre de personnes utilisant des applications telles que Cisco WebEx, Slack, Microsoft Teams et Zoom. La mise à jour de Windows 11 du mois prochain facilitera également le partage de votre écran dans Microsoft Teams et d'autres applications d'appel vidéo. Un nouvel onglet apparaît lorsque vous survolez des applications telles que Teams dans la barre des tâches, et il vous permet de partager rapidement le contenu de la fenêtre lors d'un appel.Voici un extrait de son billet de blog :« Les deux dernières années ont eu un impact profond et durable sur la façon dont nous vivons nos vies, le PC jouant un rôle plus significatif que jamais. Récemment, un ami a déclaré qu'il ne se serait jamais attendu à ce que son fils de huit ans maîtrise Teams et OneNote ou que sa mère de soixante-douze ans devienne une convertie Instacart. De nouveaux comportements nés de la nécessité se sont transformés en habitudes alors que les personnes et les organisations réévaluent leurs priorités à travers un nouveau prisme.« Une nouvelle infrastructure hybride existe désormais - à travers le travail, l'école et la vie - permettant plus de flexibilité dans l'endroit et la façon dont les gens passent leur temps. Et le PC en est le hub. Cela ouvre une nouvelle ère d'utilisation du PC, avec une augmentation durable du nombre de minutes passées et une augmentation du nombre de PC par foyer.« Alors que nous réfléchissons à ce qui motive ce changement structurel de la demande et de l'utilisation des PC, nous voyons trois tendances persistantes : l'augmentation du travail et de l'apprentissage hybrides, les changements dans les habitudes de divertissement et les modèles de distribution, et l'évolution des habitudes des consommateurs pour les tâches quotidiennes (...)« Le marché des PC a connu la plus forte croissance en une décennie. Les ventes mondiales de PC ont dépassé les 340 millions en 2021, et selon Canalys, cette croissance est de 27 % supérieure à celle de 2019. Windows alimente désormais plus de 1,4 milliard d'appareils actifs par mois avec un temps global passé sur Windows en hausse de 10 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Ce trimestre, Windows a pris part, car grâce à nos recherches sur les clients, nous avons constaté une croissance de près de 50 % du nombre de personnes qui prévoient d'utiliser leur PC pour la créativité, les jeux ou le travail. Nous continuons à voir des personnes à travers les organisations, les écoles et les foyers reconnaître les avantages d'un PC pour chaque personne.« Pour relever les défis d'approvisionnement en cours, pour le lancement de Windows 11, nous avons mobilisé toute une industrie à travers le silicium, les OEM, les détaillants et d'autres partenaires pour garantir qu'autant de personnes que possible qui souhaitaient un nouveau PC en vacances puissent en acheter un, y compris l'inventaire à des fins commerciales et clients de l'éducation à la commande ».Le marché des PC a été stimulé à mesure que la vie avait désormais cours en ligne (télétravail, cours en ligne, etc. pendant les mesures de confinement), mais la question pour l'industrie est maintenant de savoir si et comment il peut maintenir l'élan. Avant la pandémie, de nombreux ménages concentraient leurs dépenses technologiques sur l'achat de téléviseurs plus grands et la mise à niveau de leurs téléphones portables tous les deux ans, tout en essayant de conserver leurs PC le plus longtemps possible.Pendant le COVID-19, le PC a vu un regain d'intérêt en tant qu'outil de travail à distance, d'apprentissage à distance et de contact avec les amis et la famille dans un monde où les voyages ont été considérablement réduits. Cela a poussé les expéditions mondiales d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de bureau pour le dernier trimestre à dépasser les 90 millions pour la deuxième année consécutive, et les ventes pour l'année ont atteint un niveau jamais vu depuis 2012. Windows installé sur les nouveaux PC.« Cette pandémie a été une fonction de forçage », a déclaré Panay dans une interview à la suite de la publication du rapport trimestriel sur les résultats de Microsoft.Les gens utilisent davantage leur PC, a-t-il noté, en particulier ceux qui exécutent la dernière version, Windows 11, qui est sortie en octobre. Microsoft affirme que les gens passent 40 % de temps en plus sur leur PC Windows 11 par rapport aux machines exécutant Windows 10.Le jeu est un élément important de cela, et Panay a déclaré qu'il était enthousiasmé par le projet de Microsoft d'acheter Activision Blizzard. « Le jeu est vraiment au cœur de Windows », a-t-il affirmé.Microsoft assure qu'il obtient ses taux de satisfaction client les plus élevés jamais enregistrés avec Windows 11, incitant l'entreprise à accélérer le rythme auquel elle met à niveau les machines existantes (Windows 11 est une mise à jour gratuite, mais Microsoft a déployé des efforts progressifs pour inciter les utilisateurs à adopter le nouveau système d'exploitation).Quant à la manière de maintenir la croissance, Panay a déclaré que cette année, l'accent serait mis sur la mise à niveau des entreprises vers Windows 11 et sur les développeurs pour qu'ils profitent de ses nouvelles fonctionnalités, telles que les widgets remaniés.À plus long terme, Microsoft et Panay voient le PC servir de «*passerelle vers le métavers*», adoptant le mot à la mode le plus populaire de l'industrie.Une mise à jour le mois prochain permettra aux utilisateurs de Windows 11 d'installer des applications Android via des partenariats avec Intel et Amazon, ainsi qu'une poignée d'autres fonctionnalités. Lorsqu'il lui a été demandé s'il s'agissait de mises à jour de fonctionnalités cette année, Panay a répondu « non ».En février, Microsoft prévoit de lancer une Public Preview de ses applications Android pour Windows 11, ainsi que des améliorations de la barre des tâches et des applications Notepad et Media Player repensées.Les améliorations de la barre des tâches incluent une fonctionnalité d'activation et de désactivation du son et probablement la possibilité d'afficher une horloge sur des moniteurs secondaires. Les deux manquaient au lancement de Windows 11, mais Microsoft travaille toujours à l'amélioration de la barre des tâches pour ramener les fonctionnalités manquantes comme le glisser-déposer.La mise à jour à venir de Windows 11 inclura également le widget météo revenant à la barre des tâches, une fonctionnalité que Microsoft a commencé à tester le mois dernier. Microsoft est également en train de repenser ses applications Bloc-notes et Lecteur multimédia, et les deux incluent des modes sombres et des modifications de conception qui correspondent plus étroitement à Windows 11.La grande nouveauté sera cependant la disponibilité des applications Android sur Windows 11.Les applications Android sur Windows 11 sont une réponse évidente aux progrès d'Apple avec ses puces M1 et l'exécution d'applications iOS sur macOS. Bien qu'il existe de nombreux équivalents Web aux applications mobiles, ils sont souvent ternes, et certaines applications comme Snapchat, Ring, Venmo, Roomba et la majorité des applications domotiques ne sont pas disponibles sur le Web.Lors de la présentation de Windows 11, Microsoft a montré des applications comme TikTok fonctionnant sur son système d'application. Le Windows Store que Microsoft a montré répertorie Ring, Yahoo, Uber et d'autres, nous verrons donc probablement un accès complet à l'Appstore d'Amazon. Il n'est pas immédiatement clair dans quelle mesure de nombreux appareils existants prendront en charge les applications Android avec Windows 11, car Microsoft préconise la prise en charge de la technologie Intel Bridge comme moyen privilégié d'exécuter ces applications.Mais à la sortie de Windows 11, Microsoft s'est résigné à repousser la disponibilité des applications Android sur son système d'exploitation. Le mois prochain, avec la mise à jour, elles seront disponibles. Microsoft a rappelé qu'il s'agit d'une Public Preview, indiquant que la fonctionnalité sera toujours en version bêta lorsqu'elle sera largement disponible le mois prochain.Source : interview Panos PanayPartagez-vous son optimisme sur le marché des PC ? Dans quelle mesure ?