L'inventeur du World Wide Web dénonce les abus du Web

Les pods solides la solution que propose Berners-Lee

Sur internet, les données personnelles que les utilisateurs communiquent gratuitement se transforment en un bien précieux. Les photos de chiots que les gens téléchargent forment les machines à être plus intelligentes. Les questions qu'ils posent à Google révèlent les préjugés les plus profonds de l'humanité. Et l'historique de leur localisation indique aux investisseurs quels magasins attirent le plus de clients. Même des activités apparemment anodines, comme rester chez soi et regarder un film, génèrent des montagnes d'informations, un trésor qui sera récupéré plus tard par des entreprises de toutes sortes.L'inventeur du web a soutenu que le principal problème est que les données des utilisateurs sont utilisées par les entreprises de manière inappropriée. La plupart d'entre elles manipulent les données et les utilisent pour cibler les publicités afin de faire des utilisateurs des consommateurs potentiels. Berners-Lee a également souligné que plusieurs plateformes en ligne stockent des données privées, mais qu'elles sont bloquées dans des silos et ne peuvent donc pas être utilisées. Les individus n'ont plus de pouvoir sur le web car les grandes entreprises technologiques le contrôlent. « À l'heure actuelle, les données des gens sont utilisées à des fins inappropriées par les grandes entreprises, afin de les comprendre et de les manipuler. Un autre problème est que toutes mes données privées sont stockées par des plateformes en ligne et coincées dans des silos, je ne peux donc pas vraiment les utiliser. Nous avons un manque de responsabilisation de l'individu ».La solution que Berners-Lee a présentée pour résoudre ces problèmes sur le World Wide Web est de construire des pods solides. Il s'agit de magasins de données décentralisés qui permettent aux utilisateurs de contrôler qui peut accéder à leurs données en ligne. C'est ce à quoi travaille actuellement la société Inrupt. Inrupt, dont Berners-Lee est propriétaire, s'associe à des gouvernements et à des entreprises pour élargir l'accès aux Solid Pods et établir des systèmes fondés sur la confiance.Berners-Lee a déclaré que dans un monde idéal, un utilisateur a le pouvoir d'utiliser le spectre des données, qui va des données accessibles au public aux données considérées comme privées, comme les résultats médicaux. Il a ajouté que les utilisateurs devraient également pouvoir contrôler qui peut voir ces données. L'inventeur du web a expliqué que lorsque tout est créé sur la base de la confiance, l'utilisateur partagera davantage et sera plus confiant en le faisant. Ils partageront également leurs données avec les médecins et les chercheurs qui travaillent sur des traitements. Il s'agit d'un système basé sur l'économie intentionnelle, et il est animé par le désir de l'utilisateur qui veut faire des choses et contribuer.« Lorsque tout est établi sur la base de la confiance, l'utilisateur partagera aussi plus puissamment ; il partagera ses données non seulement avec des médecins, mais aussi avec des chercheurs travaillant sur des traitements contre le cancer, par exemple. C'est un système basé sur l'économie intentionnelle, dirigé par l'intention de la personne qui veut faire les choses », a-t-il expliqué.Berners-Lee a ajouté qu'il était temps que les tablettes, les smartphones et autres appareils technologiques fonctionnent pour leurs propriétaires, et non pour les entreprises qui les ont construits. L'inventeur du web a également déclaré qu'il souhaitait que les appareils aient l'intérêt de l'utilisateur à l'esprit lorsqu'il se connecte à différents sites. Il a imaginé que la technologie devait fonctionner pour les gens.« Quand on demande à un appareil pour qui il travaille, la réponse ne devrait pas être : 'une grande entreprise qui vous exploite pour obtenir toutes les données possibles, afin de vous inciter à acheter des choses que vous n'achèteriez pas autrement'. À l'avenir, la réponse devrait être : "Je travaille pour vous, je suis votre agent… Lorsque nous cherchons des articles à acheter sur l'internet ou que nous décidons comment passer la journée, l'appareil doit avoir à l'esprit les intérêts de l'utilisateur. Notre technologie doit être au service de l'individu », a déclaré Berners-Lee.Même si l'ampleur du problème donne à réfléchir, il s'est dit optimiste quant aux changements à venir sur le web, qui deviendra, selon lui, un espace collaboratif construit autour de l'intérêt de l'utilisateur.