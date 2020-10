Mozilla s'est débarrassé de tous les ingénieurs travaillant sur le moteur de rendu Servo Lorsque l'entreprise a annoncé en août son intention de licencier environ un quart de ses effectifs 0PARTAGES 10 0 Le 11 août, par le biais de sa PDG Mitchell Baker, Mozilla a annoncé son intention de licencier environ 250 employés :



« Mozilla existe pour qu'Internet puisse aider le monde à relever collectivement l'éventail des défis que présente un moment comme celui-ci. Firefox en fait partie. Mais nous savons que nous devons également aller au-delà du navigateur pour offrir aux gens de nouveaux produits et technologies qui suscitent leur enthousiasme tout en représentant leurs intérêts. Ces derniers temps, il est devenu clair que Mozilla n'est pas correctement structuré pour créer ces nouvelles choses - et pour construire le meilleur Internet que nous méritons tous.



« Aujourd'hui, nous avons annoncé une restructuration importante de Mozilla Corporation. Cela renforcera notre capacité à créer et à investir dans des produits et services qui donneront aux gens des alternatives aux Big Tech conventionnelles. Malheureusement, les changements comprennent également une réduction significative de nos effectifs d'environ 250 personnes. Ce sont des personnes d'un calibre professionnel et personnel exceptionnel qui ont apporté une contribution exceptionnelle à qui nous sommes aujourd'hui. À chacun d’eux, j’exprime mes sincères remerciements et mes plus profonds regrets d’être arrivés à ce point. C'est une reconnaissance humiliante des réalités auxquelles nous sommes confrontés et de ce qui est nécessaire pour les surmonter ».



Le problème majeur de Firefox est son incapacité à générer des revenus et sa dépendance aux partenariats avec les moteurs recherche, celui de Google étant en tête. En 2018, 91% des recettes de Mozilla provenaient de ces partenariats. Il faut dire qu’il est difficile dans ces conditions de lutter contre Chrome, le navigateur de Google. D'autant que sa version open source, Chromium, sert de base à pratiquement tous les autres navigateurs web aujourd'hui, Microsoft Edge compris. Mozilla avait déjà licencié 70 personnes en début d'année.



Mozilla a donc décidé de réduire ses effectifs dans le monde d'un quart.



Parmi les divisions impactées figurent :

MDN Web Docs (précédemment Mozilla Developer Center ou MDC, puis Mozilla Developer Network ou MDN) bien que Rina Jensen a indiqué que : « Tout d'abord, nous voulons être clairs, MDN ne disparaîtra pas. L'équipe d'ingénierie de base continuera à gérer le site MDN et Mozilla continuera à développer la plateforme. Cependant, en raison de la restructuration de Mozilla, nous avons dû réduire notre investissement global dans la sensibilisation des développeurs, y compris MDN. En conséquence, nous suspendrons le support du parrainage DevRel, du blog Hacks et des Tech Speakers. Les autres domaines dans lesquels nous avons dû réduire la dotation en personnel et les programmes comprennent : les programmes pour développeurs Mozilla, les événements et le plaidoyer pour les développeurs, et notre rédaction technique MDN ».

Rust : Depuis 2010, période de sa conception comme projet de Mozilla Research, Rust a gagné en taille, en adoption et en maturité. Mais la décision de Mozilla a eu un impact sur l'équipe derrière le langage. Néanmoins, loin de mettre un terme au développement du langage, l'équipe recherche de l'indépendance et a annoncé la création d'une fondation pour le langage de programmation avant la fin de l'année : « Au fur et à mesure que le projet a pris de l'ampleur, a été adopté et a gagné en maturité, nous avons commencé à ressentir les douleurs de notre succès. Nous avons développé des besoins juridiques et financiers que notre organisation actuelle n'est pas en mesure de satisfaire. Bien que nous ayons pu réussir avec l'aide de Mozilla pendant un certain temps, nous avons atteint un point où il est difficile de fonctionner sans un nom légal, une adresse et un compte bancaire. "Comment le projet Rust peut-il signer un contrat ?" est devenu une question que nous ne pouvons plus remettre à plus tard ».

les développeurs du navigateur Firefox et bien d'autres





Dans sa lettre d’adieu à Mozilla, un ingénieur raconte un peu son parcours et note que toute l’équipe responsable du développement de Servo a été licenciée. Servo est un un moteur de rendu expérimental pour navigateur web dont le prototype vise à créer un environnement optimisant l'efficacité énergétique tout en maximisant le parallélisme, dans lequel les composants sont gérés dans des tâches isolées. Développée par Mozilla et Samsung, la dernière version (Servo 0.22.0) date de décembre 2019. Il est développé en Rust.



« Je suis Paul Rouget. Si vous avez fait du hacking sur HTML5 il y a dix ans, peut-être que mon nom vous dira quelque chose.



« C'est la fin de mes 17 ans d'aventure chez Mozilla, au cours desquels j’ai passé 5 ans en tant que bénévole et 12 en tant qu'employé. Chez Mozilla, je me suis battu pour HTML5, j'ai travaillé sur Firefox, créé notre première génération d'outils de développement, géré de grandes équipes et dirigé des produits. Enfin, en contribuant à Servo, en intégrant notre moteur Web de nouvelle génération basé sur Rust dans la plupart des plateformes (Android et les trois principales plateformes desktop). Notamment, j'ai construit et livré un navigateur Servo pour Microsoft (navigateur UWP / ARM AR pour HoloLens 2) en tant que membre de l'équipe de recherche Mozilla.



« En 2003/2004, j'ai commencé à contribuer à la branche CVS d'Aviary. Phoenix est arrivé. Puis Firebird, jusqu'au jour où nous avons sorti Firefox en 2004. À l'époque, la part de marché était presque inexistante. Puis vint le combat pour HTML5 contre XHTML2, WHATWG contre W3C.



« Vous souvenez-vous de cette période ?



« Puis vint l'essor des applications Web modernes, avec Chrome en cours de route. Nouveau combat. Cela m'a finalement conduit à rejoindre l'équipe de recherche. Je suis passé de porte-parole (avez-vous déjà entendu parler de hacks.mozilla.org ?) à responsable technique de devtools, puis à manager et enfin à pur ingénieur de recherche.



« Mozilla a licencié de nombreux employés en août dernier, et je fais partie de ceux qui ont été touchés, avec tous les ingénieurs Servo. Fini le triage matinal de bugzilla et GitHub. Plus de mail



« En travaillant avec Rust, au sein de l'équipe incroyablement talentueuse de hackers, j'ai grandi en tant qu'ingénieur.



« Mon école était Mozilla. J'ai appris tout ce que je sais là-bas. J'y ai rencontré la plupart de mes amis. Et Mozilla m'a permis d'avoir un impact significatif sur le Web, ce dont je suis fier.



« Mais maintenant, le monde a changé. Le marché est différent. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine bataille. Mozilla est maintenant derrière moi. Voyons de quoi est fait l’avenir.



« Il y a trop d'employés, d'anciens employés et de contributeurs que je tiens à remercier. Ma vie ne serait pas la même sans leur confiance et leurs sages paroles.



« Merci à tous ».



Source : Servo



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



