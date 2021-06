Les NFT sont un type d'actif numérique conçu pour montrer que quelqu'un possède la propriété d'un article virtuel unique, telles que des images en ligne et des vidéos. S'ils existent depuis un moment, les jetons non fongibles (en anglais non-fungible token, en abrégé NFT) ont commencé à faire parler d'eux au début du mois de mars de cette année. Et ce, après que la maison d'enchères Christie's a vendu une oeuvre d'art NFT (un collage d'images par l'artiste numérique Beeple) pour un montant énorme de 69,3 millions de dollars. Peu de temps après, c'est Jack Dorsey, le patron de Twitter qui vendait son tout premier tweet pour 2,9 millions de dollars . Le ton étant donné, nous avons assisté à d'autres ventes aux enchères en tant que NFT qui se sont terminées sur des montants énormes.Le marché des NFT qui était en forte croissance s'est toutefois brusquement effondré . Les ventes de NFT ont chuté de près de 90 % par rapport à leur pic au début du mois de mai. La dernière semaine de mai, seulement 19,4 millions de dollars de NFT avaient été vendus, contre 170 millions de dollars début mai. En sus, le nombre de portefeuilles NFT affichant une activité quotidienne avait également baissé de près 70 % en un mois. Éclatement de la bulle NFT ? L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, Tim Berners-Lee a décidé de s'inviter dans le jeu.La vente aux enchères du code source d'origine du Web, intitulée « This Changed Everything », va se dérouler à Londres du 23 au 30 juin, avec des enchères à partir de 1000 $. Elle sera gérée par Sotheby’s, une multinationale américaine d'origine britannique de vente aux enchères d’œuvres d’art et d'objets de collection. Selon Sotheby's, le produit de la vente aux enchères profitera aux initiatives que Berners-Lee et son épouse vont soutenir.Le NFT inclut des fichiers horodatés originaux contenant le code source écrit par Berners-Lee, une visualisation animée du code, une lettre écrite par Berners-Lee sur le code et sa création et une « affiche » numérique du code complet. Ils seront tous signés numériquement par Berners-Lee.Ce sera la première fois que Berners-Lee va capitaliser financièrement sur ce qui est largement considéré comme l'une des plus grandes inventions de notre époque.« Il y a trois décennies, j'ai créé quelque chose qui, avec l'aide ultérieure d'un grand nombre de collaborateurs à travers le monde, a été un outil puissant pour l'humanité », a dit Berners-Lee dans une déclaration. « Pour moi, le meilleur du Web a été l'esprit de collaboration. Bien que je ne fais pas de prédictions sur l'avenir, j'espère sincèrement que son utilisation, sa connaissance et son potentiel resteront ouverts et disponibles pour chacun de nous afin de permettre de continuer à innover, à créer et à initier la prochaine transformation technologique, que nous ne pouvons pas encore imaginer. »Il ajoute que « les NFT, que ce soient des œuvres d'art ou un artefact numérique comme celui-ci, sont les dernières créations ludiques dans le monde du Web et les moyens de propriété les plus appropriés qui existent. » Tim Berners-Lee estime que « c'est le moyen idéal d'empaqueter les origines du Web. » Va-t-il réussir une vente aux enchères record dans le contexte actuel d'effondrement du marché des NFT ?Que pensez-vous de l'idée de Tim Berners-Lee de mettre aux enchères le code source d'origine du Web en tant que NFT ?