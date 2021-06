C'est actuellement la débâcle sur le marché des NFT













NFT : ces jetons ont-ils vraiment une utilité ou une valeur ?

Les NFT sont des actifs cryptographiques basés sur la blockchain. Ils sont dotés de codes d'identification et de métadonnées uniques les distinguant les uns des autres. Contrairement aux cryptomonnaies, ils ne peuvent pas être négociés ou échangés à l'équivalence. C'est la raison pour laquelle ils sont dits non fongibles. Cela diffère des jetons fongibles comme les cryptomonnaies, qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent, peuvent être utilisés comme support de transactions commerciales. En gros, les NFT sont des jetons cryptographiques uniques qui existent sur une blockchain et ne peuvent être reproduits.Ils peuvent être utilisés pour représenter des objets du monde réel comme des œuvres d'art ou encore des biens immobiliers. La "tokenisation" de ces biens tangibles du monde réel permet de les acheter, de les vendre et de les échanger plus efficacement tout en réduisant la probabilité de fraude. Les NFT peuvent également être utilisés pour représenter l'identité des personnes, les droits de propriété, etc. La construction distincte de chaque NFT offre plusieurs possibilités d'utilisation. En outre, parce qu'ils sont basés sur la blockchain, les NFT pourraient supprimer les intermédiaires, simplifier les transactions et créer de nouveaux marchés.Une grande partie du marché actuel des NFT est centrée sur les objets de collection, tels que les œuvres d'art numériques, les cartes sportives et les raretés. Malgré cela, l'analyse des derniers chiffres du marché montre que l'âge d'or des NFT est peut-être maintenant révolu. Alors que Jack Dorsey, PDG de Twitter, vendait le NFT de son tout premier tweet à plus de 2,9 millions de dollars en mars dernier, Protos, une société fournissant des données sur l'industrie des cryptomonnaies, a révélé des chiffres montrant que le marché des NFT a implosé au cours du mois dernier, les ventes de chaque catégorie s'étant presque entièrement taries.Les NFT ont connu un pic le 3 mai, avec 102 millions de dollars vendus en une seule journée. La catégorie des NFT d'objets de collection représentait à elle seule environ 100 millions de dollars des ventes. Mais les chiffres montrent que seulement 19,4 millions de dollars de ventes de NFT ont été traités au cours de la semaine dernière. Au total, 170 millions de dollars de NFT ont été négociés au cours des sept jours qui ont entouré le sommet du marché, soit un effondrement de près de 90 %. Les NFT d'objets de collection se sont avérés jusqu'à présent les plus résistants et restent les plus importants des sept catégories classées par NonFungible.com.Environ 9,2 millions de dollars de cryptomonnaies ont été vendus la semaine dernière, ce qui représente près de la moitié de l'ensemble du marché NFT. Les NFT liés au "métavers" – comme les biens immobiliers numériques et autres artefacts virtuels – sont en train de dépasser les jetons liés aux objets d'art. En outre, le nombre de portefeuilles actifs de NFT a également chuté, passant de plus de 12 000 lors du pic quotidien de chaque catégorie de NFT à seulement 3 900 cette semaine. Cela représente une baisse de près de 70 %.Au cours de la semaine écoulée, environ 3,3 millions de dollars de NFT de métavers auraient changé de mains et 3 millions de dollars de NFT d'objets de collection auraient été vendus. Ces chiffres incluent les ventes sur les marchés primaire et secondaire. Les négociants de NFT sportifs ont échangé des jetons d'une valeur de 3,16 millions de dollars au cours de la semaine dernière.Les NFT ont connu leur lot de critiques après avoir gagné en popularité cette année. Le cofondateur d'Ethereum, Anthony Di Iorio, a déclaré début mai qu'il pensait que le marché des NFT était devenu saturé et qu'il y avait beaucoup de projets qu'il ne trouvait pas « très sexy du tout ». Di Iorio, qui a fait fortune en adoptant très tôt le Bitcoin, a ajouté que les NFT ne l'intéressaient pas. Cependant, il pense qu'ils devraient apporter la preuve de leur utilité ou de leur valeur dans les prochaines années. Malgré la baisse des ventes et les avis négatifs des critiques, le marché des NFT pourrait encore avoir de la vie devant lui.En effet, la chute brutale des transactions sur le marché des NFT ne veut pas dire que les entreprises impliquées ou les personnalités qui participent aux ventes de NFT vont disparaître. Selon les analystes, il y a de fortes chances que les personnes les plus dévouées à l'idée, celles qui sont les plus convaincues que ce genre de choses représente véritablement l'avenir, soient là pour longtemps. Todd Morley, cofondateur de Guggenheim, une société mondiale de services financiers d'investissement et de conseil, a déclaré en mai qu'il construisait une "tour blockchain".Cette infrastructure devrait offrir un moyen d'annoncer et de présenter les nouvelles avancées technologiques, mais abriter la plus grande collection de NFT au monde. En outre, des rapports indiquent que NBA Top Shots, la plus importante catégorie de NFT, aurait déjà survécu un crash. Toutefois, pour l'instant, la bulle a éclaté. Certaines critiques, qui sont contre l'idée des NFT, espèrent que cela marque la fin de la couverture médiatique sans faille du concept et de la ruée vers l'or qui a vu des artistes et des fans autrefois sains d'esprit se jeter sur le bûcher à la recherche d'un gain rapide.« Malgré les preuves plus qu'évidentes que tout cela était, au mieux, une escroquerie et, au pire, un désastre environnemental imminent, certaines personnes ont été trop séduites par la promesse de quelque chose de nouveau/de faire de l'argent, et pendant un bref moment, des centaines de millions de dollars ont circulé dans le monde en échange de vidéos que les gens ne possédaient pas. Mais cet âge d'or est aujourd'hui révolu », peut-on lire dans les commentaires.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la chute brutale des ventes de NFT ?Pensez-vous que tout ceci est simplement une forme d'escroquerie ? Pourquoi ?