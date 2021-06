La position d'autres grandes enseignes de la technologie par rapport au télétravail

La perspective française

Les employés d'Apple sont invités à retourner au bureau trois jours par semaine à partir de début septembre. Tim Cook a envoyé un courriel mercredi informant le personnel du changement.« Pour tout ce que nous avons pu accomplir alors que beaucoup d'entre nous ont été séparés, la vérité est qu'il a manqué quelque chose d'essentiel au cours de cette dernière année : l'un l'autre », a-t-il déclaré. « La vidéoconférence a réduit la distance entre nous, bien sûr, mais il y a des choses qu'elle ne peut tout simplement pas reproduire. »Cook a annoncé que la plupart des employés seront invités à se rendre au bureau les lundis, mardis et jeudis, avec la possibilité de travailler à distance les mercredis et vendredis. Les équipes qui doivent travailler en personne reviendront quatre à cinq jours par semaine.Les employés ont également la possibilité de travailler à distance jusqu'à deux semaines par an, « pour être plus proches de leur famille et de leur entourage, changer d’air, gérer des voyages inattendus ou une raison différente qui vous est propre », selon la lettre. Les managers doivent approuver les demandes de travail à distance.Le changement n'est pas tout à fait inattendu pour le personnel d'Apple. Alors que les employés ont travaillé à distance pendant la pandémie de coronavirus, l'entreprise a découragé le travail à domicile avant 2020. En décembre, Tim Cook a déclaré aux employés qu'ils pourraient être invités à revenir au bureau dès juin.Depuis que la pandémie a commencé à se propager l'année dernière, Apple a offert des congés payés aux personnes présentant des symptômes de Covid-19. De nombreux employés de l'entreprise travaillent toujours à domicile, mais l'entreprise a progressivement ramené du personnel de vente au détail à mesure que les magasins Apple à travers les États-Unis ont rouvert.Apple Inc. encourage les employés à se faire vacciner contre le Covid-19 en offrant des congés payés pour les rendez-vous et des congés de maladie payés pour ceux qui souffrent d'effets secondaires, selon des personnes connaissant le sujet. Le géant de la technologie basé à Cupertino, en Californie, a également déclaré au personnel ces dernières semaines qu'il n'avait pas accès aux vaccins et ne fournissait pas lui-même de vaccins aux travailleurs, ont déclaré des sources qui ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter de questions privées.En Californie, où Apple a ses bureaux principaux et plus de 50 magasins, les personnes de plus de 16 ans seront éligibles à la vaccination le 15 avril, a annoncé l'État la semaine dernière. De nombreux autres États étendent également l'éligibilité au vaccin.« Pour l'instant, permettez-moi simplement de dire que j'ai hâte de voir vos visages », a-t-il déclaré en terminant. « Je sais que je ne suis pas le seul à qui manque le bourdonnement de l'activité, l'énergie, la créativité et la collaboration de nos réunions en personne et le sens de la communauté que nous avons tous construit ».La semaine dernière, Amazon.com Inc. a commencé les vaccinations sur place pour les travailleurs de première ligne dans ses entrepôts du Nevada, du Kansas et du Missouri, tandis que certaines compagnies aériennes et chaînes hôtelières ont également commencé à vacciner leurs employés.Apple a proposé des tests Covid-19 sur place pour les employés retournant dans ses bureaux et a également fourni des kits de test par la poste pour les employés de la vente au détail et des entreprises. Apple a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité à son application Maps pour aider les utilisateurs à trouver des sites de vaccination.La position d’Apple sur le travail à distance, tout en devenant plus détendue, reste conservatrice par rapport aux autres grandes enseignes de la technologie.Google a commencé à demander à ses employés de travailler à domicile en mars afin de limiter la propagation du coronavirus. Comme la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement, en particulier aux États-Unis, Google a repoussé à plusieurs reprises la date limite de réouverture complète de ses bureaux : 1juin 2020 puis janvier 2021. Au final, c'est septembre 2021 qui a été retenu.Selon une note de service intitulée « Need to know », les employés de Google qui souhaitent travailler à distance après le 1septembre, pour plus de 14 jours par an, doivent faire une demande officielle. Dans les circonstances exceptionnelles, les employés peuvent faire une demande pour une durée maximale de 12 mois. Google se réserve le droit de rappeler les employés à leur bureau d'affectation à tout moment, précise la note.Au final, en mai, Google a annoncé que 20 % de ses effectifs pourraient travailler à domicile en permanence.Facebook a déclaré qu'il permettrait à de nombreux employés de travailler à domicile de façon permanente . Le revers de la médaille ? Ils ne seront pas en mesure de conserver leurs gros salaires dans la Silicon Valley s’ils s’installaient dans des régions plus abordables du pays.Mark Zuckerberg a déclaré que le travail à distance « est l'avenir » et a déclaré aux employés de Facebook qu'ils pouvaient tous travailler à domicile pour toujours, à condition d'obtenir l'approbation de leur responsable.Lors d'une réunion du personnel retransmise en direct sur sa page Facebook, il a indiqué qu'en moins de dix ans, la moitié des 48 000 employés de l'entreprise travailleraient à domicile : « Il est clair que Covid a apporté beaucoup de changements dans nos vies, et cela inclut certainement la façon dont la plupart d'entre nous travaillent », a déclaré Zuckerberg. « À l'issue de cette période, je m'attends à ce que le travail à distance soit également une tendance croissante ».L'annonce de Mark Zuckerberg a fait suite à des décisions similaires sur Twitter et sur la société de paiement Square, toutes deux dirigées par Jack Dorsey. Dorsey a déclaré une semaine avant que les employés de ses entreprises seraient autorisés à travailler depuis leur domicile indéfiniment.Invitée par Patrick Roger le 27 mai dans l’émission « C’est à la une » sur le plateau de Sud Radio, Élisabeth Borne, la ministre de du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, a annoncé la fin du télétravail systématique. À partir du 9 juin, les entreprises retrouveront une certaine marge de manœuvre au sujet du nombre minimum de jours de télétravail par semaine.C'est sur l'antenne de Sud Radio qu'Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, a annoncé la fin du télétravail à 100 %. « Effectivement, à partir du 9 juin, on assouplit les règles en entreprise, et en particulier le télétravail. Depuis le mois de novembre, la règle c’est le télétravail systématique pour toutes les activités qui le permettent. Il ne s’agit pas de passer de tout à rien, le télétravail reste quelque chose d’important pour limiter la diffusion du virus. On sait qu’il y a aussi beaucoup de lassitude chez ceux qui télétravaillent à 100 % depuis des mois. Donc, grâce à l’amélioration de la situation sanitaire, à partir du 9 juin, nous allons redonner des marges de manœuvre aux entreprises pour définir, entre la direction et les représentants des salariés, un nombre minimum de jours de télétravail par semaine ».La ministre indique donc que la main est redonnée aux employeurs et aux salariés pour qu'ils déterminent le nombre de jours adaptés en présentiel. Pour elle, il n'est pas question d'abandonner le télétravail : « tout le monde souhaite qu'on assouplisse ces règles, notamment ceux qui sont à 100 % en télétravail depuis des mois. Il y a beaucoup de salariés qui souffrent d'isolement. Donc cet assouplissement est attendu. Mais il faut que ce soit progressif et c'est pour ça que nous allons mettre en ligne ce protocole dès la semaine prochaine afin qu'il y ait du temps pour discuter au sein des entreprises sur le retour progressif sur site au bureau »Source : lettre de Tim Cook aux employés AppleÊtes-vous pour le retour au travail en présentiel, le télétravail partiel (combien de jours par semaine, systématiques ou non), le télétravail total