Les applications de Facebook, qui comprennent Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Oculus, ont commencé à afficher des messages d'erreur, selon le site downdetector.com, qui surveille le trafic web et l'activité des sites. En quelques minutes, Facebook avait disparu d'Internet. La panne a duré plus de cinq heures, avant que certaines applications ne reviennent lentement en ligne, bien que la société ait prévenu que les services prendraient du temps à se stabiliser. « Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale aussi vite que possible, et nous nous excusons pour tout désagrément », a déclaré Andy Stone, porte-parole de Facebook, à propos des pannes sur Twitter.Certains employés de Facebook qui ont tenté de retourner au travail au milieu de la panne générale de l'entreprise n'ont pas pu entrer dans les bâtiments car leurs badges numériques ne fonctionnent plus. Les employés qui ont tenté d'entrer dans les bâtiments pour aider à réparer la panne ont déclaré au New York Times qu'ils n'ont pas pu y accéder. Les ingénieurs chargés de la sécurité qui sont arrivés sur place pour évaluer la panne n'ont pas non plus pu accéder aux zones sécurisées contenant des serveurs.Les pannes technologiques ne sont pas rares, mais le fait qu'autant d'applications de la plus grande entreprise de médias sociaux au monde soient mises hors service en même temps était très inhabituel. La dernière panne importante de Facebook remonte à 2019, lorsqu'une erreur technique a affecté ses sites pendant 24 heures, rappelant qu'un pépin peut paralyser même les sociétés Internet les plus puissantes. Cette fois-ci, Facebook a déclaré hier que le coupable était des changements dans son infrastructure internet sous-jacente qui coordonne le trafic entre ses centres de données. Cela a interrompu les communications et s'est propagé à d'autres centres de données, « interrompant ainsi nos services », a déclaré l'entreprise.Selon la journaliste du Times Sheera Frenkel, même les badges de sécurité des employés de la société ne fonctionnaient pas, ce qui les empêchait d'accéder à leurs espaces de travail. « Je viens de parler au téléphone avec une personne qui travaille pour FB et qui m'a dit que les employés ne pouvaient pas entrer dans les bâtiments ce matin pour commencer à évaluer l'étendue de la panne parce que leurs badges ne fonctionnaient pas pour accéder aux portes », a-t-elle tweeté.Certains employés ont signalé qu'ils avaient même des difficultés à passer des appels sur les téléphones portables fournis par l'entreprise et à recevoir des courriels provenant d'adresses extérieures à l'entreprise.Facebook a fini par rétablir le service après qu'une équipe a réussi à accéder à ses ordinateurs serveurs dans un centre de données à Santa Clara, en Californie. Ils ont ensuite été en mesure de les réinitialiser. La société a présenté ses excuses pour la panne. « Nous sommes désolés… Merci d'avoir été patient avec nous », a-t-elle déclaré sur Twitter après que ses applications aient commencé à redevenir accessibles.La panne survient également moins de 24 heures avant que Frances Haugen, la dénonciatrice de Facebook, ne témoigne contre son ancien employeur. Dans une interview accordée dimanche Frances Haugen a souligné que l'entreprise avait renforcé la polarisation politique et qu'elle savait en interne que ses plateformes provoquaient des problèmes de santé mentale chez les adolescentes.Source : Facebook Quel est votre avis sur sujet ?