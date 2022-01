Microsoft va faire l'acquisition d'Activision Blizzard pour 95,00 $ par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 68,7 milliards de dollars, y compris la trésorerie nette d'Activision Blizzard. Lorsque la transaction sera conclue, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux au monde en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony. L'acquisition prévue comprend des franchises emblématiques des studios Activision, Blizzard et King comme «Warcraft», «Diablo», «Overwatch», «Call of Duty» et «Candy Crush», en plus des activités mondiales d'eSport via la Major League Gaming. L'entreprise possède des studios dans le monde entier avec près de 10 000 employés.Microsoft en a profité pour annoncer qu'il comptait plus de 25 millions d'abonnés au Game Pass et « offrira autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass », couvrant à la fois les titres existants et nouveaux, selon le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer. Call of Duty, Diablo et World of Warcraft font partie de plusieurs franchises très réussies développées sous l'égide d'Activision Blizzard. « Les joueurs du monde entier adorent les jeux Activision Blizzard, et nous pensons que les équipes créatives ont leur meilleur travail devant elles », a indiqué Phil Spencer. « Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu'ils veulent, pratiquement partout où ils veulent ».Sony a commenté la proposition de Microsoft d'acheter Activision Blizzard en soulignant ce que cela pourrait impliquer pour les futurs jeux comme Call of Duty sur les consoles PlayStation. « Nous nous attendons à ce que Microsoft respecte les accords contractuels et continue de garantir que les jeux Activision sont multiplateformes », a déclaré un porte-parole au Wall Street Journal.Il n'est pas surprenant que Sony s'attende à ce que Microsoft respecte tous les accords contractuels existants concernant les jeux PlayStation, comme il l'a fait lors de la sortie exclusive de la console PS5 Deathloop après l'acquisition par Microsoft de l'éditeur Bethesda Softworks. Une fois les accords existants expirés, cela ouvre la porte à Microsoft pour rechercher l'exclusivité Xbox pour les nombreuses franchises qu'il acquiert. Sans compter le fait que Sony a révélé en novembre queétait le deuxième jeu PS5 le plus joué de toute l'année 2021, derrière seulement Fortnite. Call of Duty a également obtenu les deux premières places pour les ventes de jeux aux États-Unis pour l'ensemble de 2021, selon NPD, soulignant son impact sur le marché.« Nous avons eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony », a déclaré Spencer jeudi. « J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les accords existants lors de l'acquisition d'Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation. »Officiellement, Microsoft et Activision tentent de minimiser le potentiel de toute franchise Activision quittant la famille PlayStation. Dans le cadre de son communiqué de presse, Microsoft a déclaré que « les jeux Activision Blizzard sont appréciés sur une variété de plateformes, et nous prévoyons de continuer à soutenir ces communautés à l'avenir ». Bien que cela puisse être rassurant, « continuer à soutenir ces communautés » est une déclaration assez large qui pourrait couvrir un large éventail de décisions d'exclusivité réelles, d'où les interrogations de Sony.Une « personne familière avec la pensée de l'entreprise » a rapporté au quotidien Bloomberg que « Microsoft prévoit de continuer à créer certains des jeux d'Activision pour les consoles PlayStation, mais conservera également certains contenus exclusifs à Xbox ». Le « certains contenus » n'a pas été explicité (s'agit-il d'expérience de jeu, de customisation d'un personnage, etc.).Dans une FAQ officielle envoyée aux employés d'Activision (et déposée auprès de la SEC), la société a déclaré qu'elle « honorera tous les engagements existants après la clôture. Comme pour l'acquisition de Minecraft par Microsoft, nous n'avons aucune intention de supprimer tout contenu des plateformes où il existe aujourd'hui ». Comme pour répondre directement aux interrogations de Sony.Cela peut sembler assez encourageant pour les propriétaires de PlayStation, mais le libellé spécifique est important ici. Le respect des « engagements existants » et des « obligations contractuelles », par exemple, ne couvre que les jeux qui ont déjà été promis en tant que sorties PlayStation, que ce soit en public ou en privé. Cela pourrait inclure des titres comme la prochaine version de Call of Duty et même Overwatch 2 retardé, par exemple, mais tout ce qui dépasse ces titres n'est probablement pas couvert par des déclarations comme celles-ci.Bethesda a fait face à une situation similaire suite à son acquisition de Microsoft, qui est intervenue après avoir promis Deathloop et Ghostwire : Tokyo comme exclusivités PlayStation. Alors que la nouvelle filiale de Microsoft honore ces accords, les principaux titres à venir de Bethesda comme Elder Scrolls VI et Starfield n'apparaîtront pas sur les consoles PlayStation.Hormis les contrats, la déclaration de Microsoft selon laquelle il n'a pas l'intention de « supprimer tout contenu des plateformes où il existe aujourd'hui » suggère que les jeux en direct comme Call of Duty: Warzone pourraient continuer à être pris en charge sur PlayStation. Il existe également un précédent récent pour ce type de situation dans Elder Scrolls Online, qui continue de fonctionner sur PS4 et a même lancé une nouvelle version PS5 après l'acquisition de Bethesda par Microsoft.Prises ensemble, les déclarations que nous avons jusqu'à présent pourraient décrire une sorte de destin partagé pour la franchise Call of Duty. Microsoft pourrait autoriser une version multi-console gratuite (c'est-à-dire Warzone) à côté d'une exclusivité Xbox 1 premium » utilisée pour attirer les joueurs vers le Game Pass et le matériel Xbox. Encore une fois, les destins partagés du multiplateforme Elder Scrolls Online et de l'exclusivité Xbox Elder Scrolls VI pourraient montrer la voie.Sources : Phil Spencer