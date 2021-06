Exposé des motifs

L'État de l'Ohio a porté plainte contre Google mardi, affirmant que la grande enseigne de technologie devrait être réglementé en tant que service public en raison de ses pratiques « discriminatoires et anticoncurrentielles ».L'action civile, déposée par le procureur général de l'Ohio, Dave Yost, devant le tribunal des plaids communs du comté de Delaware, ne réclame pas de dommages-intérêts pécuniaires, mais demande plutôt que Google soit déclaré comme étant un « opérateur public » qui pourrait être placé sous la surveillance d'un organisme tel que la Public Utilities Commission (Commission des services publics) de l'État. Aux États-Unis, une commission des services publics ou une commission de réglementation des services publics est un organe directeur qui réglemente les tarifs et les services d'un service public, comme un service public d'électricité.« Google utilise sa domination dans le domaine de la recherche sur Internet pour orienter les habitants de l'Ohio vers les propres produits de Google - c'est discriminatoire et anticoncurrentiel », a déclaré Yost dans un communiqué préparé pour justifier son action.« Quand vous possédez le chemin de fer, la compagnie d'électricité ou la tour de téléphonie cellulaire, vous devez traiter tout le monde de la même manière et donner accès à tout le monde ».Dans la plainte civile, Yost s'est dit préoccupé par la capacité de Google à créer des « recherches sans clic », ce qui signifie une requête qui dirige les utilisateurs « vers d'autres plateformes Google, telles que YouTube, Google Flights, Google Maps, Google News, Google Shopping et Google Voyage ».Google « a le devoir de ne pas donner artificiellement la priorité aux services et liens de Google » indique la plainte. Le procureur estime que ces services et liens de Google doivent baigner dans un contexte où les algorithmes de recherche de Google ne sont pas programmés pour donner la priorité aux produits et services Google.Le bureau du procureur donne pour exemple la recherche d’un billet d’avion : « Si les résultats dirigent la personne vers le service Google Flights, cette personne ne voit pas les offres de concurrents tels que Orbitz et Travelocity ».Un représentant de Google, basé à Mountain View, en Californie, a déclaré que le procès n'aboutirait pas.« La recherche Google est conçue pour fournir aux utilisateurs les résultats les plus pertinents et les plus utiles », selon un communiqué de l'entreprise. « La plainte du procureur général Yost aggraverait les résultats de la recherche Google et rendrait plus difficile pour les petites entreprises de se connecter directement avec les clients. Les habitants de l'Ohio ne veulent tout simplement pas que le gouvernement gère Google comme une entreprise de gaz ou d'électricité. Le procès qu’il voudrait intenté n'a aucun fondement en fait ou en droit et nous nous défendrons contre cela devant les tribunaux ».L'analyste juridique de MSNBC, Danny Cevallos, a déclaré que le but ultime de l'Ohio n'était pas de placer Google sous l'autorité directe d'une commission des services publics, mais de poser les bases d'une réglementation accrue.Il a cité des services tels que la télévision par câble, le transport des déchets, les compagnies aériennes et les casinos fournis par des entreprises privées, mais qui sont presque toujours soumis à des règles et réglementations plus strictes que d’autres entreprises.« Lorsqu'une entreprise sert une partie si importante du public que ses tarifs, ses frais et ses méthodes de fonctionnement deviennent une préoccupation publique, elle peut être qualifiée de service public » et faire l’objet d’une surveillance gouvernementale accrue, a déclaré Cevallos.« La grande majorité des Ohioiens utilisent Internet. Et presque tous ceux là utilisent Google Search. Google est tellement omniprésent que son nom est devenu un verbe. Une personne n'a pas besoin de signer de contrat, d'acheter un appareil spécifique ou de payer des frais pour utiliser Google Search. Google fournit ses services de recherche au public sans discernement.« Pour utiliser la recherche Google, il vous suffit de taper, de cliquer et d'attendre. Principalement, les utilisateurs veulent des "résultats de recherche organiques", qui, selon le site Web de Google, constituent « [une] liste gratuite dans la recherche Google qui apparaît parce qu'elle est pertinente pour les termes de recherche de quelqu'un". Au lieu de facturer des frais, Google collecte des données utilisateur, qu'il monétise de diverses manières - principalement via la vente de publicités ciblées.« L'énoncé de mission de Google est “d'organiser l'information mondiale et de la rendre universellement accessible et utile”. Ce que Google ne divulgue pas à son utilisateur, c'est qu'il manipule la présentation de ces informations pour privilégier ses propres services, produisant des résultats de recherche qui profitent au mieux aux intérêts de Google.« Google domine la recherche sur Internet, à l'échelle mondiale et nationale. Près de 90 % de toutes les recherches sur Internet sont effectuées via Google. La domination de Google continue d'augmenter, en particulier sur les appareils mobiles, où la part de recherche sur Internet de Google est proche de 95 % ou plus.« Il existe de fortes barrières à l'entrée pour les concurrents de recherche de Google. Contrairement aux marchés traditionnels où les concurrents peuvent introduire des alternatives équivalentes mais moins chères, les consommateurs sur le marché en cause ici, c'est-à-dire les recherches sur Internet, ne paient jamais de frais monétaires. Ainsi, la voie presque exclusive d'entrée concurrentielle consiste à créer un meilleur résultat de recherche. Lorsque la recherche sur Internet était nouvelle, les barrières à l'entrée étaient faibles. Cependant, de par leur nature, les résultats de recherche algorithmiques s'améliorent systématiquement à chaque recherche successive. C'est-à-dire que plus un algorithme de recherche est utilisé, mieux il produit les résultats de recherche les plus pertinents. La recherche Google a fini par dominer le marché. Parce que la recherche Google est le moteur de recherche le plus utilisé, ses algorithmes sont les plus raffinés et sont perçus comme générant les résultats les plus pertinents. Et parce que Google Search est perçu comme fournissant les meilleurs résultats de recherche, il sera de plus en plus utilisé à l'avenir, affinant davantage les algorithmes de pertinence de la recherche.« Ainsi, la position dominante de Google sur le marché lui permet de continuer à affiner ses algorithmes de recherche pour donner à Google un avantage concurrentiel sur les autres moteurs de recherche, conduisant à une plus grande domination du marché par la recherche Google. Ce “cercle vertueux” pour Google assure sa position dominante sur le marché. Il est extrêmement peu probable que la recherche Google soit supplantée en tant que fournisseur dominant de recherche sur Internet dans un avenir prévisible.« Cette poursuite ne cherche pas à obtenir réparation pour la domination de Google sur la recherche sur Internet. Cette poursuite ne prétend pas que la domination de Google sur la recherche sur Internet est bonne ou mauvaise lorsqu'elle est vue isolément. Ces problèmes doivent être résolus ailleurs. Cette affaire accepte la domination de Google sur la recherche sur Internet comme un fait (qu'elle soit bonne ou mauvaise). En acceptant ce fait, la première allégation est étroitement axée sur l'établissement que la fourniture de Google en matière de recherche sur Internet est correctement classée comme un opérateur public et/ou un service public en vertu de la common law de l'Ohio.« Google exploite plus qu'un simple moteur de recherche. C'est un métier complexe et multiforme. En plus de fournir un moteur de recherche général, qu'il monétise via une activité publicitaire, Google s'engage dans une gamme de secteurs d'activité qui concurrencent non seulement les moteurs de recherche et les annonceurs en ligne, mais aussi les fournisseurs d'informations, de produits et de services. L’Ohio demande une injonction pour remédier aux avantages injustes que la présentation des résultats de recherche par Google lui a permis de créer pour ses autres secteurs d'activité.« Google structure intentionnellement ses pages de résultats pour donner la priorité aux produits Google sur les résultats de recherche organiques. Google désavantage intentionnellement ses concurrents en mettant en évidence les produits et services Google sur les pages de résultats. Il présente souvent des produits et services Google dans des formats attrayants en haut de la page de résultats au-dessus des résultats de recherche organiques. De plus, Google présente souvent des produits Google de manière améliorée dans les résultats de recherche qui sont conçus pour capturer plus de clics, y compris en intégrant d'autres secteurs d'activité Google. — telles que des recherches spécialisées — dans la page de résultats. Il le fait même lorsque le produit Google ne serait pas renvoyé en haut d'une recherche organique. Il ne permet pas aux concurrents d'avoir un accès similaire, violant ainsi ses obligations en tant qu’opérateur public.« Google sait que la plupart des clients de recherche, en particulier ceux qui utilisent des appareils mobiles tels que des téléphones portables, cliqueront sur les liens qui se trouvent aux positions les plus élevées sur la page de résultats et/ou qui sont présentés de manière améliorée. Ce que les utilisateurs de la recherche Google veulent voir (les résultats de recherche organiques) sont fréquemment déclassés pour apparaître sous les produits Google. L'architecture de la page de résultats de Google est donc conçue pour fournir aux propres produits, services et plateformes de Google un avantage par rapport aux fournisseurs de produits, services et plateformes similaires, limitant à son tour le trafic vers des sites autres que Google. Google ne permet pas à d'autres fournisseurs d'accéder à ces fonctionnalités améliorées.« En raison de l'architecture de page de résultats auto-préférentielle de Google, près des deux tiers de toutes les recherches Google en 2020 ont été effectuées sans que l'utilisateur quitte les plateformes appartenant à Google. Les résultats des recherches sont devenus ce que l'industrie de l'optimisation des moteurs de recherche (« SEO ») appelle des “recherches sans clic”, mais plus précisément sont décrites comme des “clics capturés”, ce qui signifie des recherches qui se sont terminées soit sur la page de résultats du moteur de recherche (“Page de résultats”) ou lorsqu'un utilisateur a cliqué sur d'autres plateformes Google, telles que YouTube, Google Flights, Google Maps, Google News, Google Shopping et Google Travel ».Source : plainte du procureur général de l'Ohio Que pensez-vous de cette initiative ?Partagez-vous le point de vue de l'Ohio ? 