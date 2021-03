Tim Berners-Lee, l'informaticien britannique à qui l'on doit l'invention du Web en 1989, s'inquiète de l'apparition d'une "fracture numérique" mondiale, car trop de jeunes ne peuvent pas se connecter. Dans une lettre publiée vendredi, M. Berners-Lee et Rosemary Leith, tous deux cofondateurs de la Web Foundation, une organisation à but non lucratif, ont écrit : « Beaucoup trop de jeunes restent exclus et incapables d'utiliser le Web pour partager leurs talents et leurs idées ». Pour eux, l'accès à l'Internet devrait être reconnu comme un droit fondamental.Dans un nouveau billet à l'occasion du 32e anniversaire de l'Internet et publié vendredi, Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, a écrit que les gouvernements doivent s'efforcer de garantir un accès mondial au haut débit d'ici à 2030 afin de réduire la fracture numérique et de mieux responsabiliser les entreprises technologiques. « Les gouvernements doivent adopter des lois efficaces qui régissent la technologie et obliger les entreprises à rendre des comptes sur la création de produits et de services responsables », a écrit Berners-Lee dans le billet coécrit par Rosemary Leith.« Comme nous l'avons fait avec l'électricité au siècle dernier, nous devons reconnaître l'accès à l'Internet comme un droit fondamental et nous devons travailler pour que tous les jeunes puissent se connecter à un Web qui leur donne le pouvoir de façonner leur monde », affirme le billet de blog.« Les conséquences de cette exclusion touchent tout le monde. Combien de jeunes esprits brillants se retrouvent du mauvais côté de la fracture numérique ? », demandent les coauteurs, soulignant que « chaque jeune qui ne peut pas se connecter représente une opportunité perdue pour de nouvelles idées et innovations qui pourraient servir l'humanité ».L'ampleur de la fracture numérique a été mise en évidence pendant la pandémie du coronavirus, alors que les gens essayaient de travailler et d'apprendre depuis chez eux, souvent avec des connexions Internet moins qu'idéales. Selon le Pew Research Center, rien qu'aux États-Unis, seuls deux tiers des personnes vivant dans des zones rurales ont accès à la large bande, contre 79 % des personnes vivant dans des banlieues. De plus, les cartes de la Commission fédérale des communications, qui ne sont pas appréciées par tous, ne donnent pas une image totalement claire de l'état de l'accès à la large bande aux États-Unis.Berners-Lee et Leith écrivent qu'à l'échelle mondiale, le problème est tout aussi grave. Un tiers des personnes âgées de 15 à 24 ans n'ont pas du tout accès à l'Internet, selon l'agence des Nations unies, l'Union internationale des télécommunications. « Beaucoup d'autres n'ont pas les données, les appareils et la connexion fiable dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti du Web », ont écrit Berners-Lee et Leith dans la lettre annuelle de la Web Foundation.« En fait, seul le premier tiers des moins de 25 ans dispose d'une connexion Internet à domicile, selon l'UNICEF, ce qui laisse 2,2 milliards de jeunes sans un accès stable dont ils ont besoin pour apprendre en ligne, ce qui a aidé tant d'autres personnes à poursuivre leurs études pendant la pandémie », lit-on dans le billet.Berners-Lee et Leith citent également la nécessité de protéger les jeunes en ligne contre les abus et la désinformation, « qui menacent leur participation et peuvent les forcer à quitter complètement les plateformes », ont-ils écrit. « Cela est particulièrement vrai pour ceux qui sont ciblés de manière disproportionnée en raison de leur race, de leur religion, de leur sexualité, de leurs capacités et de leur sexe ».Les coauteurs de la lettre demandent, par ailleurs, que l'accès à l'Internet soit reconnu comme un droit fondamental, et affirment que les coûts pour s'assurer que chaque jeune est connecté « sont tout à fait à notre portée. En finançant l'infrastructure des réseaux, en accordant des subventions et en soutenant les réseaux communautaires, nous pouvons mettre le Web entre les mains de tous les jeunes de la planète », disent-ils. « Une poussée générale pour connecter le monde permettra de s'assurer que les jeunes ne passent pas à travers les mailles du filet ».Berners-Lee et Leith indiquent que l'Alliance for Affordable Internet (A4AI), une initiative de la Web Foundation, « a calculé que 428 milliards de dollars d'investissements supplémentaires sur dix ans permettraient de fournir à chacun une connexion haut débit de qualité. Pour mettre cela en perspective, cela représente l'équivalent de seulement 116 dollars par personne pour les 3,7 milliards de personnes qui restent hors ligne aujourd'hui ».La fourniture d'un accès universel au haut débit au cours des dix prochaines années « permettrait de dégager environ 8,7 billions de dollars de bénéfices économiques directs », écrivent-ils, citant une nouvelle analyse du Tony Blair Institute for Global Change. « Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire ».Au Royaume-Uni, par exemple, l'importance de la fracture numérique – le clivage entre ceux qui peuvent accéder à l'Internet et ceux qui ne le peuvent pas – est grave. En mars 2019, alors que la fermeture causée par le coronavirus bloquait les gens à la maison et que les services vitaux étaient poussés en ligne, une enquête publiée par l'Office for National Statistics a montré que plus de cinq millions de Britanniques n'avaient jamais été en ligne ou utilisé Internet au cours des trois mois précédents.L'Ofcom a également estimé qu'entre 1,14 million et 1,78 million d'enfants au Royaume-Uni (9 %) n'ont pas accès à domicile à un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une tablette, et que plus de 880 000 enfants vivent dans un foyer ne disposant que d'une connexion Internet mobile. Comme l'a souligné M. Berners-Lee, cette situation a un effet dramatique sur les personnes vulnérables de la société.Sir Berners-Lee affirme qu'un meilleur accès à l'Internet aurait des effets économiques bénéfiques, tout en permettant à davantage de personnes de s'émanciper.« En donnant à des milliards de personnes supplémentaires des outils pour apprendre, gagner et créer, cet acompte pour les générations futures produirait des retours incroyables sous la forme de croissance économique et d'autonomisation sociale », indique le billet de bog, qui poursuit en affirmant que le PIB d'une économie pourrait augmenter de 2 % si 10 % de personnes supplémentaires dans ce pays avaient accès à l'Internet.« Les jeunes leaders que nous célébrons aujourd'hui sont la plus grande force du Web et la raison pour laquelle nous croyons que, malgré ses défis, le Web est en grande partie une force du bien. Qu'il s'agisse de relever des défis environnementaux ou de veiller à ce que les questions d'identité et de confidentialité numériques soient prises en compte dès la conception d'un produit, leur travail n'illustre que quelques-unes des façons dont les jeunes se mobilisent pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés ». Les coauteurs concluent en disant : « Il est temps de s'engager à fournir le Web que nous voulons pour le monde que nous voulons – pour cette génération de jeunes et pour celles à venir ».Source : Lettre annuelle Qu’en pensez-vous ?Berners-Lee souhaite que les gouvernements fournissent le haut débit universel d'ici à 2030. Que pensez-vous de cet objectif ?L’accès à l’Internet devrait être considéré comme un droit fondamental. Quel commentaire en faites-vous ?