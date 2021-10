L'année dernière, les membres du Congrès ont fait pression sur Google pour qu'il fasse plus d'effort à propos du contenu de YouTube qui nie le changement climatique. De nombreux rapports ont montré que même s'ils militent pour une informatique verte, le géant de la recherche et Facebook continuent d'engranger des milliards de dollars en diffusant les publicités des compagnies spécialisées dans les énergies fossiles, notamment pétrolières et gazières. Très récemment, un rapport a désigné Facebook comme étant la première plateforme en ligne où la désinformation sur le climat prolifère le plus.Cependant, Google renforce cette semaine sa stratégie de lutte contre ce phénomène en annonçant de nouvelles règles pour sa régie publicitaire Google Ads. Le géant de Mountain View a annoncé jeudi qu'il n'autoriserait plus la diffusion d'annonces ou la monétisation de contenus faisant la promotion du négationnisme climatique. À travers ce changement, Google s'attaque directement aux éditeurs, aux annonceurs et aux créateurs de YouTube, qui ne pourront plus gagner de l'argent avec des contenus qui "contredisent le consensus scientifique bien établi autour de l'existence et des causes du changement climatique".Selon l'équipe Google Ads, cela inclut les contenus faisant référence au changement climatique comme un canular ou une escroquerie, les affirmations niant que les tendances à long terme montrent que le climat mondial se réchauffe, et les affirmations niant que les émissions de gaz à effet de serre ou l'activité humaine contribuent au changement climatique. Google continuera tout de même à autoriser les annonces et la monétisation d'autres contenus traitant du climat, comme les débats publics sur la politique climatique, les impacts du changement climatique et les nouvelles recherches et avancées autour de la question.Il s'agit de l'une des mesures les plus agressives prises par une grande plateforme technologique pour lutter contre la désinformation sur le changement climatique. La société dit avoir consulté des experts sur le sujet, notamment des représentants des rapports d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies. Google prévoit d'appliquer la nouvelle politique avec un mélange de détection algorithmique et de modération humaine et le changement entrera en vigueur le mois prochain. Ces modifications seraient aussi motivées par les plaintes de certains annonceurs et créateurs de contenu.Ils se seraient plaints de l'apparition de leurs messages aux côtés du négationnisme climatique. « Les annonceurs ne veulent tout simplement pas que leurs annonces apparaissent à côté de ce contenu. Et les éditeurs et les créateurs ne veulent pas que des publicités faisant la promotion de ces fausses affirmations apparaissent sur leurs pages ou leurs vidéos », a déclaré jeudi l'équipe Google Ads dans un billet de blogue présentant les nouvelles directives. Toutefois, des critiques estiment que cette affirmation semble un peu douteuse compte tenu de la façon dont la plateforme vidéo de Google est truffée de désinformation.La nouvelle politique de Google adopte une position ferme à l'égard des fausses déclarations sur la crise climatique, mais les réseaux sociaux commencent tout juste à prendre conscience de leur rôle dans la diffusion de fausses informations sur le climat. Les législateurs ont également accusé YouTube d'avoir fait preuve d'une lenteur notoire dans l'introduction de nouvelles règles destinées à mettre un terme au flux de désinformation dans le passé sur d'autres sujets, notamment les fausses déclarations concernant les élections américaines.Dernièrement, la plateforme a décidé de supprimer et d'interdire les contenus promouvant la désinformation sur les vaccins. « En fin de compte, la politique est une amélioration - toutes les plateformes devraient mettre en place des ensembles de règles robustes concernant l'accélération de la menace existentielle pour l'humanité - mais les nouvelles règles ne feront une brèche dans l'écosystème de la désinformation que si elles sont appliquées de manière agressive et cohérente », a écrit un critique.Source : Google Ads Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles règles de Google Ads ?Pensez-vous que cela permettra de désengorger la plateforme des vidéos de ce type ?