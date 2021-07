Jeff Bezos remercie tous les employés et tous les clients qui ont financé son voyage dans l'espace









Le vol spatial de Bezos rappelle des détails du film Austin Power





Bezos donne raison aux critiques des milliardaires qui volent vers l'espace









Mardi, Bezos a voyagé à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin pour un vol d'environ 10 minutes, y compris le décollage. New Shepard a accéléré vers l'espace à des vitesses dépassant Mach 3 (environ 3 704 km/h) à l'aide d'un moteur fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquides, sans émission de carbone. La capsule s'est ensuite séparée de son propulseur, et les néo-astronautes ont passé quelques minutes à 107 km, au-delà de la ligne Karman (100 km), la limite reconnue internationalement entre l'atmosphère terrestre et l'espace. « C'était le plus beau jour de ma vie », a réagi Bezos à sa descente de la capsule.Après sa petite escapade aux confins de l'espace, Jeff Bezos a remercié les personnes qui lui ont permis de le faire. « Je tiens à remercier tous les employés et tous les clients d'Amazon, car c'est vous qui avez payé pour tout cela », a-t-il déclaré. En ce qui concerne les employés, Bezos faisait certainement allusion au travail acharné dont ils font preuve, parfois surveillés de près par des robots et caméras d'IA. Mais du côté des clients, sa déclaration semble se rapporter à la consommation des biens et services vendus par Amazon. Avec AWS, Twitch, Zappos, Audible, Ring, etc., Bezos a largement amassé de quoi financer son voyage.Pour la petite anecdote, selon le livre The Everything Store de Brad Stone, aller dans l'espace était un rêve pour Bezos depuis au moins le lycée ; son discours d'adieu comprenait une discussion sur la création de colonies humaines permanentes à bord de stations spatiales. Sa petite amie du lycée est également citée dans le livre : « S'il gagne autant d'argent, c'est pour aller dans l'espace », confie-t-elle sur Bezos. Dans un certain sens, Amazon était un moyen de parvenir à une fin pour Bezos. Il a fondé Amazon en 1994 après avoir quitté DE Shaw, une société d'investissement. Amazon a d'abord fonctionné à partir de sa maison.Le magasin a commencé par vendre des livres, mais au fil du temps, il s'est étendu à presque tout. Le premier bénéfice de l'entreprise a été réalisé en 2001, pendant l'effondrement de la bulle Internet. Il est maintenant l'un des hommes les plus riches – et parfois l'homme le plus riche – du monde. Ensuite, Blue Origin, fondée en 2002, juste un an après qu'Amazon a commencé à devenir rentable, a toujours servi son but. Bezos est connu pour être un leader particulièrement abrasif. Il était, au dire de tous, particulièrement concentré sur l'expérience client chez Amazon, et hyperconcurrentiel. Lorsqu'il a quitté son poste de PDG au début du mois, Andy Jassy, anciennement à la tête d'AWS, l'a remplacé.Si le vol spatial du fondateur d'Amazon s'est bien déroulé à l'instar de celui des autres milliardaires qui l'ont précédé, il a toutefois marqué la différence d'une certaine manière. Il a suscité, en particulier les images du lancement, des comparaisons avec la série comique cinématographique d'il y a 20 ans, et il n'y avait pas que les vaisseaux spatiaux phalliques. Sur les médias sociaux, les spectateurs ont comparé Bezos et sa fusée au méchant du film, le Dr Evil. Selon les internautes, le vol rappelle le deuxième volet de la franchise Austin Powers, dans lequel le Dr Evil fuit la Terre dans un vaisseau spatial à l'anatomie suggestive.Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, dans le film de 1999, le plan du Dr Evil – qu'il a surnommé "The Alan Parsons Project" – est de prendre le contrôle du monde à l'aide d'un "laser" géant placé sur la lune. Il a l'intention de le lancer sur la Maison Blanche, à moins qu'ils ne lui versent une somme d'argent obscène (qui n'existe même pas à ce moment-là, puisqu'il a voyagé dans le temps). Bien sûr, avant de pouvoir tirer le "laser", le Dr Evil doit se rendre sur sa base lunaire. Naturellement, pour aller dans l'espace, il faut prendre une fusée. Sauf que la fusée avait une forme un peu particulière, comme le montre l'extrait ci-dessus.Tout au long de la matinée, les comparaisons avec le Dr Evil n'ont pas cessé. Voici quelques commentaires : « J'ai regardé le lancement de Blue Origin et je jure que tout ce que j'ai vu, c'est la fusée du Dr Evil », un membre de l'USN Veteran (United States Navy Veteran). « La fusée de Blue Origin contre le vaisseau spatial Austin Powers... Au moins, Richard Branson avait un design original quand il est allé dans l'espace la semaine dernière », a commenté un autre. « En tant que personne qui a grandi en connaissant chaque mot d'Austin Powers, j'ai cette scène dans ma tête encore et encore, et encore ».Le mardi 20 juillet 2021 marquait le 52e anniversaire jour pour jour de l'alunissage d'Apollo 11. Les vols spatiaux, un domaine qui n'était autrefois que du ressort des États et gouvernements, est aujourd'hui fortement livré à la concurrence et l'égo des milliardaires. Alors qu'il s'agissait autrefois de souveraineté et de domination, les milliardaires ont une tout autre idée dernière la tête : réaliser leur rêve d'enfant de voyager dans l'espace et ouvrir la voie au tourisme spatial dès la seconde moitié de cette décennie. Jeff Bezos avec Blue Origin, Elon Musk avec SpaceX, Richard Branson avec Virgin Galactic, se livre une forte concurrence dans ce nouveau secteur.Blue Origin a été réfractaire aux médias depuis le début et a toujours été très contrôlé avec son image publique. C'est la raison pour laquelle le fait d'avoir un accès quelconque à Blue Origin est significatif, sans parler de plusieurs jours d'opportunités médiatiques après des années sans accès majeur. Dimanche, plusieurs médias ont eu la chance de se rendre sur le pas de tir où New Shepard a décollé mardi. Ils se sont ensuite aventurés à l'intérieur du simulateur du New Shepard et ont parlé avec Ariane Cornell, responsable des ventes aux astronautes. Jeff Bezos et son frère Mark ont également fait des apparitions sur des chaînes télé lundi.Lors d'une interview diffusée sur New Day, Rachel Crane, correspondante de CNN pour l'innovation et l'espace, a demandé à Bezos : « Il y a eu un chœur de critiques disant que ces vols dans l'espace sont, vous savez, juste des balades de plaisir pour les riches, et que vous devriez passer votre temps, votre argent et votre énergie à essayer de résoudre les problèmes ici sur Terre. Alors que répondez-vous à ces critiques ? ». Bezos n'a pas fait de claquettes autour de la question. Il a répondu : « Eh bien, je dis qu'ils ont largement raison ». Toutefois, le milliardaire n'a pas manqué d'ajouter : « Nous devons faire les deux ».« Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes ici et maintenant sur Terre sur lesquels nous devons travailler, mais nous devons toujours regarder vers l'avenir. Nous l'avons toujours fait en tant qu'espèce, en tant que civilisation. Nous devons faire les deux », a-t-il expliqué au journaliste. Bezos a expliqué que cette mission vise à construire une route vers l'espace pour que les prochaines générations puissent y faire des choses étonnantes. Selon lui, ces choses étonnantes vont permettre de résoudre les problèmes ici sur Terre.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la conquête de l'espace par les milliardaires ?Pensez-vous que leur quête est justifiée ou qu'ils doivent investir leur fortune sur la terre ?Que pensez-vous du vol sans émission de carbone du New Shepard de Blue Origin ? La nouvelle norme de l'industrie ?