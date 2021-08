Voici quelques arnaques courantes qui ciblent les adolescents ou les jeunes adultes et comment les éviter, selon Social Catfish

Le nombre de personnes âgées de 20 ans ou moins (les membres de la génération Z qui ont grandi avec les smartphones et l'internet) déclarant être victimes de cyberfraude a augmenté de 156 % au cours des trois dernières années. Ce chiffre est à comparer à une croissance de 112 % au cours de la même période chez les personnes âgées de 60 ans ou plus, le groupe dont la croissance des escroqueries est la plus rapide. « C'est alarmant. La génération que nous considérons comme la plus avertie en matière d'Internet... est celle qui connaît la croissance la plus rapide en matière d'escroqueries », a déclaré David McClellan, président de Social Catfish.En ce qui concerne les moins de 21 ans, les plaintes déposées auprès du Centre de plaintes pour les crimes sur Internet du FBI ont atteint environ 23 200 l'année dernière (contre 9 000 en 2017), entraînant une perte d'environ 71 millions de dollars (contre 8,3 millions en 2017). « Ce groupe d'âge est très à l'aise pour être en ligne et être très public sur leur vie. Cela les rend donc très confiants lorsqu'ils sont sur Internet », a déclaré McClellan.Si la croissance des plaintes a été la plus rapide pour la plus jeune génération, les Américains plus âgés sont globalement plus nombreux à être victimes : L'année dernière, les quelque 105 300 plaintes pour escroquerie en ligne déposées par des personnes âgées de 60 ans ou plus ont entraîné une perte collective de 966 millions de dollars, selon l'étude. Dans l'ensemble, les victimes de tous âges ont collectivement perdu 4,2 milliards de dollars en 2020, selon un rapport du FBI, sur lequel l'étude de Social Catfish s'est appuyée dans le cadre de ses recherches.On pense généralement que les jeunes générations, qui maîtrisent la technologie, sont plus à l'abri des escroqueries que les générations plus âgées. Mais les jeunes générations sont plus présentes sur Internet et possèdent davantage de comptes de médias sociaux, explique Aliza Vigderman, rédactrice en chef de Security.org. « Il se peut qu'elles ne soient pas aussi bien informées sur la manière de protéger leurs informations. Je pense qu'en grandissant avec la technologie, ils lui font intrinsèquement confiance, peut-être plus que quelqu'un qui a appris à la connaître ou a commencé à l'utiliser à l'âge adulte », ajoute Vigderman.Les plateformes sociales, y compris les applications de rencontre, ont attiré beaucoup de jeunes utilisateurs pendant l'environnement en ligne prédominant de l'ère COVID-19. Selon les conclusions de Social Catfish, les individus sont principalement ciblés sur les plateformes de médias sociaux, les principales étant Facebook, Google Hangouts, Instagram et WhatsApp.Les escrocs créent de faux profils de médias sociaux sur des plateformes telles que Facebook et Instagram pour envoyer des messages directs aux jeunes utilisateurs et dialoguer avec eux. Une fois qu'ils ont gagné la confiance des jeunes utilisateurs, les escrocs peuvent les attirer sur des plateformes comme Google Hangouts et WhatsApp pour éviter d'être signalés sur les premières applications. Facebook et Google ont déclaré qu'ils prenaient des mesures contre les publicités frauduleuses sur leurs plateformes, mais les rapports montrent que les entreprises n'ont pas été en mesure de réprimer de manière adéquate les activités frauduleuses sur leurs plateformes.: Méfiez-vous de tout emploi qui semble trop beau pour être vrai ou qui vous demande de payer une formation. Ne fournissez jamais d'informations personnelles sans avoir fait une enquête approfondie sur l'entreprise.: Il s'agit de créer de faux comptes de médias sociaux qui imitent l'influenceur, d'organiser un concours, puis de demander au "gagnant" de payer des frais ou de fournir son numéro de compte bancaire pour obtenir son prix. N'envoyez jamais d'argent ou d'informations bancaires à une personne que vous ne connaissez pas.: Cette fraude provient d'un site web créé pour ressembler à un magasin en ligne légitime vendant des articles à un prix très réduit. Cependant, l'article que vous avez commandé n'arrive jamais et les fraudeurs ont votre carte de crédit et vos informations personnelles.Les signaux d'alarme indiquant qu'un site est faux comprennent une fréquence élevée de fautes de frappe ou un courriel de service à la clientèle qui ressemble à un courriel personnel (par exemple, se terminant par gmail.com). De plus, assurez-vous de faire des recherches sur l'entreprise si les offres semblent trop belles pour être vraies.: Ces fraudeurs finissent par gagner le cœur d'une personne et essaient ensuite de lui soutirer de l'argent. Si la personne refuse de participer à un chat vidéo ou de se rencontrer en personne, c'est un signal d'alarme important.Sources : Social Catefish Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents ?