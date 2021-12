La réouverture est reportée à une date qui reste à déterminer. Ce retard intervient quelques semaines seulement après que la société a demandé aux employés de commencer à revenir en février prochain, un délai qui avait déjà été repoussé à plusieurs reprises. L'absence de date ferme montre les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises qui tentent de ramener leurs activités à la normale. Un autre géant de la technologie, Microsoft, a supprimé sa date de retour au travail en septembre.

« Nous reportons le début de notre projet pilote de travail hybride à une date qui reste à déterminer. Nos bureaux restent ouverts et beaucoup de nos collègues viennent régulièrement, notamment nos équipes en Chine et ailleurs », a déclaré Cook dans le mémo. Il a cité « l'augmentation des cas dans de nombreuses régions du monde et l'émergence d'une nouvelle souche du virus ». Cook a également vivement encouragé les employés à se faire vacciner et à faire des rappels, affirmant que « c'est de loin le meilleur moyen de vous garder en sécurité, vous et votre communauté ».Apple avait déjà reporté ses plans de retour au bureau de juin, septembre, octobre et janvier. Cette dernière décision intervient la même semaine où la société a rétabli son obligation de masques dans tous les magasins de détail américains et a fermé temporairement trois sites en raison de l'augmentation des cas de virus parmi les employés.Dans le mémo, Tim Cook a également indiqué que l'entreprise de Cupertino, en Californie, offrira à chaque employé une prime de 1 000 dollars qui pourra être utilisée pour le travail à domicile, en précisant que cette mesure s'inscrit « dans le cadre de notre engagement en faveur d'un environnement plus flexible ». Cela inclut les employés de la vente au détail. « Ces fonds sont destinés à vous aider pour votre espace de travail à domicile et peuvent être utilisés comme bon vous semble. Vous recevrez plus d'informations à ce sujet sous peu », a-t-il déclaré.Lorsque le personnel d'Apple retournera au bureau, il devra travailler en personne les lundis, mardis et jeudis. Ils seront autorisés à travailler à domicile les mercredis et les vendredis, en fonction de leur équipe. L'entreprise offre également un mois supplémentaire de travail à domicile. Selon Tim Cook, les travailleurs d'Apple recevront un préavis d'au moins quatre semaines avant l'entrée en vigueur d'un nouveau délai de retour au bureau. « Alors que nous attendons avec impatience qu'un plus grand nombre de nos équipes soient à nouveau réunies, nous continuerons à prendre des décisions en fonction des conditions locales », a-t-il ajouté.Source : Twitter ( 1 Dans quelle mesure le retour en présentiel est-il souhaitable selon vous ?Pour quelles raisons aimeriez-vous (n’aimeriez vous pas) rester en télétravail ?Dans quelles conditions êtes-vous le plus productif ? En télétravail ou en présentiel ?