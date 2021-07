Les efforts déployés pour arracher le contrôle du projet de montage audio open source Audacity à l'entreprise propriétaire Muse Group rencontre quelques difficultés. Les problèmes ont commencé lorsque le projet Audacity, vieux de deux décennies, a été racheté par Muse Group en mai, une société mère fraîchement lancée qui détient les services commerciaux d’Ultimate Guitar, MuseScore et autres. Audacity semblait être une adaptation naturelle, et le nouveau responsable Martin "Tantacrul" Keary a promis qu'il resterait à la fois libre et open source.Quelques jours plus tard, la société a ajouté la télémétrie au logiciel, ce qui a permis de télécharger des données non spécifiées vers des serveurs tiers. Le fait que la télémétrie soit facultative n'a guère apaisé les critiques, et la décision a été rapidement annulée . Ensuite, une modification de l'accord de confidentialité a été apportée, qui introduit une tentative empêchant les moins de 13 ans d'utiliser le logiciel – ce qui, à première vue, constitue une violation apparente de la licence publique générale GNU 2 sous laquelle le logiciel est publié.Les réactions à ces mesures étaient tout à fait prévisibles : le projet a été bifurqué plusieurs fois, en prenant le code source soit avant l'introduction de la télémétrie, soit après sa suppression, et en le transformant en un nouveau projet sous un autre nom – hors du contrôle de Muse Group. Tenacity, créé par le programmeur pseudonyme "Cookiengineer", est l’un des forks. C'est cette bifurcation qui a attiré l'attention du célèbre forum anonyme 4chan, entraînant ce que Cookiengineer qualifie de harcèlement du monde réel – et son retrait du maintien du projet.« J'ai vraiment réfléchi longtemps à la question, et je n'ai pas dormi depuis deux jours en raison du harcèlement continu de 4chan », a déclaré Cookiengineer dans un message posté sur la page GitHub de Tenacity. « Alors que les premières personnes arrivaient littéralement sur mon lieu de vie, où elles frappaient à mes portes et fenêtres pour nous effrayer, je me retire officiellement de mon poste de mainteneur de ce projet ».« J'abandonne. Je m'en fous. La sécurité de ma famille vaut plus qu'un projet open source. Ils ont découvert mon adresse via une vidéo YouTube dans laquelle quelqu'un affichait mon surnom combiné à mon vrai nom légal (qui a été retiré entre-temps à ma demande). L'incident s'est produit aujourd'hui à 23h00 CEST [21h00 UTC], et la police a pris en charge cette affaire », a-t-il ajouté.Selon un commentateur sur les réseaux sociaux, « Ces développements sont assez inquiétants pour l'open source ou le logiciel libre dans son ensemble. Dans l'esprit de l'unité du logiciel libre, nous devons arrêter ces guerres de territoire, tous les projets du logiciel libre sont finalement créés et utilisés par la communauté, indépendamment de leur nom ou de qui les développe et les maintient ».« Je discuterai plus en détail de cette affaire dans nos canaux de communication (privés pour l'instant) avec les autres personnes qui nous ont aidés jusqu'à présent, et je vous informerai du successeur », a poursuivi Cookiengineer.Toutefois, la cause de ce harcèlement présumé se trouverait dans un désaccord sur le nom du projet. En effet, Cookiengineer aurait lancé un sondage pour trouver un nouveau nom pour le fork, différent d’Audacity, désormais détenue par Muse Group. Ceux qui, sur 4chan, ne laissent jamais passer l'occasion d'influencer le résultat d'un sondage ont pris les choses en main pour que le nom "Sneedacity" l'emporte.Lorsque Cookiengineer a supprimé le sondage et choisi Tenacity comme nom du projet, cela n'aurait pas été très apprécié. La réponse initiale des membres de 4chan concernés, qui sont par nature anonymes sur le forum, semblait tout à fait mesurée : bifurquer eux-mêmes le projet Audacity et créer le Sneedacity dont ils se sentaient privés.Si les choses s'étaient arrêtées là, les deux projets auraient pu vivre côte à côte – mais Cookiengineer affirme que les membres de 4chan ont poussé les choses beaucoup plus loin, jusqu'au harcèlement physique. Il affirme qu’ « ils ont essayé de me faire du mal physiquement dans la vie réelle, et cela a dégénéré ».« Ils blessent physiquement des gens, dans la vraie vie. Soyez conscient de ce que vous faites AVANT d'essayer de faire ce qui est juste. Ce n'est pas une culture d'annulation. Ce n'est pas anon. C'est de la tyrannie, de l'oppression et de la violence physique insensée. Quelque chose que le mouvement anon n'a jamais défendu au début », a-t-il écrit dans son fil de discussion.« 4chan pense que je ne sais pas coder en C, donc ils ont gagné. 4chan pense que je ne suis pas apte à diriger le projet, donc ils ont gagné. 4chan a réussi à m'évincer pour avoir son fork Sneedacity foireux. Un fork qui a finalement été créé avec du sang, littéralement », a écrit le mainteneur de Tenacity.Il a également exhorté à signaler massivement le fork concurrent : « S'il vous plaît, si vous avez le temps, signalez le projet... à GitHub comme un projet insinuant la haine, la violence et le harcèlement. Signalez chaque membre contribuant à ce fork, car ils ont fait partie du mouvement de harcèlement contre moi et ma famille ».Cependant, selon un commentateur qui dit comprendre que Cookiengineer a dû subir tout le harcèlement et autres, il « ne pense pas que les contributeurs de Sneedacity aient quoi que ce soit à voir avec ça. Appeler à un signalement massif contre quelqu'un dont vous n'avez aucune preuve de son implication n'est pas vraiment une bonne idée et je suis presque sûr que c'est contre les directives communautaires de GitHub », a-t-il écrit.Cookiengineer a fourni dans son message plusieurs liens, de multiples fils de discussion sur le sujet qui le viseraient principalement. Un commentateur qui se range du côté de Cookiengineer sur son fils de discussion a écrit : « J'apprécie tout le travail et les efforts que vous avez déjà mis dans ce projet. Quelle que soit votre décision, elle sera certainement respectée et comprise par la communauté. Vous avez déjà laissé votre marque positive sur ce projet tel qu'il est ». Il a même proposé au modérateur de supprimer « tout commentaire qui n'est pas respectueux de l'auteur, de la communauté, et qui n'est pas pertinent pour l'OP ».« Je suis en contact avec GitHub et le BKA allemand (police fédérale) à partir de maintenant, donc je ne divulguerai plus d'informations publiquement sur ce qui s'est passé à quiconque. Des preuves ont été rassemblées, soumises et il y sera donné suite. Je ne lâcherai pas l'affaire d'un point de vue légal. Lorsqu'un autre chef de projet plus approprié aura été élu par l'équipe, je vous le ferai savoir ici ».Source : Cookiengineer Quel est votre avis à ce sujet ?Que pensez-vous du harcèlement présumé (jusqu’à domicile) pour un projet de logiciel open source ?Que feriez-vous à la place de Cookiengineer ? Abandonneriez-vous comme lui ?