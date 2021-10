l'efficacité du marketing numérique sera compromise si les produits Google Ads sont dissociés et déconnectés de Google Analytics ;

il sera plus difficile pour les clients de trouver des entreprises car les annonces, y compris l'adresse et les heures d'ouverture, pourraient ne plus apparaître dans les résultats de recherche de Google ou sur Google Maps.

« Au cours des 18 derniers mois, la pandémie a posé des défis aux entreprises. Beaucoup d'entre vous nous ont expliqués comment les outils numériques ont aidé leur entreprise à s'adapter, à se rétablir et à atteindre de nouveaux clients, malgré ces difficultés. Certains d'entre vous ont également fait part de leurs inquiétudes quant aux réglementations proposées par le Congrès américain qui auraient des conséquences inattendues pour votre entreprise et pourraient perturber bon nombre des outils numériques dont vous vous servez tous les jours. »L'examen minutieux par le département du contrôle de Google sur le marché de la technologie publicitaire remonte à l'administration Trump. Sous la direction du procureur général de l'époque, William Barr, le ministère de la Justice a intenté un procès à Google au sujet de son activité de recherche, alléguant que l'entreprise utilisait des accords de distribution exclusifs avec les opérateurs de téléphonie mobile et les fabricants de téléphones afin d'exclure la concurrence. Cette affaire a été suivie d'une plainte antitrust distincte déposée par un groupe de procureurs généraux d'États dirigé par le Texas, qui a accusé Google de monopoliser illégalement le marché de la publicité numérique. Les États ont déclaré que Google avait conclu un accord illégal avec Facebook pour manipuler les enchères en ligne où les annonceurs et les éditeurs de sites Web achètent et vendent des espaces publicitaires. Cet accord avec Facebook fait également partie de l'enquête du ministère de la Justice. En juillet 2020, les patrons des GAFA , Sundar Pichai (Alphabet, maison mère de Google), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) et Jeff Bezoz (Amazon), ont été auditionnés par la Commission judiciaire de la Chambre des représentants du Congrès américain. Celle-ci enquête depuis plusieurs années sur la possibilité d'abus de position dominante par ces géants du numérique ainsi que sur la pertinence des lois antitrust existantes et de leur application. L'audience a été marquée par des échanges tendus entre les participants et une menace du président américain de forcer les Big Tech à être « équitables » avec des décrets.En septembre de cette année, les autorités antitrust américaines ont annoncé une deuxième action en justice pour monopole contre Google concernant les activités de publicité numérique de la société. Google a réitéré sa position, affirmant qu'il se livre à une concurrence loyale sur un marché en ligne où les gens ont de nombreuses options. Le ministère américain de la Justice a accéléré son enquête sur les pratiques de Google en matière de publicité numérique et pourrait intenter une action en justice dès la fin de l'année. Aucune décision finale n'a été prise et le calendrier pourrait être repoussé.Google envoie un courriel aux petites et moyennes entreprises (PME) qui utilisent ses outils de publicité, d'analyse et de profil d'entreprise gratuits, pour leur dire que les projets de loi antitrust à la Chambre et au Sénat pourraient « coûter du temps et de l'argent à votre entreprise ». Selon Google, les dangers pourraient être les suivants :Google se joint à Amazon pour mettre en garde les entreprises qui dépendent de leurs plateformes contre les risques que présente la législation antitrust. Amazon a déclaré aux vendeurs que les projets de loi pourraient compromettre leur capacité à héberger leurs entreprises sur sa plateforme. Amazon vante le succès des petits vendeurs sur sa plateforme pendant la pandémie et prévient que la législation antitrust pourrait mettre en péril ce succès et faire exploser son modèle de marché ouvert.Les achats en ligne étant devenus une bouée de sauvetage pour les entreprises et les consommateurs pendant la pandémie, Amazon en a tiré de grands avantages, mais a également vu son risque réglementaire augmenter. Dans un nouveau rapport publié le 19 octobre avant la conférence annuelle des vendeurs de l'entreprise, Amazon a déclaré que plus de 200 000 nouveaux vendeurs ont rejoint sa boutique américaine en 2020, soit une augmentation de 45 % par rapport à l'année précédente.Alors que le commerce s'est déplacé des magasins en ville et de mortier vers les places de marché en ligne, Amazon et les marchands qui vendent sur la plateforme en ont bénéficié, mais les vendeurs opèrent dans une situation désavantageuse, a déclaré à Axios Ethan McAfee, fondateur et PDG d'Amify, une société qui aide les marques à vendre sur Amazon. « Dire que vendre sur la place de marché Amazon contre Amazon est un tant soit peu équitable est une blague », a déclaré McAfee. D’après l’examen des milliers de documents internes d'Amazon, il a été révélé que les opérations d'Amazon en Inde ont conduit à une campagne systématique de création de contrefaçons et de manipulation des résultats de recherche pour stimuler ses propres marques privées dans le pays, l'un des plus grands marchés de croissance de la société.Les vendeurs sur Amazon ont vu les règles changer rapidement, ont vu leurs comptes fermés sans avertissement et ont vu Amazon copier leurs produits, Stacy Mitchell, codirectrice exécutive du groupe de réflexion antimonopole Institute for Local Self-Reliance. « Amazon a pris les petites entreprises en otage, et maintenant il menace de les abattre », a déclaré Mitchell. « Ce qui se passe avec les entreprises indépendantes, c'est que si elles veulent atteindre le marché en ligne, elles n'ont guère d'autre choix que de vendre sur Amazon. Ils n'ont pas d'autres options. » Amazon fait face à de nouvelles critiques après que The Markup et Reuters aient rapporté les pratiques d’Amazon consistant à favoriser ses propres produits par rapport à ceux de ses vendeurs tiers.La législation qui semble perturber Google empêcherait les entreprises de favoriser leurs propres produits et services ou d'exercer une discrimination à l'encontre de leurs rivaux d'une manière qui nuit à la concurrence. Les projets de loi antitrust à la Chambre et au Sénat visant à réglementer les plus grandes entreprises technologiques gagnent du terrain.Une douzaine de sénateurs américains des deux partis ont officiellement présenté ce mois-ci un projet de loi sur l'innovation et le choix en ligne intitulé,. Le projet de loi interdirait aux plateformes dominantes d'abuser de leur pouvoir de contrôle en favorisant leurs propres produits ou services, en désavantageant leurs rivaux ou en exerçant une discrimination entre les entreprises qui utilisent leurs plateformes d'une manière qui nuit à la concurrence sur la plateforme.Aucune législation n'a été adoptée jusqu'à présent, bien qu'une proposition visant à augmenter les ressources des promoteurs de l'antitrust ait été adoptée par le Sénat. Pour le sénateur Kennedy, « les grandes entreprises technologiques ont pour habitude de limiter injustement les choix des consommateurs et de contrecarrer la concurrence du marché libre.contribuerait à offrir aux consommateurs plus d'options à des prix compétitifs de la part des entreprises en ligne ».La sénatrice Amy Klobuchar, présidente de la sous-commission antitrust de la commission judiciaire du Sénat, estime que, la prospérité américaine a été construite sur une base de marchés ouverts et de concurrence loyale, mais à l'heure actuelle, le pays est confronté à un problème de monopole, et les consommateurs, les travailleurs et les entreprises américaines en paient le prix. « Certaines des plus grandes entreprises que notre monde ait jamais vues donnent de plus en plus la préférence à leurs propres produits et services, nous devons mettre en place des politiques pour garantir que les petites entreprises et les entrepreneurs aient encore la possibilité de réussir sur le marché numérique », a déclaré Amy Klobuchar.Dans le même ordre d’idées, le sénateur Chuck Grassley, indique que : « alors que les grandes entreprises technologiques se sont développées et ont évolué au fil des ans, nos lois n'ont pas changé pour suivre le rythme et garantir que ces entreprises se livrent une concurrence loyale. Ces entreprises ont continué à prendre une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne et dans l'économie mondiale, en contrôlant ce que nous voyons et comment nous nous engageons sur Internet. Les grandes entreprises technologiques doivent être tenues responsables si elles se comportent de manière discriminatoire. »Google a critiquéet a lancé un site web sur la législation et a invité ses clients PME à s'inscrire pour recevoir plus d'informations sur les projets de loi. Le vice-président de Google chargé des affaires gouvernementales et de la politique publique, Mark Isakowitz, déclarant qu'il « briserait un large éventail de services utiles proposés par de grandes entreprises américaines, tout en rendant ces services moins sûrs, moins privés et moins sécurisés. »Source : Google Que pensez-vous de la mise en garde de Google ? Êtes-vous pour ou contre l’avis de Google ?Croyez-vous vous que les GAFAM abusent de leur pouvoir pour favoriser leurs propres produits ou services ?Quelles solutions préconisez-vous pour lutter contre ces pratiques ?