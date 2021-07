Un concept d’atterrisseur lunaire imaginé par Blue Origin

Dans une lettre adressée lundi matin à l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, Jeff Bezos a déclaré que Blue Origin renoncerait à tous les paiements jusqu'à 2 milliards de dollars de la National Aeronautics and Space Administration pour l'année fiscale en cours et les deux prochaines années fiscales du gouvernement si la NASA ajoutait l'atterrisseur lunaire Blue Moon de Blue Origin à une phase clé du programme Human Landing System de l'agence, qui prévoit l'atterrissage des premiers humains sur la surface lunaire depuis des décennies. Blue Origin financerait également sa propre mission d'exploration en orbite terrestre basse, selon Jeff Bezos. En contrepartie, la société a demandé un contrat à prix fixe à l'agence gouvernementale. « Cette offre n'est pas un report, mais une renonciation pure et simple et permanente à ces paiements. Cette offre donne le temps aux actions d'appropriation du gouvernement de se rattraper », a déclaré Bezos dans une lettre ouverte à l'administrateur de la NASA, Bill Nelson.Ce plaidoyer intervient une semaine avant que le Government Accountability Office (GOA), organisme de surveillance, ne se prononce sur une protestation formelle de l'attribution du contrat de la NASA à SpaceX que Blue Origin a déposée au printemps. « Tout ce que la NASA doit faire, c'est profiter de cette offre et modifier » le contrat, a déclaré Bezos. Modifier le contrat pour profiter de l'offre de Bezos n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, selon Lori Garver, ancien administrateur adjoint de la NASA qui a supervisé le début du programme d'équipage commercial de la NASA. L'offre de Bezos ne doit pas être écartée par l'agence, a déclaré Lori Garver, mais il se peut également que Blue Origin n'obtienne pas les résultats escomptés. « Je vois cela comme un signe positif dans l'ensemble, mais cela ne devrait pas avoir d'impact sur les prix ou la stratégie actuels », a-t-elle déclaré.Tout a commencé en avril lorsque la NASA a annoncé qu'elle avait choisi le système Starship de SpaceX pour transporter le premier équipage américain d'humains sur la Lune depuis près d'un demi-siècle, d'ici 2024, mettant au placard les propositions de Blue Origin et d'un autre soumissionnaire, Dynetics. Ces entreprises sont toujours en lice pour un futur concours sur la Lune qui est toujours en cours, mais la NASA a affirmé que les fonds limités que lui a accordés le Congrès ne lui ont permis de choisir qu'un seul entrepreneur : SpaceX. « Au lieu de cette approche de source unique, la NASA devrait embrasser sa stratégie originale de concurrence. Sans concurrence, peu de temps après le début du contrat, la NASA se retrouvera avec des options limitées lorsqu'elle tentera de négocier des délais non respectés, des changements de conception et des dépassements de coûts », a déclaré Bezos.La NASA a déclaré que les fonds limités dont elle disposait auprès du Congrès ne lui permettaient de choisir qu'un seul contractant : SpaceX. L'arrivée d'autres contractants concurrents a finalement été envisagée, et Lori Garver a déclaré : « Cela a toujours été le plan, et il est bon de savoir que nous en aurons maintenant un qui mettra sa propre peau dans le jeu ». Cela dit, elle pense qu'il est peu probable que la nouvelle offre fasse changer d'avis la NASA sur l'attribution actuelle. Le personnel de l'agence craint que le fait de modifier la décision de la NASA d'attribuer un contrat unique à SpaceX n'entraîne de nouveaux problèmes juridiques. La NASA ne peut pas simplement "accepter les offres" parce qu'un financement est proposé. « Il n'y a absolument rien qui empêche Blue d'aller de l'avant avec son propre argent pour se mettre dans une meilleure position pour gagner quelque chose au prochain tour », dit Garver.Dans sa lettre, Bezos a déclaré que l'offre de 2 milliards de dollars permettrait de « combler le déficit de financement budgétaire du HLS » et de « remettre le programme sur les rails dès maintenant », faisant appel à l'échéance rapide de 2024 du Moonshot de la NASA et au besoin toujours présent de l'agence de disposer de plus de fonds pour Artemis. La protestation de Blue Origin contre la décision de la NASA a interrompu le contrat de 3 milliards de dollars de SpaceX avec la NASA pendant que le GAO se prononce sur les faits de l'affaire. La date limite pour la décision du GAO est le 2 août, soit lundi prochain. Cette décision pourrait recommander - mais non forcer - la NASA à relancer le programme d'attribution et à réviser sa décision, ou rejeter la protestation de Blue Origin et reprendre le plan actuel de la NASA.Depuis le dépôt de sa protestation, Blue Origin a mis en place une stratégie visant à convaincre la NASA d'émettre une « action corrective » sur sa décision concernant le HLS avant que le GAO ne rende sa décision. Le PDG de Blue Origin, Bob Smith, a fait une tournée du Capitole en mai, et la longue procédure de protestation du GAO a permis aux lobbyistes de Blue Origin de faire pression en faveur d'une législation qui permettrait à la NASA de dépenser 10 milliards de dollars supplémentaires pour son programme HLS, dont une partie pourrait hypothétiquement contribuer à financer l'atterrisseur lunaire de la société. Mais les deux volets de leur stratégie pourraient ne pas se dérouler comme prévu. L'amendement, qui a été adopté par le Sénat et est actuellement débattu à la Chambre, a été qualifié par les critiques de "renflouement de Bezos". Et les protestations du GAO sont rarement couronnées de succès.L'offre de remise de 2 milliards de dollars de Bezos est le dernier effort de l'entreprise pour donner à la NASA une raison de choisir la proposition Blue Moon de Blue Origin. Mais ce n'est pas la première offre personnelle de Bezos. En 2019, à la suite d'une révélation tape-à-l'œil de l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin à Washington, DC, Bezos a rencontré Jim Bridenstine, alors administrateur de la NASA, au siège de l'agence pour offrir de payer 30 % du coût de la mission de démonstration de l'atterrisseur lunaire de Blue Origin, soit environ 200 millions de dollars à l'époque.Bezos, le fondateur et président exécutif d'Amazon, s'est lancé dans l'espace au début du mois en effectuant le premier vol en équipage de la fusée New Shepard, un projet de sa société Blue Origin. Lui et ses compagnons de voyage ont flotté en microgravité pendant quelques minutes avant que leur capsule ne revienne et n'atterrisse après 10 minutes et 10 secondes.