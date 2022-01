Désactiver ou supprimer son compte Facebook ?

Suppression du compte : « une structure très similaire à Hotel California »

Les hypothèses de Facebook en matière de vie privée

Malgré les récentes déclarations de Facebook sur la protection de la vie privée, l'entreprise n'indique pas clairement aux utilisateurs que lorsqu'ils désactivent leur compte, ses connexions de données continuent d'aspirer de nouvelles informations auprès des annonceurs, révélant ainsi les intérêts personnels, les achats récents et autres interactions des utilisateurs. Et la société n'a pas de politique de conservation des données limitant la durée pendant laquelle elle conserve les comptes désactivés et les photos et autres données qui leur sont associées dans une stase cryogénique virtuelle.Facebook appelle ce flux de données intraveineux provenant des partenaires publicitaires "Votre activité hors Facebook". Il s'agit de données reflétant les interactions des personnes avec d'autres entreprises, que ces dernières transmettent à Facebook, comme des informations montrant qu'une personne s'est inscrite sur un site web, a acheté un produit ou s'est inscrite à un abonnement de streaming. « Cette pratique est louche dans le meilleur des cas, mais il semble ridicule de le faire lorsque quelqu'un a désactivé son compte », a déclaré Justin Brookman, directeur de la politique en matière de vie privée et de technologie chez Consumer Reports.La désactivation d'un compte est très différente de sa suppression. Lorsqu'une personne désactive son compte, son profil disparaît de la vue d'autres personnes, mais pas de Facebook. En fin de compte, Facebook considère la désactivation comme un signe qu'un utilisateur peut revenir pour réactiver son compte à un moment donné, ce qu'il peut faire en se connectant simplement à la plateforme. Alors que la suppression d'un compte est permanente, la désactivation a pour but de permettre aux utilisateurs de revenir sur leur compte, avec les connexions d'amis préexistantes et d'autres paramètres intacts, comme s'ils n'étaient jamais partis.Lorsque les gens désactivent leur compte, « du point de vue de Facebook, tout ce que vous dites, c'est "Je ne veux pas utiliser le produit de médias sociaux de Facebook" », a déclaré Nii Ahene, directeur de la stratégie chez Tinuiti, une agence spécialisée dans la publicité sur Facebook et d'autres plateformes. Donc, dans son évaluation de la perspective possible de Facebook sur le sujet, l'extension logique de cela est quelque chose comme, « Nous allons encore créer ce profil autour de vous*».Si les comptes désactivés ne sont pas visibles par les autres, Facebook les traite comme un compte actif. Cela signifie que la politique de l'entreprise en matière de données (qui permet d'ajouter de nouvelles données aux comptes) s'applique aux comptes désactivés de la même manière qu'aux comptes actifs. Et cela signifie que si les gens ont choisi d'arrêter le partage de certaines données hors Facebook, leurs choix en matière de confidentialité restent également en place pendant la désactivation. Cependant, s'ils ont désactivé leur compte avant janvier 2020, date à laquelle les contrôles sur les données d'activité hors Facebook ont été rendus disponibles, Facebook pourrait toujours ajouter des données partagées par les annonceurs à leurs comptes mis en pause. Mais Bennett Cyphers, technologue à l'Electronic Frontier Foundation, une organisation de défense de la vie privée numérique, a déclaré que Facebook devrait envisager de suspendre automatiquement la collecte des données liées aux comptes désactivés. « Cela devrait être un signal clair que cette personne ne veut pas qu'ils collectent et monétisent les données la concernant », a-t-il déclaré.Les gens suivent un processus en plusieurs étapes pour désactiver et supprimer leurs comptes. Lorsqu'ils programment la suppression d'un compte, Facebook exige 30 jours pendant lesquels les personnes ne peuvent pas se reconnecter au compte avant que Facebook ne commence à supprimer leurs données. Il n'est pas facile pour de nombreux internautes de passer le seuil de 30 jours fixé par Facebook sans se reconnecter par inadvertance à leur compte, car de nombreux sites web et applications permettent aux utilisateurs de se connecter à l'aide de leurs identifiants Facebook, et parce que les applications et les navigateurs automatisent souvent ces connexions.« À plusieurs moments de l'histoire récente de Facebook, la seule chose facile à faire pour les utilisateurs était de désactiver leurs comptes, mais la suppression a été plus difficile. Grâce à ses vrilles dans d'autres services, Facebook a donné aux utilisateurs de nombreuses façons différentes de réactiver accidentellement leurs comptes, et c'était donc cette sorte de labyrinthe et d'exercice d'austérité. C'était une structure très californienne d'hôtel. En d'autres termes, comme le disent les paroles de la chanson des Eagles, vous pouvez partir quand vous voulez, mais vous ne pouvez jamais partir », a déclaré Cyphers.Alors que Facebook tente de détourner l'attention du flux constant de rapports accablants sur les Facebook Papers, l'entreprise a intensifié son offensive de charme en matière de protection de la vie privée. Facebook mène actuellement une campagne de marketing vantant son engagement à protéger les données des personnes et à leur donner plus de contrôle sur leurs choix en matière de confidentialité. « Vous devriez être en mesure de comprendre qui détient vos données et comment il les utilise », déclare une employée de l'équipe chargée de la protection de la vie privée de Facebook, nommée "Rochelle", dans une vidéo dans laquelle elle mentionne le soutien de l'entreprise à la législation fédérale sur la protection de la vie privée.L'entreprise est plus ouverte sur ses connexions de données hors Facebook depuis qu'elle a lancé son outil "Off-Facebook Activity" lors de la Journée de la confidentialité des données. Cet outil révèle quelles entreprises ont transmis des données à Facebook au cours des 180 derniers jours et permet aux utilisateurs de gérer les entreprises qui peuvent ou ne peuvent pas le faire à l'avenir. Si les personnes ont désactivé la collecte de données sur les activités hors Facebook, ces paramètres s'appliqueront si elles désactivent leur compte par la suite. Toutefois, la désactivation d'un compte n'annule pas les paramètres. Par conséquent, si les comptes autorisaient la collecte de données sur les activités hors Facebook avant de disparaître, ils continueront à le faire après la désactivation.Mais Facebook n'indique pas clairement dans l'outil ou dans sa politique de données que lorsque les gens désactivent leur compte, il continuera à ajouter de nouvelles données partagées par d'autres entreprises à leurs comptes désactivés, à moins que leurs paramètres de confidentialité préexistants ne l'empêchent. Lorsqu'on lui demande comment ses politiques de données traitent ou autorisent la collecte de données sur les activités hors Facebook, Facebook renvoie à une section détaillant « les types d'informations » qu'il collecte. Cependant, cette section ne mentionne nulle part la collecte de données associée aux comptes désactivés. Au lieu de cela, Facebook semble supposer que les gens réaliseront que la politique s'applique aux comptes qu'ils ont effectivement fermés.« La charge de la preuve incombe à Facebook, qui doit vous montrer qu'il a révélé comment il allait utiliser vos données. Je pense que tout se résume à un manque de transparence », a déclaré Laura Aldridge, vice-présidente et responsable de la confidentialité des données à l'agence numérique Rapp.Lorsque les gens utilisent l'outil Off-Facebook Activity de Facebook ou son service Download Your Information, l'entreprise ne leur donne que des informations de base reflétant certaines des interactions qu'ils ont en dehors des murs de Facebook et qui sont partagées avec la plateforme, mais Facebook intercepte davantage. Les annonceurs pourraient partager des détails supplémentaires, comme les articles que quelqu'un a ajoutés à un panier d'achat, par exemple. « Nous recevons plus de détails et d'activités que ce qui apparaît dans votre activité hors Facebook », indique l'entreprise dans une description de l'ensemble de données dans son centre d'aide.En attendant, il n'existe aucune limite technique à la durée pendant laquelle un compte Facebook peut rester désactivé, de sorte que certaines personnes pourraient désactiver leur compte et ne jamais revenir sur la plateforme. Cependant, Facebook n'a pas de politique limitant la durée de conservation des données associées à un compte désactivé. Cela signifie que des photos, des bribes de commentaires ou de messages entre amis, des données sur les lieux de résidence ou de travail des personnes, ou des listes de codes pour les cookies, les adresses IP, les adresses électroniques et les données sur les caractéristiques des appareils utilisées par Facebook pour détecter l'identité pourraient être conservées sur les serveurs de Facebook à perpétuité ou jusqu'à la suppression d'un compte.