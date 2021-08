Le Premier ministre Justin Trudeau assiste à une démonstration robotique alors qu'il rencontre l'équipe des "Rêveuses afghanes" à la Bibliothèque du Parlement sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mercredi 28 février 2018

L'équipe de robotique afghane, composée uniquement de filles, qui a fait les gros titres ces dernières années pour ses inventions, tente désespérément de s'enfuir du pays après que les talibans ont pris le contrôle de la capitale Kaboul au cours du week-end. L'entrepreneuse afghane Roya Mahboob (la première femme PDG de la tech en Afghanistan) a créé l'équipe de robotique des filles afghanes en 2017. Mahboob dirige le Digital Citizen Fund (un organisme à but non lucratif), qui organise des cours pour les filles dans les domaines des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et de la robotique. Le Digital Citizen Funda parrainé la création de la première équipe de robotique exclusivement féminine du pays, afin d'encourager les jeunes femmes à se lancer dans ce domaine traditionnellement dominé par les hommes. Les membres de l'équipe, dont l'âge varie entre 12 et 18 ans, ont surmonté la guerre et d'autres épreuves pour poursuivre leur amour de l'ingénierie et de la robotique et porter un coup à la fierté nationale. Elles ont fait la une des journaux du monde entier en tant que symbole d'un Afghanistan plus progressiste.L'équipe, également connue sous le nom de "Rêveuses afghanes", a accédé à la scène internationale en participant à un concours de robotique à Washington D.C., après s'être vu refuser son visa (le président de l'époque, Donald Trump, est intervenu pour que les filles puissent entrer aux États-Unis). Les 20 membres de l'équipe de robotique ont été salués par les médias occidentaux comme l'avenir du pays ravagé par la guerre, ainsi que comme un exemple brillant de l'amélioration des droits des femmes après l'invasion américaine consécutive au 11 septembre. « Malheureusement, ce qui est arrivé aux petites filles au cours de la semaine dernière, c'est que les talibans ont littéralement fait du porte-à-porte et ont littéralement enlevé des filles pour les forcer à devenir des épouses mineures », a déclaré Motley.L'avocate des droits de l'homme Kimberly Motley affirme que la situation dans le pays peut être dangereuse pour elles. « Et nous sommes très, très inquiets que cela se produise avec cette équipe de robotique de filles afghanes - ces filles qui veulent être ingénieurs, elles veulent faire partie de la communauté de l'IA et elles osent rêver de réussir . Et nous supplions littéralement le gouvernement canadien. Nous supplions le Premier ministre Trudeau, qui a été un soutien incroyable de l'équipe de robotique des filles afghanes, de bien vouloir leur permettre de venir au Canada », a-t-elle déclaré.Elle a qualifié la rencontre des filles avec Trudeau en 2018 « d’énorme expérience de changement de vie ». « Elles sont venues au Canada, elles ont participé à une compétition au Canada et en fait elles ont gagné la compétition et elles ont gagné le prix Rookie Star Award quand elles sont venues là-bas, ce qui était le plus grand prix qu'elles pouvaient gagner dans leur catégorie pour une compétition de robotique », a déclaré Motley. « Et donc, elles veulent être éduquées. Elles veulent être dans un endroit sûr. Elles veulent rendre l'Afghanistan fier, et ils veulent rendre le monde fier et poursuivre leurs rêves de robotique, leurs rêves d'intelligence artificielle. Et elles croient que le Canada serait un endroit extraordinaire pour continuer à avoir un avenir », a-t-elle ajouté.Au plus fort de la pandémie l'année dernière, les jeunes filles ont déclaré qu'elles avaient pour mission de sauver des vies en construisant un respirateur, à moindre coût, à partir de pièces de voitures usagées et en aidant leur pays en guerre à lutter contre la pandémie de COVID-19. « Si nous sauvons ne serait-ce qu'une vie avec notre appareil, nous serons fières », avait alors déclaré Somaya Farooqi, 17 ans.« Elles sont à Herat, où actuellement, dans les universités, ils refusent les filles. Ils disent aux filles : ne revenez pas à l'université. Les femmes se présentent au travail et sont renvoyées. Elles voient cela et regardent en larmes leur ville s'effondrer », a déclaré Motley. Les talibans ont capturé la ville natale des jeunes filles, Herat, troisième ville d'Afghanistan et capitale provinciale stratégique, alors que les combattants s'approchaient de la capitale, Kaboul. Les combattants talibans ont pris le contrôle de Kaboul dimanche, scellant ainsi officiellement leur prise de contrôle de l'ensemble du pays.Lorsque les talibans dirigeaient l'Afghanistan dans les années 1990, les femmes et les filles n'avaient pas le droit de voter, d'aller à l'école et d'occuper la plupart des emplois. Les talibans, un groupe militant qui impose des interprétations strictes de la loi islamique, notamment en excluant les femmes de la vie publique et en interdisant la musique, les films et la télévision, ont contrôlé l'Afghanistan de 1996 à 2001, jusqu'à ce que les forces soutenues par les États-Unis renversent le régime. Après 20 ans de troubles et d'occupation américaine, les troupes américaines se retirent et les talibans ont refait surface, s'emparant de la majeure partie du pays, y compris de la capitale Kaboul, ce qui a entraîné la fuite du président du pays dimanche. Le groupe a été accusé d'un certain nombre de violations des droits de l'homme, notamment de punir violemment les dissidents et de traiter les jeunes femmes et les filles comme des esclaves sexuelles.Quels commentaires vous inspirent ces faits ?