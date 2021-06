Le message de trop ?

Les Anonymous, vraiment ?

Dans une vidéo, supposée émaner du collectif d'hacktiviste Anonymous, le milliardaire propriétaire de Tesla, Elon Musk, a été accusé d'avoir liquidé des rêves et « détruit des vies » avec ses tweets sur les cryptomonnaies.Il faut dire qu'Elon Musk a une influence qui se répercute sur le marché des cryptomonnaies. En guise d'illustration, nous pouvons évoquer le dogecoin. Le PDG de Tesla a périodiquement tweeté au sujet de la cryptomonnaie, et ses tweets sont fréquemment suivis par des hausses du prix du dogecoin. Fin avril, Musk a tweeté une image avec pour légende « doge aboyant sur la lune » , probablement en référence à la phrase d'argot cryptographique populaire "to the moon". Par la suite, la valeur du dogecoin a triplé.Quelques semaines plus tard, Musk était l'invité du show télévisé Saturday Night Live (SNL) , une occasion pour le milliardaire d'aborder des sujets comme le dogecoin, Tesla, mais aussi SpaceX. Dans un sketch lors du SNL, Musk a joué le rôle d'un expert en cryptomonnaies portant un nœud papillon dans le segment Weekend Update de l'émission.À la question qui demandait ce qu'est le dogecoin, Musk a répondu : « C'est l'avenir de la monnaie. C'est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde ». Lorsqu'un membre de l'équipe de l'émission, Michael Che, a rétorqué : « Alors, c'est une arnaque ? », Musk a répondu : « Oui, c'est une arnaque », et a ri. Il s'agissait sans doute d'une blague de la part du milliardaire, car le PDG non conventionnel a publié de nombreux commentaires sur les cryptomonnaies sur Twitter et a critiqué l'argent liquide ordinaire pour avoir des taux d'intérêt réels négatifs.Cela dit, la blague a eu pour effet de plonger le coût du dogecoin d'environ 12 % par rapport à la veille, à environ 0,53 $, après avoir atteint un niveau record l'avant-veille au-dessus de 0,73 $. Selon certains, cette baisse n'était que passagère et la croissance reprendrait lorsque les gens comprendraient la blague de Musk ou lors de son prochain tweet.En somme, avec seulement quelques mots, mèmes, emojis et, la troisième personne la plus riche du monde a fait prendre ou perdre de la valeur aux cryptomonnaies ces derniers mois (nous pouvons par exemple parler de son annonce quant à la possibilité d'acheter des Tesla avec des bitcoins qui a fait prendre de la valeur à la cryptomonnaie, puis de ses déclarations où il a évoqué son inquiétude concernant l'impact climatique du bitcoin qui ont fait chuter la valeur de la cryptomonnaie)Le milliardaire a multiplié les trolls sur Twitter, laissant sous-entendre pendant quelque temps que Tesla avait revendu son stock de bitcoins (l'entreprise a acheté des bitcoins à hauteur de 1,5 milliard de dollars), avant de préciser que ce n’était pas le cas. Ses messages ont fait plonger plusieurs fois le cours des cryptomonnaies. Son « breakup meme » de jeudi dernier a causé à lui seul une chute de 7% du cours du Bitcoin.Paradoxalement, la SEC, l’agence qui contrôle les manipulations du marché, n’a pas réagi aux nombreux messages qui lui étaient adressés sur les réseaux sociaux. Les internautes étaient pourtant nombreux à dénoncer l’attitude du milliardaire. Mais l’agence n’a aucune autorité sur le marché des cryptomonnaies, la faute à un énorme vide juridique.C'est dans ce contexte qu'un individu prétendant faire partie du groupe Anonymous a indiqué que le comportement de Musk avec les cryptomonnaies « montre un mépris clair pour le travailleur moyen ».« À en juger par les nombreux commentaires sous ses propres messages, il semblerait que les petits jeux auxquels Elon Musk joue ont détruit beaucoup de vies », explique le collectif. « Des millions de petits épargnants ont investi dans les cryptomonnaies avec l’espoir que cela leur permette de changer de vie » poursuivent les hacktivistes (notons que beaucoup ont revendu leurs actifs avec des pertes parfois colossales, par crainte de perdre tous leurs investissements).« Les personnes qui investissent dans les cryptomonnaies prennent des risques – tout le monde est au courant de la volatilité du secteur, mais vos tweets montrent un profond dédain vis-à-vis des petits épargnants et vous continuez à vous en moquer avec des mèmes ».Suggérant que Musk a « joui de l'une des réputations les plus favorables de quiconque dans la classe des milliardaires » en exploitant le désir de nombreuses personnes de vivre dans un monde avec des voitures électriques et l'exploration spatiale, l'activiste masqué de Guy Fawkes l'a décrit comme le seul PDG d'une telle entreprise à avoir « gagné un culte en postant et en trollant le monde sur les réseaux sociaux ».Dans une vidéo visionnée près de trois millions de fois depuis sa publication samedi, l'individu a cité un certain nombre de commentaires et d'allégations passés de Musk à son encontre, affirmant « qu'il semblerait que votre quête pour sauver le monde soit davantage basée sur un complexe de supériorité qu’un réel intérêt pour l’humanisme. De nombreux de vos employés ont d’ailleurs dénoncé les conditions de travail intolérables que vous appliquez depuis des années ».Pour tenter d'illustrer cette affirmation, le collectif a fait référence à un article sur les conditions dans les usines Tesla qu'ils ont qualifié « d'intolérables » pour les travailleurs, et à un autre qui disait que la famille de Musk possédait auparavant une mine d'émeraude en Zambie.Ils ont également souligné un certain nombre de commentaires passés de Musk, y compris un cas où il a écrit « nous frapperons qui nous voulons » en relation avec le coup d'État soutenu par les États-Unis contre le président déchu Evo Morales en Bolivie riche en lithium, et un autre dans lequel il a proclamé en plaisantant lui-même « imperator of Mars » dans une référence apparente à son désir de coloniser la planète rouge, un effort pour lequel il a concédé qu'un « groupe de personnes mourra probablement ».Se référant à la question « très nuancée » de l'empreinte carbone du bitcoin, qui est actuellement estimée à celle de la Nouvelle-Zélande, l'individu censé incarné le collectif a déclaré: « C'est une conversation que vous avez depuis plus d'un an et dont vous étiez intimement conscient. Mais dès que votre principale source de revenus a été menacée, vous avez fait semblant de ne rien savoir pour tenter de jouer des deux côtés de la barrière ».« Alors que les gens qui travaillent dur voient leurs rêves liquidés à cause de vos crises de colère en public, vous continuez à vous moquer d'eux avec des mèmes de l'un de vos manoirs à un million de dollars », a déclaré Anonymous, avant de conclure avec une signature familière des vidéos précédentes du groupe :« Vous pensez peut-être que vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, mais maintenant vous avez rencontré votre égal. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Attendez-nous ».Il y a un certain désaccord entre les comptes de médias sociaux utilisant le nom Anonymous quant à savoir si la vidéo sur Musk devait être attribuée au groupe, qui par nature n'a pas de hiérarchie.Alors que le compte Twitter le plus populaire et historiquement fiable qui s'associe au groupe, YourAnonCentral – actif depuis avril 2011, avec 6,7 millions de followers – a démenti toute implication dans le clip, un autre compte appelé YourAnonNews – actif depuis septembre 2011 avec 5,9 millions de followers, le plus gagné au cours de la dernière année – en a fait la promotion.D'ailleurs, comme l'a rappelé un internaute en commentaire de la vidéo : « C'est ça le truc. N'importe qui peut prendre un clip vidéo Anonymous, le doubler en y associant un nouveau message et assembler des vidéos pertinentes en guise de message. Anonymous est une plateforme, pas un groupe coordonné où les membres du conseil d'administration se réunissent deux fois par semaine pour discuter de la feuille de route ».Musk n'a pas encore abordé le sujet de la vidéo publiquement, mais a posté sur Twitter: « Ne tuez pas ce que vous détestez, sauvez ce que vous aimez ».Qu'en pensez-vous ? Anonymous ou pas Anonymous ?Êtes-vous pour ou contre l'analyse faite dans la vidéo ?Que pensez-vous des différents messages d'Elon Musk sur les cryptomonnaies ?Qui est, selon vous, responsable de la situation ? Musk, pour avoir incité des individus à acquérir ou vendre des cryptomonnaies (ce qui a un impact sur la valeur du marché), ceux qui l'ont suivi, ou tous ont une part de responsabilité ?Que pensez-vous des actions / méthodes des Anonymous en général ?