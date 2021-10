Quels sont les signes qu'une personne développe une dépendance ?

se retrouver préoccupé par les dernières nouvelles sur les crypto-monnaies ;

trader en secret ou minimiser le montant de vos échanges auprès de vos proches ;

des émotions difficiles comme la culpabilité, l'anxiété ou le stress déclenchant une envie d'investir.

Si vous êtes inquiet de vos habitudes en matière de crypto-monnaies, posez-vous les questions suivantes :

Le prix du bitcoin est-il la dernière chose que vous regardez avant de dormir et la première que vous vérifiez au réveil ?

Vous trouvez-vous parfois en train d'agir sur des croyances irrationnelles, comme le sentiment d'être "chanceux" ?

Poursuivez-vous vos transactions en crypto-monnaies après avoir perdu de l'argent dans le but de le regagner ?

Est-ce que vous avez du mal à identifier ce que vous ressentez lorsque vous tradez ?

Avez-vous manqué de respecter des délais ou des attentes à cause de vos activités en crypto-monnaies ?

Comment s'assurer de faire du trading avec modération ?

Le Castle Craig d'Édimbourg se présente comme le premier centre de traitement de la dépendance aux crypto-monnaies. Fondée en 1988 en tant que centre de réadaptation pour toutes sortes de dépendances, la clinique a depuis développé une niche pour la "dépendance aux crypto-monnaies", qui est, par essence, le jeu. Étant donné que l'intérêt pour le trading de crypto-monnaies se répand comme une traînée de poudre à travers le monde, cet un hôpital privé a vu les admissions de personnes dépendantes aux bitcoins multipliées par 10 l'année dernière. La clinique est dirigée par le thérapeute Tony Marini, qui affirme être le premier médecin à reconnaître que le trading de crypto-monnaies est très similaire aux jeux d'argent.Le thérapeute a expliqué qu'il peut être difficile pour les obsédés de la crypto-monnaie d'admettre qu'ils sont accros, ou de mettre l'étiquette stigmatisée de "jeu" sur cette pratique. Marini a déclaré : « Si vous dites à quelqu'un qui fait de la crypto : Donc, vous jouez occasionnellement aux jeux d'argent, il va répondre : Non, pas du tout. Alors enlevez le mot jeu et dites trading occasionnel ».L'un des patients de Tony a commencé à trader des crypto-monnaies alors qu'il travaillait dans la finance. Il affirme que cette dépendance a conduit l'homme à voler plus d'un million de livres sterling à ses employeurs. Le thérapeute dit que les accros du bitcoin sont souvent dépendants des drogues et de l'alcool. Il a déclaré : « En général, les gens commencent parce qu'ils veulent acheter des choses sur le dark web. Et le seul moyen d'y parvenir est d'utiliser des crypto-monnaies.L'expérience d'être constamment accroché à la hausse et à la baisse erratiques des crypto-monnaies reflète ce que Marini voit chez beaucoup de ses patients. « Ils sont constamment au téléphone, sur leur portable, sur l'ordinateur, peu importe... à regarder les prix de ces crypto-monnaies monter et descendre. Et c'est presque un sevrage quand vous leur enlevez ce téléphone ou l'ordinateur ; ils ont de l'anxiété, des sueurs froides et des attaques de panique », a-t-il mentionné. Jusqu'à présent, Marini a traité plusieurs patients, âgés pour la plupart de 20 à 45 ans, qui sont arrivés à Castle Craig accros spécifiquement au trading de crypto-monnaies.Les principaux signes avant-coureurs de toute dépendance sont les symptômes de sevrage et la tolérance. Les symptômes de sevrage comprennent les sentiments d'irritation, d'anxiété et de détresse lorsque vous ne pouvez pas négocier ou consulter les marchés. La tolérance signifie que vous devez continuer à augmenter le montant que vous investissez pour ressentir le même buzz.Les autres signes d'une dépendance aux crypto-monnaies incluent :Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous pourriez développer une dépendance.Essayez de passer au moins un jour par semaine loin des marchés. Si vous ne pouvez pas le faire, passez quelques heures à l'écart. Ensuite, passez lentement à un jour par semaine, puis à deux jours et ainsi de suite.Créez une routine qui implique de trader à des heures similaires chaque jour et assurez-vous de toujours vous fixer des limites financières et temporelles. Créez également des limites psychologiques.Les addictions aux crypto-monnaies sont généralement liées à l'euphorie (la dopamine) que nous ressentons lorsque nous nous engageons dans des comportements de recherche de sensations fortes. Il y a aussi des aspects personnels. Si vous vous sentez seul ou agité, le trading de crypto-monnaies peut vous donner un faux sentiment de contrôle sur ces émotions. Donc, en ce qui concerne vos habitudes de trading de crypto-monnaies, identifiez vos déclencheurs et développez des mécanismes d'adaptation alternatifs pour chacun d'entre eux.Tony Marini s'inquiète du battage médiatique autour des crypto-monnaies : il craint que celui-ci n'encourage une image irréaliste de la richesse indépendante et qu'il ne fasse du sensationnel, ce qui met de nombreuses personnes en danger. En effet, la plupart des traders amateurs (environ 90 %, selon les études de marché) perdent de l'argent. Mais ce sont ceux qui continuent à acheter, malgré leurs pertes, qui finissent au Castle Craig, ironise-t-il. D'autres cas sont bien plus tragiques : une étude récente a montré que près de 40 % des accros au jeu avaient pensé au suicide, tandis que 33 % d'entre eux avaient effectivement tenté de le faire. « Nous n'entendons pas parler des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Les gens ont tellement honte. Ils se sentent tellement coupables. Ils ne veulent pas en parler. Ils se sentent stupides », a commenté Marini.Sources : Castle Craig Quels commentaires faites-vousÊtes-vous dépendant du trading de crypto-monnaies ? Si oui, envisageriez-vous faire soigner dans un établissement pareil ?Pensez-vous que l’addiction au trading de crypto-monnaies est un réel problème ?