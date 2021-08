Un café de Tokyo doté de robots offre des opportunités d'emploi aux personnes handicapées

Le 22 juin, le dernier café de Tokyo géré par des robots a officiellement ouvert ses portes à Nihonbashi. Contrairement au Robot Restaurant de Shinjuku, où des humains déguisés en robots organisent un dîner-spectacle, Dawn Avatar Robot Café présente de vrais robots humanoïdes attendant les clients et servant de la nourriture et des boissons. Ce n'est pas un gadget, cependant : le café fonctionne comme une entreprise accessible en créant plus d'opportunités d'emploi pour les travailleurs handicapés.Voilà comment cela fonctionne. Ces robots sont actionnés à distance via Internet, servant d'avatars pour les personnes qui ne peuvent pas quitter la maison pendant de longues périodes en raison de handicaps physiques, de garde d'enfants ou pour d'autres raisons.Le café innovant est la dernière entreprise d'Ory Laboratory Inc, une entreprise de robotique japonaise qui travaille à créer une société accessible. Le co-fondateur et PDG de l'entreprise, Kentaro Yoshifuji, a eu l'idée de concevoir des avatars de robots télécommandés après sa propre expérience d'être alité à l'hôpital pendant la plus grande partie de trois ans.Les robots OriHime-D, comme on les appelle, mesurent 120 cm de haut et sont équipés d'une caméra, d'un microphone et d'un haut-parleur pour leur permettre de « parler » et de recevoir des ordres lorsqu'ils se déplacent dans un espace.Dans le monde d'aujourd'hui, il est difficile pour certaines personnes de participer à la société au sens traditionnel du terme en raison des systèmes standardisés utilisés dans la plupart des entreprises ou des risques physiques liés à la navigation dans une métropole animée comme Tokyo. Les robots peuvent être contrôlés uniquement par le mouvement des yeux, de sorte que même les personnes immobilisées ont la possibilité de travailler dans le café. Il s'agit d'une percée importante car l'utilisation d'un avatar robot peut leur donner plus d'opportunités d'interagir avec les autres et réduire le sentiment d'isolement qui peut accompagner le handicap.Voici une partie d'un entretien avec Kentaro Yoshifuji datant de janvier 2019 :Au primaire et au collège, je souffrais du hikikomori (syndrome de retrait social). À cause de cela, il y avait beaucoup d'événements dans mon école auxquels je devais participer et auxquels je n'ai tout simplement pas pu assister. C'était incroyablement frustrant. À ce moment-là, j'ai pensé que si j'avais juste un autre corps en dehors du mien, je pourrais aller n'importe où. L'idée est donc venue de ma propre expérience.Pour transmettre des informations, les téléphones et les appareils de chat vidéo sont les bons outils. Sur le lieu de travail, vous passez un appel téléphonique lorsque vous avez un sujet spécifique sur lequel vous voulez discuter. Toutefois, avec ce genre de conversations seules, vous ne pouvez pas connaître quelqu'un intimement. Cependant, en rentrant chez vous avec quelqu'un, en déjeunant ou en bavardant simplement, vous pouvez créer un véritable lien avec votre communauté. En fait, au sein de l'entreprise, nous avons un employé handicapé qui vient travailler en utilisant OriHime. Même au cours d'une petite conversation, alors qu'elle vous parle en temps réel et hoche la tête à travers le robot, vous avez l'impression qu'elle est vraiment «*là*» avec vous.Pour cet événement, nous avons eu des patients atteints de SLA, de dystrophie musculaire et de maladies psychologiques. Des personnes qui, pour une raison quelconque, se trouvaient dans l'impossibilité de quitter la maison – ce qu'elles avaient toutes en commun était la forte détermination à travailler. L'opérateur le plus éloigné que nous avions était basé dans la préfecture de Shimane, près d'Hiroshima, qui est à plus de 700 km. Pour les clients du café, je pense qu'ils ont pu voir qu'en utilisant des appareils à distance, même les personnes alitées peuvent être «*mobiles*». Et pour les opérateurs de robots, j'espère qu'ils ont pu vraiment sentir que la «*mobilité*» est possible et qu'ils n'ont pas à être limités par leur corps physique.Dans la perspective de 2020, nous prévoyons d'intégrer ces robots serveurs dans les restaurants existants. Nous avons collecté une énorme quantité de données de ce café qui peuvent être utilisées pour planifier nos prochaines étapes avec le projet. Nous continuons à rechercher des opérateurs. Même les personnes extrêmement handicapées peuvent, par des moyens éloignés, avoir un emploi et être des membres actifs de la société. C'est le cas modèle que nous espérons montrer au monde.Ma mission est d'éliminer l'isolement. À cette fin, même pour ceux qui ne peuvent pas sortir, il est important qu'ils sentent qu'ils ont un rôle dans la société et qu'ils se sentent nécessaires. Au fur et à mesure que le développement d'OriHime avance, si nous sommes en mesure de fabriquer de petites machines portables avec des roues qui leur permettent de se déplacer rapidement, il leur sera peut-être même possible de travailler plus efficacement que les humains. De plus, à mesure que de plus en plus de robots avatars sortent, nous aurons de plus en plus d'occasions de nous lier d'amitié avec des personnes vivant avec un handicap physique. Si cela peut être fait, nous verrons un monde que nous n'avons jamais vu auparavant.Sources : Orylab Que pensez-vous de ce genre d'initiative ?Envisagez-vous des dérives possibles ?La solitude humaine peut-elle être « résolue » au travers des technologies de communication ?Ces mêmes technologies de communication ne peuvent-elles pas contribuer à enfermer l'humain dans sa solitude (des sorties entre amis où tous sont sur le téléphone, la difficulté à profiter d'un moment parce que nous voulons tout filmer, etc.) ?