Mozilla va se séparer d'environ 250 collaborateurs dans le monde. L'entreprise met en cause la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 Ses plans d'avant crise n'étant plus tenables 18PARTAGES 6 0 Mozilla a annoncé ce 11 août son intention de licencier environ 250 employés. Dans un billet de blog, la PDG Mitchell Baker a annoncé la nouvelle au public :



« Mozilla existe pour qu'Internet puisse aider le monde à relever collectivement l'éventail des défis que présente un moment comme celui-ci. Firefox en fait partie. Mais nous savons que nous devons également aller au-delà du navigateur pour offrir aux gens de nouveaux produits et technologies qui suscitent leur enthousiasme tout en représentant leurs intérêts. Ces derniers temps, il est devenu clair que Mozilla n'est pas correctement structuré pour créer ces nouvelles choses - et pour construire le meilleur Internet que nous méritons tous.



« Aujourd'hui, nous avons annoncé une restructuration importante de Mozilla Corporation. Cela renforcera notre capacité à créer et à investir dans des produits et services qui donneront aux gens des alternatives aux Big Tech conventionnelles. Malheureusement, les changements comprennent également une réduction significative de nos effectifs d'environ 250 personnes. Ce sont des personnes d'un calibre professionnel et personnel exceptionnel qui ont apporté une contribution exceptionnelle à qui nous sommes aujourd'hui. À chacun d’eux, j’exprime mes sincères remerciements et mes plus profonds regrets d’être arrivés à ce point. C'est une reconnaissance humiliante des réalités auxquelles nous sommes confrontés et de ce qui est nécessaire pour les surmonter ».



Le problème majeur de Firefox est son incapacité à générer des revenus et sa dépendance aux partenariats avec les moteurs recherche, celui de Google étant en tête. En 2018, 91% des recettes de Mozilla provenaient de ces partenariats. Il faut dire qu’il est difficile dans ces conditions de lutter contre Chrome, le navigateur de Google. D'autant que sa version open source, Chromium, sert de base à pratiquement tous les autres navigateurs web aujourd'hui, Microsoft Edge compris.



Dans une note interne, l'entreprise met en cause la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, ses plans d'avant crise n'étant plus tenables :



« Avant COVID, notre plan pour 2020 était une année de changement : construire un meilleur Internet en accélérant la valeur du produit dans Firefox, en augmentant l'innovation et en ajustant nos finances pour assurer la stabilité financière à long terme. Nous avons commencé par des mesures immédiates de réduction des coûts telles que la suspension de notre embauche, la réduction de notre allocation de bien-être et l'annulation de notre All-Hands. Mais COVID-19 a accéléré le besoin et amplifié la profondeur de ces changements. Notre plan pré-COVID n'est plus réalisable. Nous avons parlé du besoin de changement - y compris la probabilité de licenciements - depuis le printemps. Aujourd'hui, ces changements deviennent réels ».





Mitchell Baker a précisé : « Nous réduisons la taille de la main-d'œuvre MoCo (Mozilla Corporation, organisation differente de la Fondation Mozilla, ndlr) d'environ 250 postes,ce qui comprend la fermeture de nos opérations actuelles à Taipei, Taiwan. Une soixantaine de personnes supplémentaires changeront d'équipe. Les personnes concernées par cette réduction sont à la fois de véritables Mozilliens et des professionnels hautement qualifiés, compétents et engagés. Cette action n'est en aucun cas une réflexion sur les qualités personnelles ou professionnelles. »



Toute personne qui sera impactée dans le cadre de la réduction en vigueur aura droit aux avantages suivants:

Indemnité de départ au moins équivalente au salaire de base complet jusqu'au 31 décembre 2020. Les détails spécifiques varient selon les pays et peuvent être plus élevés dans certains cas en fonction de la prolongation de la durée du poste et / ou des exigences locales.

Des primes de performance individuelles pour le premier semestre, telles qu'attribuées précédemment par les managers.

Paiement tenant lieu de prime d'entreprise («MAP»), basé sur le pourcentage de votre bonus cible MAP multiplié par un montant équivalent à la moitié (soit 50%) de votre salaire de base annuel actuel.

Aux États-Unis, les avantages COBRA payés par Mozilla jusqu'à la fin de l'année. Dans tous les autres pays, là où nous le pouvons, nous chercherons à fournir une couverture similaire.

Six mois de services de reclassement externe (accompagnement à la recherche d'un nouvel emploi dans une autre entreprise) de notre société d'aide au reclassement externe professionnel, RiseSmart.

La possibilité de s'inscrire à un répertoire de talents, qui sera mis en ligne le 17 août, créé pour aider les anciens de Mozilla et les nouveaux employeurs à se connecter.

Mozilla a défini des domaines spécifiques sur lesquels il va se concentrer au cours des prochains mois :

Nouvel accent de Firefox sur les utilisateurs : Afin de recentrer l'organisation Firefox sur la croissance de base du navigateur grâce à des expériences utilisateur différenciées, nous réduisons les investissements dans certains domaines tels que les outils de développement, les outils internes et le développement des fonctionnalités de la plateforme, et la transition des produits de sécurité / confidentialité adjacents vers notre nouvelle Équipe Produits et Opérations. Nouvel accent sur le produit : Nous établissons une nouvelle organisation de produits en dehors de Firefox qui va à la fois livrer de nouveaux produits plus rapidement et développer de nouvelles sources de revenus. Nos investissements initiaux seront sur Pocket, Hubs, VPN, Web Assembly ainsi que des produits de sécurité et de confidentialité. En outre, nous créons une nouvelle équipe de conception et UX pour prendre en charge ces produits et une nouvelle équipe d'apprentissage machine appliquée qui aidera nos produits à inclure des fonctionnalités ML. Nouvel accent sur la technologie : Mozilla est une puissance technique du mouvement activiste Internet. Et nous devons rester ainsi. Nous devons faire preuve de leadership, tester des produits et attirer les entreprises dans des domaines qui ne sont pas des technologies Web traditionnelles. Internet est désormais la plateforme intégrant des technologies Web omniprésentes, mais de vastes nouveaux domaines se développent (comme Wasmtime et la vision des nanoprocédés de l'Alliance Bytecode). Notre vision et nos capacités devraient également jouer dans ces domaines. Nouvel accent sur la communauté : « Réparer » Internet est un objectif énorme. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons faire seuls. Nous repensons la façon dont nous collaborons, soutenons et développons notre communauté. Cela comprendra un travail continu mais plus léger avec notre communauté sur des sujets tels que le support produit et les relations avec les développeurs. Dans le même temps, notre travail s'élargira pour inclure de nouvelles communautés de personnes qui créent des produits, des technologies, des lois et des institutions qui améliorent Internet de manière réelle et tangible. Connecter et soutenir ces personnes ne peut pas être le travail d'une personne ou d'une équipe - nous développons une approche dans laquelle tout le monde chez Mozilla participe à l'avancement. Nouvel accent sur l'économie. Reconnaître que l'ancien modèle où tout était gratuit a des conséquences, signifie que nous devons explorer une gamme d'opportunités commerciales différentes et des échanges de valeur alternatifs. Comment pouvons-nous nous diriger vers des modèles commerciaux qui honorent et protègent les gens tout en créant des opportunités pour que notre entreprise prospère ? Comment pouvons-nous, ou d'autres qui veulent un meilleur Internet, ou ceux qui pensent qu'un équilibre différent devrait exister entre le bénéfice social et public et le profit privé, offrir une alternative ? Nous devons identifier ces personnes et les rejoindre. Nous devons apprendre et développer différentes façons de subvenir à nos besoins et de bâtir une entreprise qui n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui.

