Voici officiellement comment fonctionnent les algorithmes de recherche

Voici, le compte-rendu détaillé de la façon dont Caspar a fait la découverte. Tout a commencé par un mystère concernant un produit sur lequel travail l’informaticien. Il s'agit d'un tableau d'affichage en ligne et, malgré une stratégie de référencement qu’il pense être solide, il n'a pas réussi à conquérir la première place tant convoitée dans la page de résultats des moteurs de recherche. Au cours des 12 derniers mois, un concurrent appelé Scorecounter a toujours été en avance sur lui.En raison de la nature de son produit, les gens partagent des liens vers ce produit et l'intègrent dans leurs sites Web, ce qui signifie qu'au fil du temps, il accumule beaucoup de liens entrants. « Au fil du temps, mon classement SEO devrait devenir imbattable. Le concurrent n'a pas une viralité importante comme moi, et pourtant, il est systématiquement meilleur que moi ». « Quelle astuce utilise-t-il ? » s’interroge Caspar von Wrede. En jetant un coup d’œil au profil de Scorecounter, Caspar découvre que ce dernier avait 3 600 liens entrants qu'il avait accumulés en un temps très court. En regardant les pages qui contenaient les liens, il est arrivé à la conclusion selon laquelle, l'éditeur HTML le mieux classé sur Google est une arnaque au référencement.« J’ai vu un article de blog de l'Association allemande de football contenant un lien vers Scorecounter. Le mot lié était "score", mais ce lien n'avait absolument aucun sens dans le contexte de l'article. Que se passait-il ? » s’interroge l’informaticien allemand. Voici, ci-dessous d'autres exemples de pages sur des domaines aléatoires contenant un lien vers Scorecounter :Après une prise de contact avec un ou deux de ces sites, Caspar a cherché à savoir pourquoi ils avaient ces liens dans leurs pages et si ces sites vendaient des liens ? Il a reçu la réponse suivante d'un portail d'information en ligne : « Merci de nous avoir contactés. Non, nous ne vendons pas de liens à tout prix. J'utilisais en fait un nettoyeur HTML (html-online.com/editor/) depuis l'année dernière, qui fonctionnait bien comme prévu dans les premiers mois, mais il y a quelques semaines, j'ai réalisé que l'outil avait soudainement commencé à injecter secrètement des liens dans le contenu HTML. Pour quelques messages, je n'ai pas été en mesure de le repérer, mais lorsque j'en ai pris connaissance, tous les messages que j'ai pu rappeler ont été nettoyés manuellement. Il s'avère, malheureusement, que certains d'entre eux sont toujours là, comme vous l'avez souligné. Je vais aujourd'hui simplement trouver et remplacer ce lien dans l'ensemble de la base de données pour plus de sécurité ».À l’écoute de cette réponse, il s’avère que les créateurs de Scorecounter ont également créé un éditeur HTML en ligne qui injecte des liens pour certains mots clés. La beauté de cette arnaque est qu'en injectant des liens vers leur propre éditeur HTML, ils ont créé une merveilleuse boucle de rétroaction positive : plus il monte dans les classements de recherche, plus les gens l'utilisent et plus ils peuvent injecter de liens secrets. « Si vous vous sentez très magnanime, vous pourriez dire que l'éditeur est un outil gratuit et que les liens ajoutés sont le moyen de payer pour la version gratuite. Eh bien, je ne me sens pas magnanime et je soupçonne que Google ne le sera pas non plus », indique le promoteur deEn plus de la promotion de l'éditeur HTML et de Scorecounter, Caspar signale avoir trouvé un troisième produit qui profite des feux de la rampe : le Rubik's cube. Ruwix.com est créé par les mêmes personnes et a pour thème le célèbre puzzle cube. Selon Caspar, là encore, il est très facile de trouver un grand nombre de blacklinks vers Ruwix.com sur des sites aléatoires en utilisant. Pour voir à quel point cette injection est répandue, il suffit d’essayez cette recherche Google :. Il y a plus de 600 occurrences sur un large éventail de sites. En fouillant dans les liens retour, on découvre qu'il existe tout un réseau d'outils qui font tous partie de la même opération. En effectuant une recherche Google pour "HTML Editor", on constate que ces outils occupent les trois premières positions des résultats de recherche. Pour Caspar von Wrede, cela démontre l'immense succès de cette escroquerie.Compte tenu de la quantité d'informations disponibles sur le Web, il est pratiquement impossible de trouver ce dont vous avez besoin sans aide. Les systèmes de classement de Google sont conçus à cet effet : ils trient les centaines de milliards de pages Web de notre index de recherche pour trouver les résultats les plus pertinents et les plus utiles en une fraction de seconde, puis les présentent de manière à aider l’utilisateur dans sa recherche.Ces systèmes de classement ne sont pas constitués d'un seul, mais de toute une série d'algorithmes. Pour fournir les informations les plus utiles, les algorithmes de recherche tiennent compte de nombreux facteurs, notamment les mots de la requête, la pertinence et la convivialité des pages, l'expertise des sources, ainsi que de l’emplacement et les paramètres de l’utilisateur. Le poids appliqué à chaque facteur varie en fonction de la nature de votre requête. Par exemple, la fraîcheur du contenu joue un rôle plus important dans la réponse aux requêtes portant sur des sujets d'actualité que sur des définitions de dictionnaire.Pour s'assurer que les algorithmes de recherche répondent à des normes élevées de pertinence et de qualité, Google met en place un processus rigoureux qui implique à la fois des tests en direct et des milliers d'évaluateurs de qualité de recherche externes formés dans le monde entier. Ces évaluateurs de qualité suivent des directives strictes qui définissent les objectifs pour les algorithmes de recherche et qui sont accessibles à tous.Quel moteur de recherche utilisez-vous ? Faites-vous confiance à Google ?Que pensez-vous de cette révélation de Caspar von Wrede ?Véritable travaux de recherches ou simplement un acte de sabotage vis-à-vis d'un concurrent