Si la demande de PC est toujours forte, la pénurie mondiale actuelle de puces va être un problème pendant beaucoup plus longtemps, selon le PDG d'Intel, Pat Gelsinger. Ce dernier ne s'attend à ce que la pénurie se prolonge jusqu'en 2023 au moins.« Nous sommes dans le pire maintenant, chaque trimestre de l'année prochaine, nous nous améliorerons progressivement, mais ils n'auront pas d'équilibre offre-demande avant 2023 », a déclaré Gelsinger.Les ventes de PC ont été fortes au cours de la dernière année, car les consommateurs du monde entier avaient besoin de nouveaux ordinateurs portables et de bureau pour travailler à domicile. Mais la vague de ventes de PC liées à la pandémie pourrait toucher à sa fin, selon les analystes.Gelsinger a déclaré qu'il pensait que l'augmentation des ventes de PC était probablement une tendance qui se poursuivra. « Nous pensons que le secteur des PC est maintenant structurellement plus important, avec un million d'unités par jour », a déclaré Gelsinger.Le rival d'Intel, AMD, semblait avoir des attentes plus optimistes. La PDG d'AMD, le Dr Lisa Su, a indiqué lors de l'édition 2021 de laque si l'offre serait « probablement serrée » dans un avenir proche, « elle s'améliorera en 2022 » à mesure que la capacité de production continue d'augmenter. « Ça ira mieux l'année prochaine, pas tout de suite, mais ça ira progressivement mieux ». Nvidia, d'autre part, partageait une attente similaire de problèmes d'approvisionnement tout au long de 2022 pour ses GPU.Les perspectives peu réjouissantes d'Intel surviennent alors que la société a annoncé une baisse de 2% des revenus du Client Computing Group qui produit ses puces pour ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, entraînée par une baisse de 5% des ventes d'ordinateurs portables qu'Intel a attribuée aux « contraintes de l'écosystème des ordinateurs portables » (ce qui signifie que les fabricants d'ordinateurs portables n'ont tout simplement pas assez de pièces pour tout le monde). C'est un modèle que nous avons déjà vu dans d'autres rapports, les analystes soulignant déjà les pénuries de composants comme un facteur clé du ralentissement récent des ventes d'ordinateurs portables.Au troisième trimestre, Intel a vu son activité principale, celle des processeurs pour ordinateurs, a vu ses revenus diminuer de 2 % en un an, se chiffrant désormais à 9,7 milliards de dollars. La baisse est due « à des volumes d’ordinateurs portables moins élevés à cause du manque de composants qui concerne toute l’industrie, et à des revenus adjacents moins élevés, en partie compensés par des prix de vente plus élevés et des ventes solides du côté des ordinateurs de bureau », a expliqué le groupe.La division puces pour centres de données, très suivie par les analystes, a déçu en dégageant un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars (soit une croissance de 10 %) inférieur aux estimations de 6,67 milliards de dollars du consensus. Les revenus de la branche historique de processeurs pour PC ont reculé de 2 % à 9,7 milliards de dollars, mais ont fait mieux que les attentes qui prévoyaient un revenu de 9,61 milliards de dollars.Une partie du problème ne réside pas toujours dans les pénuries de puces en particulier, mais plutôt dans les combinaisons de pièces. « Nous appelons cela des ensembles de matchs, où nous pouvons avoir le processeur, mais vous n'avez pas l'écran LCD, ou vous n'avez pas le Wi-Fi. Les centres de données ont particulièrement du mal avec certaines des puces d'alimentation et certaines des puces réseau ou Ethernet », explique Gelsinger.Une partie de cette baisse a été compensée par la croissance des ordinateurs de bureau, où Intel a enregistré des gains de revenus de 20 % pour la catégorie, mais ceux-ci n'ont pas suffi à compenser la baisse des ventes d'ordinateurs portables. Les ventes de PC étaient sur une trajectoire descendante depuis environ une décennie, avant que la pandémie (et le passage de millions de personnes au travail et à l'école à distance) ne fasse à nouveau monter en flèche les ventes. Mais avec le retour des gens dans les bureaux et la formation en personne, cette croissance commençait déjà à ralentir plus tôt cette année, un problème qui a été aggravé par les récentes pénuries de composants.Malgré la baisse des revenus des ordinateurs portables, le bénéfice net d'Intel a grimpé de 60 % en un an, passant à 6,8 milliards de dollars, et son chiffre d’affaires a progressé de 5 %, passant à 19,2 milliards.« Le troisième trimestre a braqué les projecteurs sur la demande mondiale de semi-conducteurs, pour laquelle Intel a l'envergure et l'échelle uniques pour mener. Notre concentration sur l'exécution s'est poursuivie alors que nous commencions à tenir nos engagements IDM 2.0. Nous avons ouvert la voie à de nouvelles usines, partagé notre chemin accéléré pour regagner le leadership en matière de performances des processus et dévoilé nos innovations architecturales les plus spectaculaires en une décennie. Nous avons également annoncé d'importants gains de clients dans tous les domaines de notre activité », s'est félicité Pat Gelsinger. « Nous n'en sommes encore qu'aux premiers stades de notre voyage, mais je vois l'énorme opportunité à venir, et je ne pourrais pas être plus fier des progrès que nous réalisons vers cette opportunité ».La société envisage de modifier son modèle commercial pour devenir un fabricant, ou une fonderie, pour d'autres concepteurs de puces, en plus de continuer à concevoir et fabriquer ses propres processeurs.La quête pour devenir une fonderie est une initiative coûteuse qui pourrait voir ses coûts défrayés par le soutien du gouvernement aux États-Unis et en Europe, mais pourrait être extrêmement lucrative si l'industrie des semi-conducteurs double de taille au cours des 10 prochaines années, comme Intel l'a prédit.Intel devrait fournir plus de détails sur la façon dont il envisage la transition vers une fonderie et son point de vue sur sa feuille de route technologique le mois prochain lors de sa journée d'analyse, que la société a déplacée en février prochain jeudi. Ce rendez-vous était auparavant prévu pour novembre.Pour le quatrième trimestre, Intel prévoit des ventes de 19,2 milliards de dollars (18,3 milliards de dollars hors puces mémoires), un BPA aux normes comptables générales (GAAP) de 78 cents et un BPA non GAAP (ou ajusté) de 90 cents. Des prévisions inférieures aux attentes des analystes, qui tablaient sur des ventes de 18,25 milliards de dollars (hors mémoires) et un BPA ajusté de 1,01 $.Pour l'ensemble de l'année 2021, Intel s'attend à un chiffre d'affaires de 77,7 milliards de dollars (73,5 milliards de dollars hors mémoires), un BPA GAAP de 4,50 $ et non GAAP de 5,28 $, là où Wall Street comptait sur un BPA ajusté de 4,79 $ et des ventes de 73,59 milliards de dollars.