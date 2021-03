SpaceX veut commencer à connecter les gros véhicules (des camions aux avions à réaction en passant par les navires) à son réseau Internet par satellite Starlink, selon une demande que la société a déposée auprès de la Commission fédérale des communications (FCC). La demande décrit les projets de SpaceX concernant les "ESIM"( Earth Station In Motion) : les stations terrestres en mouvement.« Cette demande servirait l'intérêt public en autorisant une nouvelle classe de composants terrestres pour le système de satellites de SpaceX qui élargira la gamme de capacités à large bande disponibles pour le déplacement des véhicules dans l'ensemble des États-Unis et pour le déplacement des navires et des avions dans le monde entier. Les internautes ne sont plus prêts à renoncer à la connectivité lorsqu'ils sont en déplacement, qu'il s'agisse de conduire un camion à travers le pays, de déplacer un cargo d'Europe vers un port américain, ou lorsqu'ils sont sur un vol national ou international », a écrit David Goldman, directeur de la politique des satellites de SpaceX, dans la lettre à la FCC déposée vendredi.Starlink est le projet à forte intensité de capital de la société visant à construire un réseau internet interconnecté avec des milliers de satellites, connu dans l'industrie spatiale sous le nom de constellation et conçu pour fournir l'internet à haut débit aux consommateurs partout sur la planète. À ce jour, SpaceX a lancé plus de 1 100 satellites pour Starlink. En octobre 2020, SpaceX a commencé à déployer un service dans une version bêta publique pour des clients aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, avec un service tarifé à 99 dollars par mois. En outre, dans une mise à jour de fin janvier, SpaceX a déclaré à la FCC que sa version bêta de Starlink compte désormais plus de 10 000 utilisateurs. Le service Starlink comprend également un coût initial de 499 $ pour le matériel nécessaire à la connexion au réseau. Connu sous le nom de Starlink Kit, il comprend un terminal d'utilisateur (la petite antenne en forme parabolique) et un routeur Wi-Fi.SpaceX n'a pas indiqué dans son dossier si les terminaux utilisateurs Starlink pour les véhicules en mouvement auront un design différent des antennes paraboliques actuellement livrées aux premiers clients. Mais SpaceX a déclaré que chaque "ESIM", est « électriquement identique à ses terminaux utilisateurs grand public précédemment autorisés », avec l'ajout de « fixations qui permettent de les installer sur des véhicules, des navires et des avions ». La société a également indiqué qu'elle « assurera l'installation » des terminaux de véhicules par l'intermédiaire « d'installateurs qualifiés ». SpaceX n'a pas dit si ces installateurs seraient des employés de la société. L'année dernière, la société spatiale d'Elon Musk a demandé à la FCC l'autorisation de mener des essais expérimentaux sur des jets privés et avec sa flotte maritime. Mais la demande de vendredi porte sur une "licence globale" d'exploitation beaucoup plus large. SpaceX a fait remarquer que les règles de la FCC « n'exigent pas des demandeurs qu'ils soumettent un nombre maximum de terminaux d'utilisateurs à déployer », ainsi la société n'a pas indiqué combien de terminaux de véhicules elle prévoit de construire.SpaceX a également noté que, pour les avions américains qui volent dans l'espace aérien d'un autre pays, la société assurera ses opérateurs de service Starlink selon les règles de la FCC ou de l'autre pays, « selon ce qui est le plus contraignant ». La société a souligné le besoin de « connectivité en déplacement » comme moteur de son expansion vers les services internet mobiles, le directeur Goldman donnant des exemples de chauffeurs de camion américains, de cargos européens et de vols internationaux qui montrent le besoin de connectivité mondiale.La demande croissante de données provenant du secteur automobile est un domaine que l'analyste Adam Jonas de Morgan Stanley a mis en avant comme un marché cible pour Starlink. Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs de Tesla l'année dernière, Jonas a demandé à Elon Musk s'il envisageait d'ajouter des terminaux Starlink aux véhicules Tesla. Bien que Musk ait déclaré qu'il n'y avait « aucun projet » en 2020, il a reconnu que « c'est certainement quelque chose qui pourrait se produire dans les années à venir ».Musk, dans un tweet hier, a précisé que SpaceX « ne connecte pas les voitures Tesla à Starlink » avec les terminaux ESIM, notant que le « terminal est beaucoup trop grand. C'est pour les avions, les bateaux, les gros camions et les véhicules récréatifs », a déclaré Musk. « Cette demande franchit une nouvelle étape en demandant une autorisation pour les ESIM qui permettra l'extension de ce réseau des foyers et des bureaux aux véhicules, navires et avions. Ces services renforceront la sécurité des plates-formes mobiles et permettront aux opérateurs et aux passagers d'accéder à des services qui permettent d'accroître la productivité », a déclaré Goldman.Sources : FCC ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?