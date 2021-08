Le déclin de Firefox est inquiétant, mais pourrait trouver une explication. Considérant que 2021 est l’année où les outils axés sur la confidentialité ont vu une forte augmentation de leur base d’utilisateurs, les utilisateurs de Firefox pourraient trouver là une raison qui justifie le déclin du navigateur de Mozilla. Par ailleurs, pour certains analystes, Google Chrome étant le navigateur Web par défaut sur Android et Microsoft Edge étant le navigateur Web par défaut pour Windows, Google (le plus grand moteur de recherche) et Microsoft recommandent aux utilisateurs d’utiliser leurs navigateurs (ce qui est potentiellement un comportement anticoncurrentiel) et certains services Web sont exclusifs aux navigateurs basés sur Chrome.Selon une analyse de Cal Paterson effectuée en septembre 2020, l'utilisation de Firefox à cette date était en baisse de 85 % situation qui a amené Mozilla à réduire ses effectifs dans le monde d'un quart. En effet, le 11 août, par le biais de son PDG Mitchell Baker, Mozilla a annoncé son intention de licencier environ 250 employés.« Mozilla existe pour qu'Internet puisse aider le monde à relever collectivement l'éventail des défis que présente un moment comme celui-ci. Firefox en fait partie. Mais nous savons que nous devons également aller au-delà du navigateur pour offrir aux gens de nouveaux produits et technologies qui suscitent leur enthousiasme tout en représentant leurs intérêts. Ces derniers temps, il est devenu clair que Mozilla n'est pas correctement structuré pour créer ces nouvelles choses et pour construire le meilleur Internet que nous méritons tous.« Aujourd'hui, nous avons annoncé une restructuration importante de Mozilla Corporation. Cela renforcera notre capacité à créer et à investir dans des produits et services qui donneront aux gens des alternatives aux Big Tech conventionnelles. Malheureusement, les changements comprennent également une réduction significative de nos effectifs d'environ 250 personnes. Ce sont des personnes d'un calibre professionnel et personnel exceptionnel qui ont apporté une contribution exceptionnelle à qui nous sommes aujourd'hui. À chacun d’eux, j’exprime mes sincères remerciements et mes plus profonds regrets d’être arrivés à ce point. C'est une reconnaissance humiliante des réalités auxquelles nous sommes confrontés et de ce qui est nécessaire pour les surmonter ».En octobre de la même année, Mozilla s'est débarrassé de tous les ingénieurs travaillant sur le moteur de rendu Servo. Dans sa lettre d’adieu à Mozilla, un ingénieur raconte un peu son parcours et note que toute l’équipe responsable du développement de Servo a été licenciée. Servo est un moteur de rendu expérimental pour navigateur Web. Développé en Rust, le prototype vise à créer un environnement optimisant l'efficacité énergétique tout en maximisant le parallélisme, dans lequel les composants sont gérés dans des tâches isolées.« Je suis Paul Rouget. Si vous avez fait du hacking sur HTML5 il y a dix ans, peut-être que mon nom vous dira quelque chose. C'est la fin de mes 17 ans d'aventure chez Mozilla, au cours desquels j’ai passé 5 ans en tant que bénévole et 12 en tant qu'employé. Chez Mozilla, je me suis battu pour HTML5, j'ai travaillé sur Firefox, créé notre première génération d'outils de développement, géré de grandes équipes et dirigé des produits. Enfin, en contribuant à Servo, en intégrant notre moteur Web de nouvelle génération basé sur Rust dans la plupart des plateformes (Android et les trois principales plateformes desktop). Notamment, j'ai construit et livré un navigateur Servo pour Microsoft (navigateur UWP / ARM AR pour HoloLens 2) en tant que membre de l'équipe de recherche Mozilla », avait déclaré Paul Rouget.En 2018, alors que Microsoft annonce son passage à Chromium pour le développement de Microsoft Edge, Mozilla manifeste son mécontentement face à cette décision . Pour Chris Beard, directeur général de Mozilla Corporation à cette date, en adoptant Chromium, Microsoft renonce officiellement à une plateforme indépendante pour Internet et confie à Google un plus grand contrôle de la vie en ligne. Il estime que les moteurs de navigation, comme Chromium de Google et Gecko Quantum de Mozilla, sont des composants logiciels qui déterminent en grande partie ce que chacun de nous peut faire en ligne.« Ils déterminent les fonctionnalités essentielles, telles que le contenu que nous pouvons voir en tant que consommateurs, notre niveau de sécurité lorsque nous regardons du contenu et le niveau de contrôle que nous avons sur ce que les sites Web et les services peuvent nous apporter », dit-il. Sur cette base, « la décision de Microsoft donne à Google plus de possibilités pour décider seul des possibilités offertes à chacun de nous », regrette Chris Beard. Pour Microsoft, cela semble avoir été une très bonne stratégie, car Microsoft Edge connaît aujourd’hui une hausse importante du nombre d’utilisateurs.En adoptant Chromium de Google, Microsoft est devenu un contributeur important au projet open source de Google. « Chrome est un champion du Web ouvert depuis sa création et nous souhaitons la bienvenue à Microsoft dans la communauté des contributeurs de Chromium, avait déclaré un porte-parole de la société. « Nous sommes impatients de travailler avec Microsoft et la communauté des standards du Web pour faire progresser le Web ouvert, soutenir le choix des utilisateurs et offrir des expériences de navigation exceptionnelles. »Aujourd’hui, les résultats de Firefox semblent donner raison à Chris Beard qui avait manifesté sa crainte de voir des conséquences négatives sur les navigateurs qui n'utilisent pas Chromium et que la décision de Microsoft rende plus difficile pour Firefox de prospérer. Pour lui, cela rendra Google plus puissant, ce qui s'avère risqué sur de nombreux fronts. Mais cela va surtout dépendre de la manière dont la décision de Microsoft va affecter le comportement des développeurs Web et des entreprises qui créent des services et sites Web.« Si un produit tel que Chromium a une part de marché suffisante, il devient plus facile pour les développeurs Web et les entreprises de décider de ne pas se soucier du fait que leurs services et sites fonctionnent avec autre chose que Chromium ». Chris Beard rappelle que c'est ce qui s'est passé lorsque Microsoft avait le monopole des navigateurs au début des années 2000, avant la sortie de Firefox. Et cela pourrait arriver à nouveau, avec l’adoption de Chromium par les navigateurs. Pour certains analystes, la descente de Firefox proviendrait aussi du fait que Mozilla brise constamment l'expérience utilisateur avec des refontes majeures, le manque d'améliorations significatives des performances au cours de ces dernières années.