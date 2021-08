La France classée cinquième avec 48.19 % de taux adoption de l’IPv6 contre 48.33 % pour les USA,

l'Inde arrive en tête de la migration avec 61,67 %

NIXI agira en tant qu'opérateur pour éduquer et soutenir toutes les entités indiennes qui sont techniquement incapables de migrer et d'adopter l'IPv6. Le groupe d'experts susmentionné a été chargé « d'identifier et d'engager une agence qui aidera les clients finaux en leur fournissant le soutien technique nécessaire pour adopter IPv6 ». Une autre initiative est la nouvelle NIXI Academy qui propose un cours en ligne de 14 heures sur la conception et le déploiement fondamentaux d'IPv6. L'académie en ligne a également listé des cours sur l'IPv6 avancé et le DNS, mais il est dit qu'ils seront ajoutés ultérieurement.NIXI a également développé un portail d'index IPv6 pour la communauté Internet dans le cadre de la même initiative. Le portail NIXI-IP-INDEX présentera le taux d'adoption d'IPv6 en Inde et pourra être utilisé pour comparer le taux d'adoption d'IPv6 du pays avec d'autres économies dans le monde. L'Inde est le premier pays au monde pour le déploiement de l'IPv6, elle doit maintenant lutter pour obtenir un avantage similaire en matière de serveur racine IPv6. Reliance Jio est un opérateur 100 % IPv6 en Inde, grâce à son réseau VoLTE numérique. Il n’est pas le seul, car d'autres opérateurs dans le pays sont également en train d'adopter l'IPv6. « La plupart de nos opérateurs sont plus ou moins conformes à IPv6 dans le scénario actuel. Nos opérateurs doivent obtenir davantage d'adresses IPv6 à l'avance afin de ne pas en manquer, comme cela s'est produit dans la version antérieure d'Internet », a-t-il déclaré.Il existe un certain nombre d'idées fausses sur les propriétés de sécurité et les caractéristiques de confidentialité d'IPv6. La nouvelle génération d'Internet qui résout le problème de la pénurie d'adresses IP de la version IPv4. Au cours des dernières années, l'élan d'IPv6 dans l'industrie a augmenté de façon spectaculaire. Ces déploiements importants d'IPv6 dans les entreprises ont été motivés par la baisse des coûts, la diminution de la complexité, l'amélioration de la sécurité et l'élimination des obstacles à l'innovation dans les systèmes d'information en réseau. Les réseaux mobiles, les centres de données et les réseaux d'entreprises de pointe, par exemple, ont évolué vers des réseaux compatibles avec IPv6.L'avantage le plus connu de l'IPv6 est l'augmentation exponentielle de l'espace d'adressage, qui permet d'obtenir beaucoup plus d'adresses IP uniques que ce que permet l'IPv4, et donc de couvrir tous les utilisateurs et appareils connectés à l'internet. Le format d'adressage IPv4 à 32 bits ne permet que 4,3 milliards d'adresses IP dans le monde. Les opérateurs utilisent des mesures telles que la traduction d'adresses réseau (NAT) et le routage interdomaine sans classe (CIDR) pour étendre quelque peu l'utilité des adresses IPv4.Cependant, la NAT a ses propres limites, et compte tenu du taux de croissance des internautes, de la 5G et de l'adoption de l'IoT dans le monde, la NAT n'est tout simplement pas souhaitable à l'avenir. L'IPv6, en revanche, dispose d'un énorme espace d'adressage, pratiquement inépuisable dans un avenir prévisible. Par conséquent, il permet une connectivité simple, transparente et rentable pour les fournisseurs de services, les entreprises et les utilisateurs finaux.Le format d'adressage IPv6 à 128 bits offre 340 sextillions d'adresses IP, ce qui le rend extrêmement résistant à l'avenir. Mais ce n'est pas tout, l'IPv6 est également considéré comme un protocole de meilleure fiabilité, sécurité et confidentialité. En outre, les paquets IPv4 sont souvent bloqués par les pares-feux des entreprises parce qu'ils peuvent potentiellement contenir des logiciels malveillants. Mais IPv6 promet une meilleure fiabilité et une meilleure sécurité car IPSec, un protocole d'authentification et de sécurisation de toutes les données IP, est intégré par défaut à IPv6.Cependant, depuis que le protocole a été spécifié pour la première fois, plusieurs mythes sont apparus sur ses propriétés dans les domaines de la qualité de service (QoS), des fonctionset, en particulier, de la sécurité. Nombre de ces mythes ont été alimentés par les opposants à IPv6 ou par ceux qui, ne comprenant pas bien les caractéristiques de cette technologie, ont pu penser que leurs déclarations à forte connotation marketing ralentiraient le déploiement et l'adoption d'IPv6.Les réseaux d'aujourd'hui, qu'ils aient ou non déployé IPv6, sont en grande partie compatibles avec IPv6. Tous les systèmes d'exploitation et les périphériques réseau modernes utilisent des piles doubles IPv6, dans lesquelles IPv6 est activé par défaut. En matière de sécurité des réseaux, il est crucial de ne pas sous-estimer l'ampleur des risques. L'idée fausse la plus répandue à propos d'IPv6 est qu'il s'agit simplement d'IPv4 avec un espace d'adressage plus long. En réalité, IPv6 est très différent d'IPv4, souvent de manière complexe et subtile. Les systèmes d'exploitation IPv6 créent automatiquement deux adresses IPv6. Une IPv6 avec une adresse MAC aléatoire dans le suffixe pour cacher l'identité de l'appareil et être utilisée pour surfer sur le web afin que personne ne puisse identifier qui se connecte à son site web.Et une autre IPv6 avec une adresse MAC réelle qui n'est utilisée que pour les applications chiffrées de bout en bout. De tels services, pour l'instant inexistants, seront disponibles avec la prochaine vague d'innovations Internet. En outre, l'IPv6 dispose d'un protocole de confidentialité pour protéger la vie privée de l'utilisateur final. L'internet actuel (v4) manque de mécanismes de confidentialité et d'authentification efficaces sous la couche application. IPv6 remédie à ces lacunes en proposant quelques options intégrées qui fournissent des services de sécurité et de confidentialité.IPv6 peut exécuter un chiffrement de bout en bout. Bien que cette technologie ait été intégrée à IPv4, elle reste une option facultative qui n'est pas universellement utilisée. Le cryptage et le contrôle d'intégrité utilisés dans les VPN actuels, particulièrement nécessaires pour les applications de travail à domicile, sont une fonctionnalité standard d'IPv6, disponible pour toutes les connexions et prise en charge par tous les appareils et systèmes compatibles. L'adoption généralisée d'IPv6 rendra donc les attaques man-in-the-middle beaucoup plus difficiles.IPv6 prend également en charge une résolution de noms plus sûre. Le protocole(SEND) est capable de permettre une confirmation cryptographique pour confirmer l'identité de l'hôte au moment de la connexion. Cela rend plus difficile l'empoisonnement par le protocole de résolution d'adresse (ARP) et d'autres attaques basées sur le nom. Et, bien qu'elle ne remplace pas la vérification au niveau de la couche application ou service, elle offre néanmoins un meilleur niveau de confiance dans les connexions. Avec IPv4, il est assez facile pour un attaquant de rediriger le trafic entre deux hôtes légitimes et de manipuler la conversation ou, du moins, de l'observer.Bien qu'IPv4 offre également la prise en charge d'IPSec en tant que fonctionnalité facultative, elle est obligatoire dans IPv6. IPSec consiste en un ensemble de protocoles cryptographiques conçus pour assurer la sécurité des communications de données. IPSec a quelques protocoles qui font partie de sa suite : AH (Authentication Header) et ESP (Encapsulating Security Payload). Le premier assure l'authentification et l'intégrité des données, le second, en plus de celles-ci, la confidentialité. Selon le State of Internet IPv6 Adoption Visualisation publié par Akamai, l'Inde arrive en tête de liste des 229 pays avec 59,7 % de connexions IPv6.En termes de chiffres absolus, selon les données IPv6 de l'APNIC datant de mars 2020, l'Inde compte le plus grand nombre de dispositifs IPv6, soit près de 360 millions, presque le double des États-Unis (143 millions). Ce phénomène est principalement dû à l'opérateur innovant du pays, Jio, qui est en passe de devenir un géant mondial de la technologie. Cette croissance va encore s'accentuer avec l'arrivée de la 5G, l'adoption de l'IoT et l'augmentation du nombre de smartphones.Reliance Jio est un opérateur 100 % compatible IPv6 en Inde, grâce à son réseau VoLTE numérique. Cependant, d'autres opérateurs dans le pays s'apprêtent également à adopter l'IPv6. La plupart de nos opérateurs sont plus ou moins conformes à IPv6 dans le scénario actuel. Nos opérateurs doivent obtenir davantage d'adresses IPv6 à l'avance afin de ne pas en manquer, comme cela s'est produit dans la version antérieure d'Internet.Source : aelius Quel est votre avis sur le sujet ?