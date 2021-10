0 0

Il est dommage que la panne de Facebook ait plus profité à Telegram qu'à Signal.Les promesses de confidentialité de Signal sont à prendre avec des pincettes (n'utilisez-pas l'application si vous êtes un activiste ou dissident politique). Néanmoins la fondation est beaucoup plus transparente sur ses activités que ne peuvent l'être Facebook et Telegram Messenger.