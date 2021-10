Le site interne de Facebook est également touché

La panne mondiale de Facebook fait perdre 6 milliards de dollars à Mark Zuckerberg

La panne a débuté hier, juste avant 18h (heure française) et les sites ont recommencé à fonctionner aux alentours de minuit. La panne a duré pendant au moins 5 heures, ce qui est un record dans l’histoire de l’internet mondial contemporain, à l’ère des GAFAM. Brian Krebs, journaliste spécialisé dans la cybercriminalité, attribue ce phénomène à un problème DNS majeur. Il cite une source qui lui a dit que l'incident n'avait pas d'origine malveillante. Au lieu de cela, il affirme que cela a commencé par une mise à jour BGP de routine qui a mal tourné, effaçant les informations de routage DNS dont Facebook a besoin pour que d'autres réseaux puissent trouver ses sites. Krebs explique que les enregistrements DNS qui indiquent aux systèmes comment trouver Facebook et Instagram « ont été retirés ce matin des câbles de routage mondiaux ». À ce stade, cependant, on ne sait pas exactement comment cela s'est produit.Krebs écrit dans un billet de blog :« Facebook et ses propriétés sœurs Instagram et WhatsApp souffrent de pannes continues et mondiales. Nous ne savons pas encore pourquoi cela s'est produit, mais le comment est clair : plus tôt ce matin, quelque chose à l'intérieur de Facebook a fait en sorte que l'entreprise révoque les enregistrements numériques clés qui indiquent aux ordinateurs et autres appareils compatibles avec Internet comment trouver ces destinations en ligne.En termes plus simples, ce matin, Facebook a supprimé la carte indiquant aux ordinateurs du monde entier comment trouver ses différentes propriétés en ligne. Par conséquent, lorsqu'une personne tape Facebook.com dans un navigateur web, ce dernier ne sait pas où trouver Facebook.com et renvoie une page d'erreur ».Le Domain Name System, généralement abrégé DNS, qu'on peut traduire en « système de noms de domaine », est le service informatique distribué utilisé pour traduire les noms de domaine Internet en adresse IP ou autres enregistrements. Le problème est plus profond que les défaillances DNS évidentes de Facebook, cependant. Instagram, propriété de Facebook, était également hors service, et ses services DNS (qui sont hébergés sur Amazon plutôt que d'être internes au réseau de Facebook) étaient fonctionnels. Instagram et WhatsApp étaient accessibles mais affichaient des échecs HTTP 503 (aucun serveur n'est disponible pour la requête), ce qui indique que si les DNS fonctionnaient et que les équilibreurs de charge des services étaient accessibles, les serveurs d'application qui devraient alimenter les équilibreurs de charge ne l'étaient pas.Un peu plus tard, Dane Knecht, vice-président de Cloudflare, a signalé que toutes les routes BGP (Border Gateway Protocol) pour Facebook avaient été retirées. Border Gateway Protocol est un protocole d'échange de route externe, utilisé notamment sur le réseau Internet. Son objectif principal est d'échanger des informations de routage et d'accessibilité de réseaux entre Autonomous Systems. En d’autres termes c’est le système par lequel un réseau détermine la meilleure route vers un autre réseau). En l'absence de routes BGP vers le réseau de Facebook, les serveurs DNS de Facebook sont inaccessibles, tout comme les serveurs d'application manquants pour Instagram, WhatsApp et Oculus VR, qui appartiennent à Facebook. Si les routes BGP pour un réseau donné sont manquantes ou incorrectes, personne en dehors de ce réseau ne peut le trouver.Le site interne Workplace de Facebook et les services associés destinés aux employés sont également touchés par une panne aujourd'hui, selon Jane Manchun Wong, blogueuse technique. L'entreprise a diffusé un mémo aux employés à propos de ces problèmes. Le New York Times indique que pratiquement tout ce qui se trouve à l'intérieur de Facebook est en panne, y compris la possibilité d'utiliser des cartes-clés pour entrer dans les bâtiments, les systèmes de sécurité, un calendrier interne et des outils de planification, et plus encore.Cette gigantesque panne de Facebook a fait reculer la fortune de Mark Zuckerberg de 5,9 milliards de dollars (5 milliards d’euros), d’après le magazine Forbes. L’homme d’affaires de 37 ans a glissé du cinquième au sixième rang du palmarès des personnalités les plus riches du monde.La panne chez Facebook, qui a touché des millions d’utilisateurs à travers le monde, a ébranlé les piliers de la Bourse de New York. A cause de la chute de ses actions, la fortune de Mark Zuckerberg est tombée à 121,6 milliards, affirme un décompte de Bloomberg. Ses pertes atteignent 15 milliards depuis la mi-septembre.Facebook cumule les déboires entre les accusations sur la politique du groupe et une panne majeure affectant l'accès à ses réseaux et messageries de plusieurs millions de ses utilisateurs. Depuis ses sommets début septembre, le titre a perdu 15%. Le réseau social est d'abord en butte aux accusations d'une lanceuse d'alerte qui va témoigner devant le Congrès aujourd'hui pour affirmer que Facebook choisit "le profit plutôt que la sûreté".