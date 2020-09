Firefox Send et Firefox Notes définitivement débranchés

Au mois de juillet 2020, la fondation Mozilla a mis en pause Firefox Send, son service qui permet de partager rapidement des fichiers jusqu’à 2,5 Go. La raison de cette suspension serait due au fait que le service est devenu la plateforme idéale pour le partage de malwares à grande échelle. Il semble que des opérateurs de logiciels malveillants ont utilisé le service de manière abusive dans le but de distribuer des ransomwares, des chevaux de Troie bancaires, ainsi que des logiciels espions.« Nous mettons temporairement hors-ligne Firefox Send le temps d’améliorer le produit. Avant de le relancer, nous ajouterons un bouton permettant de signaler des abus […] et demanderons à tous les utilisateurs qui souhaitent partager du contenu sur Firefox Send de se connecter via un compte Firefox », a écrit Mozilla.Après avoir été placé en stase, Firefox Send a fait l'objet d'un arrêt définitif. De plus, il n'est pas le seul. Au même moment, Mozilla a annoncé dans son blog la fin de son service de prise de notes Firefox Notes.« Nous annonçons aujourd'hui la fin de vie de deux services hérités issus du programme Firefox Test Pilot : Firefox Send et Firefox Notes. Les deux services sont en cours de mise hors service et ne feront plus partie de notre gamme de produits », peut-on lire dans le blog de Mozilla.Pour rappel, Firefox Test Pilot est une extension qui a été lancée en 2009 dans le but de faire tester les nouvelles fonctions de Firefox par un nombre significatif d'utilisateurs afin de juger de leur pertinence. Cependant, cette extension voit son terme depuis début de l’année dernière (2019).En ce qui concerne les causes de ces débranchements définitives, l’entreprise a déclaré que : «Cet été, nous avons mis hors ligne Firefox Send pour relever ce défi. Dans l’intervalle, alors que nous pesions le coût de notre portefeuille global et de notre orientation stratégique, nous avons pris la décision de ne pas relancer le service ».De son côté, Firefox Notes était initialement conçu dans le but d'expérimenter de nouvelles méthodes de synchronisation des données cryptées. Elle était proposée en tant qu'extension de navigateur et application Android pour la prise et la synchronisation de notes.La fondation Mozilla a néanmoins fait savoir que. Ce qui signifie qu'elle ne bénéficiera plus de nouvelles mises à jour et qu'elle ne pourra plus être installée. Par ailleurs, sa maintenance ne sera plus assurée par Mozilla.« Début novembre, nous mettrons hors service l’application Android de Firefox Notes et le service de synchronisation. L’extension de navigateur sur ordinateur pour Firefox Notes restera disponible pour les installations existantes et nous inclurons une option pour exporter toutes les notes, mais elle ne sera plus maintenue par Mozilla et ne pourra plus être installée », a déclaré Mozilla.En outre,« Merci de votre patience pendant que nous avons affiné notre stratégie de produits et notre portefeuille au cours de 2020. Bien que dire au revoir n'est jamais facile, cette décision nous permet de nous concentrer davantage sur des expériences telles que Mozilla VPN, Firefox Monitor et Firefox Private Network », peut-on lire dans les colonnes de son blog.Par ailleurs, cette décision de la Fondation Mozilla de fermer Firefox Send et Firefox Notes a eu lieu un mois après l'annonce du licenciement d'environ 250 employés dans le monde . Il s'agit d'une décision prise dans le cadre d'une restructuration de grande envergure dont l'objectif est de se consacrer aux produits commerciaux.Source : Mozilla Que pensez-vous de cette décision de Mozilla ?