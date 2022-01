Kardashian a fait sensation l'année dernière lorsqu'elle a fait un post Instagram faisant la promotion du jeton EthereumMax. « Êtes-vous les gars dans la crypto ???? » a écrit Kardashian. « Ce n'est pas un conseil financier mais un partage de ce que mes amis viennent de me dire sur le jeton Ethereum Max ! ». Kardashian a inclus le hashtag #ad dans le message, suggérant qu'elle a été payée pour en faire la promotion. On ne sait pas exactement combien Kardashian a été payée par EthereumMax, bien que des estimations aient placé ses honoraires par post Instagram sponsorisé dans la fourchette de 500 000 à 1 million de dollars.Pendant ce temps, Mayweather a endossé le jeton lors de son match de boxe avec la star de YouTube Logan Paul. L'EthereumMax a été accepté comme paiement pour les billets de l'événement, un geste qui, selon l'action en justice, a fortement augmenté les volumes d'échange. Mayweather a également fait la promotion de l'EthereumMax lors d'une importante conférence sur le bitcoin à Miami. Mayweather ne semble pas avoir divulgué de paiement pour sa promotion du jeton, selon l'action en justice.EthereumMax est décrit dans la poursuite comme un « jeton numérique spéculatif créé par un groupe mystérieux de développeurs de cryptomonnaies », qui sont également nommés comme défendeurs dans l'affaire. « EthereumMax n'a aucun lien avec la deuxième plus grande crypto-monnaie, Ethereum. Cela reviendrait à commercialiser un restaurant sous le nom de 'McDonald'sMax' alors qu'il n'a aucune affiliation avec McDonald's, si ce n'est la similitude du nom et le fait que les deux entreprises vendent des produits alimentaires », selon une note de bas de page de la plainte. Toujours selon l'action en justice, l’image de marque de l’EthereumMax semble être un effort pour tromper les investisseurs en leur faisant croire que le jeton fait partie du réseau Ethereum.La plainte soutient que le plaignant Ryan Huegerich, un résident de New York, et d'autres investisseurs qui ont acheté des jetons EthereumMax entre le 14 mai 2021 et le 17 juin 2021, ont subi des pertes en raison de la conduite des célébrités. L'EthereumMax a perdu environ 97 % de sa valeur depuis le début du mois de juin, ce qui a conduit certains investisseurs à le qualifier de système de "pump and dump", dans lequel les escrocs tentent de faire grimper le prix d'un actif par des déclarations fausses ou trompeuses. Cette accusation figure dans l'action en justice de Huegerich, qui accuse Kardashian et Mayweather de « faire de la publicité » pour EthereumMax.L’EthereumMax a sponsorisé un match de boxe entre Floyd Mayweather et le youtubeur Logan Paul. Et pour les plaignants, ces campagnes de promotion étaient en réalité un "pump and dump" : une sorte d’arnaque qui consiste à inciter le plus grand nombre de personnes possible à investir massivement dans une cryptomonnaie peu connue pour faire rapidement monter son cours. Les escrocs revendent ensuite leurs actifs lorsque le cours de la monnaie atteint un pic, provoquant ainsi son effondrement et faisant perdre une grande partie de leur mise aux différents investisseurs.Un porte-parole du projet EthereumMax a contesté les accusations d'escroquerie, déclarant que le procès était « truffé de fausses informations ». « Ce projet s'est targué d'être l'un des projets les plus transparents et les plus communicatifs dans l'espace des crypto-monnaies. Nous contestons les allégations et attendons avec impatience que la vérité éclate », a déclaré le porte-parole ».Ce n'est pas la première fois que ces deux célébrités sont indexés pour des endossements de cryptomonnaie, à la grande colère des régulateurs. En 2018, Mayweather a été accusé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'avoir pompé une offre initiale de pièces de monnaie, une méthode controversée de crowdfunding en crypto. Mayweather a payé plus de 600 000 dollars dans le cadre d'un règlement avec la SEC, sans admettre ou nier les conclusions du régulateur.En septembre 2021, Charles Randell, président de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, a pointé du doigt la publicité Instagram de Kardashian pour EthereumMax dans un discours mettant en garde contre les arnaques en cryptomonnaies. Randell a déclaré que, même s'il ne pouvait pas dire si EthereumMax était spécifiquement une escroquerie, « les influenceurs des médias sociaux sont régulièrement payés par des escrocs pour les aider à pomper et à déverser de nouveaux jetons sur la base d'une pure spéculation ».La plainte a été déposée en tant que recours collectif proposé au nom de tous ceux qui ont acheté des jetons EMAX entre la mi-mai et la fin juin. La plainte invoque des violations des lois californiennes de protection des consommateurs et demande le remboursement de « la différence entre le prix d'achat des jetons EMAX et le prix de vente de ces jetons EMAX ». Par ailleurs les arnaques se sont multipliées ces dernières années dans le monde des cryptomonnaies. En France, des célébrités ont été visées en 2018 par une enquête pour avoir fait la promotion du bitcoin sans avertir les internautes des risques qui existent lorsqu’on investit dans les cryptomonnaies.Source : Plainte Quel est votre avis sur le sujet ?