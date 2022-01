Microsoft acquérir Activision Blizzard

Le mot du PDG d'Activision Blizzard à ses collaborateurs

L'industrie du jeu vidéo pèse aujourd'hui autour de 200 milliards de dollars. C'est aussi l'industrie culturelle qui enregistre la plus forte croissance. Selon Microsoft, la planète comptera 4,5 milliards de joueurs en 2030, contre déjà 3 milliards aujourd'hui. Ce qui peut expliquer les récentes acquisitions de Microsoft dans le domaine.En septembre 2020, Microsoft a annoncé qu’il se préparait à acquérir ZeniMax Media, la société mère de Bethesda SoftWorks, l’un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux privés au monde. Avec cette déclaration, Microsoft était sur le point de s’emparer d’un grand nombre de franchises de jeu populaires et plus encore de nombreux studios connexes de premier plan, dont Arkane, iD Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Bethesda Game Studios. Le coût de la transaction annoncé par Microsoft et confirmé par Bethesda est de 7,5 milliards de dollars.Compte tenu du poids de Microsoft dans le jeu vidéo, et celui de Bethesda, les régulateurs devaient vérifier si cette acquisition n’allait pas déséquilibrer ce secteur économique et entraîner des problèmes concurrentiels. Le 5 mars 2021, la Commission européenne a validé cette opération, soit un jour après la validation de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’organisme fédéral aux USA chargé de cadrer et contrôler les marchés financiers. Sur son site, la SEC a publié une note d'approbation concernant le rachat de Bethesda par Microsoft. La note en question porte le code S-4, qui correspond pour la Commission à une décision relative à un rachat ou à une fusion.Cette approbation a permis à Microsoft de devenir propriétaire de 23 équipes de studios de création de jeux vidéo, parmi lesquels Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax Online Studios, Roundhouse Studios, MachineGames, id Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Arkane. Microsoft a également annoncé qu’il prévoyait d'intégrer les futurs jeux de Bethesda dans son service d'abonnement mensuel Xbox appelé Game Pass au moment de son lancement sur Xbox ou PC.Cette fois-ci, Microsoft a annoncé son intention d'acquérir Activision Blizzard Inc., qui évolue dans le développement de jeux et l'éditeur de contenu de divertissement interactif. Microsoft est persuadé que cette acquisition accélérera la croissance de son activité de jeu sur mobile, PC, console et cloud et fournira des éléments de base pour le métavers.Microsoft va faire l'acquisition d'Activision Blizzard pour 95,00 $ par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 68,7 milliards de dollars, y compris la trésorerie nette d'Activision Blizzard. Lorsque la transaction sera conclue, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux au monde en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony. L'acquisition prévue comprend des franchises emblématiques des studios Activision, Blizzard et King comme «Warcraft», «Diablo», «Overwatch», «Call of Duty» et «Candy Crush», en plus des activités mondiales d'eSport via la Major League Gaming. L'entreprise possède des studios dans le monde entier avec près de 10 000 employés.Bobby Kotick continuera d'occuper le poste de PDG d'Activision Blizzard, et lui et son équipe continueront de se concentrer sur les efforts visant à renforcer davantage la culture de l'entreprise et à accélérer la croissance de l'entreprise. Une fois l'accord conclu, l'activité d'Activision Blizzard rendra compte à Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming.« Le jeu est la catégorie de divertissement la plus dynamique et la plus excitante sur toutes les plateformes aujourd'hui et jouera un rôle clé dans le développement des plateformes métavers », a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. « Nous investissons profondément dans le contenu de classe mondiale, la communauté et le cloud pour inaugurer une nouvelle ère de jeu qui donne la priorité aux joueurs et aux créateurs et rend le jeu sûr, inclusif et accessible à tous ».« Les joueurs du monde entier adorent les jeux Activision Blizzard, et nous pensons que les équipes créatives ont leur meilleur travail devant elles », a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. « Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu'ils veulent, pratiquement partout où ils veulent ».En rachetant Activision Blizzard, Microsoft met la main sur des marques à l’attractivité immense, parmi lesquelles : Overwatch, Diablo, Guitar Hero, Call of Duty, Warcraft, Crash Bandicoot, StarCraft, Spyro ou encore Tony Hawk’s. Outre les licences évoquées, Microsoft gonfle un peu plus sa force de frappe en matière de studios de développement. Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob ou Treyarch rejoignent l’organigramme de la branche Xbox.« Aujourd'hui est une journée incroyablement excitante. Alors que nous poursuivons notre voyage pour connecter et engager le monde grâce à un divertissement épique, nous finirons par le faire dans le cadre de Microsoft. Je suis certain que notre incroyable talent et nos jeux extraordinaires combinés à notre engagement commun envers le meilleur lieu de travail nous permettront de grandir dans une course au leadership de plus en plus compétitive à mesure que le jeu évolue dans le métavers.« Lorsque vous réfléchissez à ce que nous avons construit ensemble, nous avons tellement de raisons d'être fiers. Au cours des 31 dernières années, nous avons continuellement façonné le jeu grâce à notre engagement à offrir de la joie, du plaisir et le frisson de l'accomplissement.« Nous avons transformé les jeux en expériences sociales et permis aux joueurs de trouver un but et un sens grâce à la forme de divertissement la plus engageante : nos jeux. Ce faisant, nous avons créé et diverti des communautés de centaines de millions de joueurs.« Relier ces communautés ensemble est la prochaine étape. Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney – et bien d'autres – ont des ambitions pour leurs propres initiatives de jeu et de métavers. Les concurrents établis et émergents voient une opportunité pour les mondes virtuels remplis de contenu produit par des professionnels, de contenu généré par les utilisateurs et de riches connexions sociales.« Notre talent et nos jeux sont des éléments importants de la construction d'un métavers riche. Nous avons toujours attiré les meilleurs créateurs de jeux et construit les meilleurs jeux, saisissant les opportunités avec passion, inspiration, concentration et détermination.« Alors que les investissements dans le cloud computing, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, l'analyse de données et les capacités d'interface et d'expérience utilisateur deviennent de plus en plus compétitifs, nous pensons que ce partenariat permettra de mieux réaliser nos ambitions.« Dans l'examen des partenaires possibles, tous les chemins mènent finalement à Microsoft. Comme nous, ils font des jeux depuis longtemps. Microsoft a déjà distribué des jeux à des centaines de millions d'ordinateurs et d'appareils informatiques dans le monde et dispose de technologies et d'innovations qui prendront en charge la prochaine génération de jeux.« Microsoft soutiendra également notre parcours pour renforcer davantage notre culture. Satya Nadella, PDG de Microsoft, a été un ardent défenseur de la bienveillance en tant que devise du leadership. Inspirer les gens par l'empathie est un puissant facteur de motivation, que nous adoptons alors que nous renouvelons notre détermination - et dans le travail que nous effectuons actuellement - à établir une nouvelle norme pour une culture de travail accueillante et inclusive.« Surtout, Microsoft vous veut - votre talent, votre créativité et votre dévouement les uns envers les autres. Le succès d'Activision Blizzard au fil des ans peut être directement attribué à chacun d'entre vous. Microsoft reconnaît l'engagement envers l'excellence et l'indépendance créative qui nous distingue, et nous prévoyons des changements minimes pour nos ressources humaines après la clôture de la transaction. Les diverses opérations de Microsoft nous donneront accès à une expertise, une technologie et des outils précieux et offriront encore plus d'opportunités d'apprentissage et de développement.« La culture d'aucune organisation, y compris la nôtre, n'a besoin d'être améliorée, et grâce à votre contribution, nous progressons dans l'amélioration de la nôtre. Mon engagement est de continuer à faire évoluer notre culture afin qu'à la fin, Microsoft se dote d'un lieu de travail exemplaire.« Des transactions comme celles-ci peuvent prendre beaucoup de temps. Jusqu'à ce que nous recevions toutes les approbations réglementaires nécessaires et que les autres conditions de clôture habituelles soient satisfaites, ce qui devrait être le cas au cours de l'exercice fiscal 2023 de Microsoft se terminant le 30 juin 2023, nous continuerons à fonctionner de manière totalement autonome. Je continuerai en tant que PDG avec la même passion et le même enthousiasme que j'avais lorsque j'ai commencé cette incroyable aventure en 1991.« Bien sûr, cette annonce soulèvera de nombreuses questions. Nous organiserons de nombreux forums et événements pour nous assurer que nous répondons à vos préoccupations.« Je suis incroyablement fier de cette entreprise, de vous et du travail que nous avons accompli ensemble. Passons maintenant à notre prochain chapitre et aux possibilités infinies que cette transaction représente pour nous. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant de vos efforts, de votre concentration et de votre dévouement à connecter le monde par la joie et le plaisir ».Sources : Microsoft