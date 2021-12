Une loi « remplie de défauts constitutionnels »

Les réseaux sociaux conservateurs Parler et Gab exclus de la loi

Une question clé est de savoir si les plateformes de médias sociaux peuvent être classées comme des transporteurs publics

Le Texas a affirmé que la loi donne aux réseaux sociaux une marge de manœuvre suffisante, mais le juge n'a pas été convaincu

Dans sa décision, le juge Robert Pitman a écrit : « Les plateformes de médias sociaux ont le droit, en vertu du Premier amendement, de modérer les contenus diffusés sur leurs plateformes ». Il a estimé que la loi texane « contraint les plateformes de médias sociaux à diffuser des contenus répréhensibles et restreint de manière inadmissible leur pouvoir discrétionnaire en matière de rédaction » et que les « interdictions de "censure" et les contraintes sur la manière dont les plateformes de médias sociaux diffusent les contenus violent le Premier amendement ».La décision du juge Pitman répond à une demande d'injonction préliminaire formulée par les groupes de l'industrie technologique NetChoice et la Computer & Communications & Industry Association (CCIA), qui ont poursuivi le Texas devant la cour de district des États-Unis pour le district ouest du Texas. Facebook, Google, Twitter et diverses autres entreprises technologiques font partie de ces groupes. L'injonction interdit au procureur général du Texas d'appliquer la loi. Le juge a estimé que les plaignants ont de fortes chances d'obtenir gain de cause sur le fond, condition préalable à l'octroi d'une injonction préliminaire.Pitman a rejeté une clause de divisibilité qui visait à sauver certaines parties de la loi si le reste était invalidé. Il a estimé que rien ne peut être dissocié de la loi et survivre parce que les parties inconstitutionnelles sont « pleines de défauts constitutionnels, y compris une atteinte inconstitutionnelle au contenu et à la discrétion éditoriale fondée sur le locuteur et des exigences de divulgation et de fonctionnement excessivement lourdes ».« Cette décision confirme le premier amendement et protège les utilisateurs d'Internet. Sans cette injonction temporaire, la loi texane sur les médias sociaux rendrait Internet plus dangereux en liant les mains des entreprises qui protègent les utilisateurs contre les abus, les escroqueries ou la propagande extrémiste.... Le Premier amendement garantit que le gouvernement ne peut pas forcer un citoyen ou une entreprise à s'associer à un point de vue qu'il désapprouve et cela s'applique avec une force particulière lorsqu'une loi d'État empêcherait les entreprises d'appliquer des politiques contre la propagande nazie, les discours de haine et la désinformation provenant d'agents étrangers », a déclaré Matt Schruers, président de la CCIA.Lorsque le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé le projet de loi en septembre, il a affirmé que la loi était nécessaire pour protéger les droits du premier amendement des Texans contre "un mouvement dangereux des entreprises de médias sociaux visant à réduire au silence les points de vue et les idées conservateurs". La Floride a tenté d'imposer une loi similaire sur les médias sociaux, mais elle a également été bloquée par un juge fédéral pour violation du premier amendement.En vertu de la loi texane, une plateforme qui qualifie un message de désinformation « peut être discriminatoire à l'égard du point de vue de cet utilisateur en ajoutant son propre avertissement… La loi restreint donc le droit du Premier amendement des plateformes de médias sociaux à s'exprimer lorsqu'elles ne sont pas d'accord avec le contenu ou s'y opposent », écrit le juge Pitman.La menace de poursuites judiciaires pour violation de la loi de l'État « refroidit les droits d'expression des plateformes de médias sociaux ». Pitman a également estimé que les exigences de la loi en matière de divulgation et de fonctionnement imposent des contraintes à la discrétion éditoriale des plateformes de médias sociaux, et que la loi « opère une discrimination fondée sur le contenu et l'orateur ».Pitman a noté que les législateurs texans ont exclu les réseaux sociaux conservateurs Parler et Gab en appliquant la loi uniquement aux plateformes comptant 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels ou plus aux États-Unis. Un sénateur de l'État a « proposé sans succès d'abaisser le seuil à 25 millions d'utilisateurs mensuels dans le but d'inclure » des sites comme Parler et Gab, écrit Pitman.« Cette Cour part du principe que les plateformes de médias sociaux ne sont pas des transporteurs publics… Contrairement aux fournisseurs de large bande et aux compagnies de téléphone, les plateformes de médias sociaux 'ne sont pas engagées dans la transmission indifférenciée et neutre des discours de tous les utilisateurs. Les contenus générés par les utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux sont filtrés et parfois modérés ou sélectionnés. L'État conteste le fait que le filtrage soit effectué par un algorithme, et non par une personne, mais quelle que soit la méthode, les plateformes de médias sociaux ne sont pas de simples conduits », écrit Pitman.Les plateformes de médias sociaux exercent une discrétion éditoriale en autorisant ou en interdisant du contenu, en ajoutant leur propre contenu et en organisant le contenu soumis par les utilisateurs de différentes manières, a écrit Pitman : « La prise de ces décisions implique un certain degré de discrétion éditoriale, même si certaines parties de ces tâches sont exécutées par un code logiciel. Bien que la Cour reconnaisse que le pouvoir discrétionnaire d'une plateforme de médias sociaux ne correspond pas exactement à notre vision du 20e siècle d'un rédacteur en chef de journal sélectionnant manuellement un article à publier, se concentrer sur le fait de savoir si un humain ou une IA prend ces décisions est une distraction... la question centrale est toujours de savoir si une société privée exerce un pouvoir discrétionnaire sur la diffusion du contenu, et non le processus exact utilisé. Les membres des plaignants s'opposent également à l'idée que la modération de contenu n'implique pas de jugement. Par exemple, Facebook déclare qu'il prend des décisions concernant "des milliards de contenus" et que toutes ces décisions sont uniques et spécifiques au contexte et impliquent une certaine dose de jugement ».Les réseaux de médias sociaux régis par la loi texane « sélectionnent à la fois les utilisateurs et le contenu pour transmettre un message sur le type de communauté que la plateforme cherche à encourager et, en tant que tels, exercent une discrétion éditoriale sur le contenu de leur plateforme », a ajouté le juge Pitman.La loi prévoit des exceptions pour les contenus impliquant l'exploitation sexuelle d'enfants et pour les contenus qui « incitent directement à une activité criminelle ou consistent en des menaces spécifiques de violence à l'encontre d'une personne ou d'un groupe en raison de sa race, de sa couleur, de son handicap, de sa religion, de son origine nationale ou de son ascendance, de son âge, de son sexe ou de son statut d'agent de la paix ou de juge ; ou qui constituent une expression illicite ».Pitman a écrit : « La loi HB 20 interdit aux plateformes de médias sociaux de modérer le contenu en fonction du "point de vue ». L'État souligne que la loi HB 20 « n'interdit pas la modération du contenu. C'est clair du fait que la loi HB 20 a une disposition entière dictant que les entreprises devraient créer des politiques d'utilisation acceptables.... et qu'elles modèrent ensuite leur contenu en conséquence ».L'État affirme que les plateformes de médias sociaux pourraient interdire des catégories de contenu « telles que le discours terroriste, la pornographie, le spam ou le racisme » pour empêcher ces catégories de contenu d'inonder leurs plateformes. Lors de l'audience, l'État a expliqué qu'une plateforme de médias sociaux « ne peut pas discriminer les utilisateurs qui publient des discours nazis... et ne pas discriminer les utilisateurs qui publient des discours sur les anti-blancs ou quelque chose comme ça ».Les plaignants soulignent le caractère fallacieux de l'affirmation de l'État à l'aide d'un exemple : une vidéo d'Adolf Hitler faisant un discours, dans un contexte, le point de vue est de promouvoir le nazisme, et une plate-forme devrait être en mesure de modérer ce contenu, et dans un autre contexte, le point de vue est de souligner les atrocités de l'Holocauste, et une plate-forme devrait être en mesure de diffuser ce contenu. HB 20 semble placer les plateformes de médias sociaux dans la position intenable de choisir, par exemple, de promouvoir le nazisme contre sa volonté ou d'interdire le nazisme en tant que catégorie de contenu.Source : Ordonnance du juge Robert Pitman Quel est votre avis sur le sujet ?