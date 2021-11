est devenu la série la plus regarder de Netflix dans le monde. La société a déclaré le mois dernier qu'elle avait été vue par 111 millions de comptes depuis ses débuts en septembre, ce qui en fait le lancement de la série « le plus grand jamais » de la société. Les dirigeants ont indiqué que l'émission était la preuve que sa liste croissante de contenus internationaux pouvait trouver un écho auprès d'une variété de publics.Etant donné que Squid Game est devenue rapidement la série la plus populaire de Netflix, il était inévitable que des altcoins inspirés de la série télévisée à succès suivraient. SQUID a été lancé mardi dernier avec un prix de seulement 0,01 $, un projet qui promettait aux investisseurs un jeu en ligne payant basé sur la série télévisée, dans lequel les concurrents devaient jouer à des jeux mortels pour un prix en argent.Il est à noter que le projet de crypto-monnaie Squid Game n'est pas associé à la série télévisée, Netflix, ou ses créateurs.Le jeu en ligne devait être lancé en novembre et coûterait des jetons SQUID.La valeur du jeton a considérablement augmenté et, 72 heures plus tard, il valait 4,42 $, soit une augmentation de 44,100%. À ce moment-là, il avait déjà attiré la couverture de certains des plus grands médias au monde, dont la BBC et CNBC.Mais même alors, il y avait des signes que quelque chose n'allait pas. CoinMarketCap avait reçu plusieurs rapports d'utilisateurs ayant du mal à vendre SQUID sur l'échange décentralisé PancakeSwap.Un jeton dont la valeur augmente a peu d'utilité lorsque ses propriétaires sont incapables de le vendre.D'autres éléments étaient également suspects. Nous pouvons citer un site Web vieux de trois semaines, squidgame.cash, rempli d'erreurs d'orthographe et de grammaire. Le site Web a disparu, ainsi que toute autre présence sur les réseaux sociaux mise en place par les escrocs. Une version archivée du site est disponible. Parmi les autres signaux d'alarme, citons le fait que la chaîne Telegram de SQUID, mise en place par ces escrocs, n'autorisait pas les commentaires d'étrangers. Et le compte Twitter empêchait quiconque de répondre aux messages.Malheureusement, de nombreux articles publiés sur SQUID n'ont pas clairement indiqué que ce jeton n'était pas officiellement affilié à Netflix, ce qui lui donne un éclat de respectabilité qui peut avoir bercé les investisseurs dans un faux sentiment de sécurité.La valeur de la cryptomonnaie était de 38 $ à 6 heures du matin, heure de Londres, le lundi matin. Elle a atteint les 90 $ à 7 heures, les 181 $ à 8 heures et les 523 $ à 9 heures. À peine 35 minutes plus tard (à 9h35) SQUID semblait atteindre des sommets de 2 861,80 $. Une augmentation de 7 500 % en trois heures et demie est inouïe… même dans le monde notoirement volatil des crypto-monnaies.Les propriétaires de SQUID ont expliqué à CoinMarketCap qu'ils n'avaient d'autre choix que de regarder, impuissants, la valeur du jeton augmenter. Un mécanisme antidumping imposé par les développeurs du projet les empêchait de vendre.Cinq minutes après ce supposé record historique, à 9h40, SQUID valait désormais 0,0007 926 $, soit une chute de 99,9999% de sa valeur.Curieusement, les volumes de transactions tout au long des montagnes russes étaient restés stables à environ 11 millions de dollars, ce qui indique que la montée en puissance de SQUID n'a pas été compensée par une augmentation de l'activité des investisseurs.Dans une chaîne Telegram liée au projet, un administrateur a déclaré :« Quelqu'un essaie de pirater notre projet ces jours-ci. Non seulement le compte Twitter @GoGoSquidGame mais aussi notre contrat intelligent. Nous essayons de le protéger mais le prix est toujours anormal. Squid Game Dev ne veut pas continuer à gérer le projet car nous sommes déprimés par les escrocs et submergés par le stress. »Le compte Twitter officiel du jeton Squid Game, qui avait rassemblé plus de 57 000 abonnés, est désormais soumis à des restrictions temporaires en raison d'une « activité inhabituelle ». Ces derniers jours, de nombreux messages de ce compte avaient des réponses désactivées (un autre signe inquiétant). Un retour sur les tweets envoyés plus tôt en octobre révèle des commentaires qui qualifiaient à plusieurs reprises le projet d'arnaque.C'est un signe classique d'unoù les développeurs abandonnent brusquement un projet, emportant avec eux les fonds de leurs investisseurs. Il s'agit d'une escroquerie en vogue qu’on traduiraitpar « retirer le tapis de sous les pieds » ou, en bon français, « tirer la prise ». Des plateformes décentralisées permettent de faire du change entre un actif numérique A et un actif numérique B, dans ce qui peut préfigurer les bourses de l’avenir. Ces marchés de nouvelle génération recourent à des algorithmes pour faire se rencontrer acheteurs et vendeurs. Ce système nécessite des « pools » de liquidités, c’est-à-dire des dépôts effectués par des détenteurs d’actifs A et B. Ces derniers sont rémunérés pour cela, en percevant un pourcentage des frais de transactions prélevés par le protocole.« Dans le cas de projets très simples, il arrive que la grande majorité des liquidités disponibles dans les pools aient été déposées par les initiateurs du projet concerné, détaille Julien Mallet, trader de cryptomonnaies basé en Valais. La pratique est tout à fait acceptable, elle peut permettre de lancer un projet. Mais dans un rug pull, ces acteurs malicieux se retirent subitement, une fois que leur jeton – dans ce cas, l’actif A – a pris de la valeur.»C’est le krach : en quelques heures ou quelques jours, le jeton ne vaut plus rien, la liquidité s’est évaporée, plus personne ne peut en vendre. Dans d’autres versions, les ventes sont mystérieusement bloquées pendant vingt ou trente minutes. Lorsque les utilisateurs peuvent enfin se débarrasser de leurs cryptos, le cours s’est effondré, peut-être sous l’effet des ventes effectuées par les initiateurs du coup.Le rug pull est ainsi une version modernisée et plus technologique desrendus célèbres par le, dans le film de Martin Scorsese du même nom. Une fois leur méfait commis, certains escrocs poussent le soin du détail jusqu’à supprimer les canaux de discussion qu’ils avaient montés sur Telegram ou d’autres réseaux pour faire la promotion de leur projet.C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont acheté SQUID même à un prix de 1 $, sans parler de 5 ou 10 $.Pour participer au premier jeu en ligne, les joueurs doivent payer un droit d'entrée de 456 SQUID. À un prix par jeton de 1 $, cela revient à 456 $ (et 4 560 $ pour ceux qui ont acheté le jeton à 10 $).Cette structure signifiait que de nombreuses personnes se sont retrouvées piégées. Pour avoir une chance de récupérer leur argent, ils devraient avoir un solde d'au moins 456 SQUID, ce qui dans certains cas était bien plus que leur investissement initial.Source : CoinMarketCapQuels indicateurs pourraient vous aider à déterminer si une cryptomonnaie est « fiable » ou s'il s'agit probablement d'une arnaque ?Quelle lecture faites-vous de la multiplication des arnaques sur le marché de la cryptomonnaie ?