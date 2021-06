TikTok vient de s'autoriser à collecter des données biométriques sur les utilisateurs parmi lesquelles des « empreintes faciales et vocales »

Le contexte

Tiktok, l'application mobile de partage de vidéo et de réseautage social lancée en septembre 2016, a mis à jour ses conditions d'utilisation pour ses utilisateurs résidant aux États-Unis. Parmi d'autres changements de clarification, TikTok a ajouté plus de détails sur les informations qu'il collecte et comment elles sont utilisées, y compris des clarifications liées, par exemple, à la collecte d'informations sur le contenu des utilisateurs, à l'utilisation des données à des fins de vérification, aux choix liés aux publicités ou encore au partage de données avec des services tiers.L'un des éléments qui attirent notre attention est la collecte des identifiants biométriques et des informations biométriques :« Nous pouvons collecter des informations sur les images et l'audio qui font partie de votre contenu utilisateur, telles que l'identification des objets et des paysages qui apparaissent, l'existence et l'emplacement dans une image des caractéristiques et attributs du visage et du corps, la nature de l'audio, et le texte des mots prononcés dans votre Contenu utilisateur. Nous pouvons collecter ces informations pour activer des effets vidéo spéciaux, pour la modération du contenu, pour la classification démographique, pour les recommandations de contenu et d'annonces, et pour d'autres opérations n'ayant pas pour but de vous identifier personnellement. Nous pouvons collecter des identifiants biométriques et des informations biométriques telles que définies par les lois américaines, telles que les empreintes faciales et vocales, à partir de votre Contenu utilisateur. Lorsque la loi l'exige, nous vous demanderons toutes les autorisations requises avant une telle collecte ».La déclaration elle-même est vague dans les deux dernières phrases, car elle ne précise pas si elle considère la loi fédérale, les lois des États ou les deux. Cela n'explique pas non plus, comme nous pouvons le voir dans les autres parties, pourquoi TikTok a besoin de ces données. Elle ne définit pas les termes « empreintes faciales » ou « empreintes vocales ». Elle n'explique pas non plus comment TikTok procéderait pour obtenir les « autorisations requises » auprès des utilisateurs, ou si l'application se tournerait vers les lois étatiques ou fédérales pour guider ce processus d'obtention du consentement.C'est important, car dans l'état actuel des choses, seule une poignée d'États américains ont des lois sur la confidentialité biométrique, notamment l'Illinois, Washington, la Californie, le Texas et New York. Si TikTok ne demandait que le consentement, « lorsque la loi l'exige », cela pourrait signifier que les utilisateurs d'autres États n'auraient pas à être informés de la collecte de données.TikTok n'a pas pu confirmer quels développements de produits ont nécessité l'ajout de données biométriques à sa liste de divulgations sur les informations qu'il collecte automatiquement auprès des utilisateurs, mais a déclaré qu'il demanderait le consentement au cas où de telles pratiques de collecte de données commenceraient.Les détails de la collecte de données biométriques ont été introduits dans la nouvelle section « Informations sur l'image et l'audio », qui se trouve sous le titre « Informations que nous collectons automatiquement » dans la politique.C'est la partie de la politique de confidentialité de TikTok qui répertorie les types de données que l'application recueille auprès des utilisateurs et qui était déjà assez étendue.La première partie de la nouvelle section explique que TikTok peut collecter des informations sur les images et l'audio qui se trouvent dans le contenu des utilisateurs, « comme l'identification des objets et des paysages qui apparaissent, l'existence et l'emplacement dans une image des caractéristiques et attributs du visage et du corps, la nature de l'audio et le texte des mots prononcés dans votre Contenu utilisateur. »Bien que cela puisse sembler effrayant, d'autres réseaux sociaux reconnaissent les objets sur les images que vous téléchargez pour activer les fonctionnalités d'accessibilité (comme décrire le contenu d'une photo Instagram, par exemple), ainsi qu'à des fins de ciblage publicitaire. Identifier où se trouve une personne et le paysage peut aider avec les effets AR, tandis que la conversion des mots prononcés en texte aide à des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques de TikTok.La divulgation biométrique intervient à un moment où TikTok s'efforce de regagner la confiance de certains utilisateurs américains.Sous l'administration Trump, le gouvernement fédéral a tenté d'interdire entièrement à TikTok d'opérer aux États-Unis, qualifiant l'application de menace pour la sécurité nationale en raison de sa propriété par une entreprise chinoise. TikTok a riposté contre l'interdiction et a déclaré officiellement qu'il stockait les données des utilisateurs américains de TikTok uniquement dans ses centres de données américains et à Singapour.Il a déclaré qu'il n'avait jamais partagé les données des utilisateurs de TikTok avec le gouvernement chinois ni censuré le contenu, bien qu'il appartienne à ByteDance, basé à Pékin. L'entreprise a déclaré qu'elle n'allait jamais le faire, même si on venait à le lui demander.Bien que l'interdiction de TikTok ait été initialement arrêtée devant les tribunaux, le gouvernement fédéral a fait appel des décisions. Mais lorsque le président Biden a pris ses fonctions, son administration a suspendu la procédure d'appel alors qu'elle examinait les mesures prises par son prédécesseur. Et bien que Biden ait signé un décret pour restreindre les investissements américains dans les entreprises chinoises spécialisées dans la défense et la technologie , la position de son administration sur TikTok reste floue.Il convient de noter, cependant, que la nouvelle divulgation sur la collecte de données biométriques fait suite à un règlement de 92 millions de dollars dans un recours collectif contre TikTok, initialement déposé en mai 2020, pour la violation par l'application de médias sociaux de la loi de l'Illinois sur la confidentialité des informations biométriques. La poursuite consolidée comprenait plus de 20 affaires distinctes déposées contre TikTok concernant la collecte et le partage par la plateforme d'informations personnelles et biométriques sans le consentement de l'utilisateur. Plus précisément, cela impliquait l'utilisation de la technologie de filtre facial pour les effets spéciaux.Dans ce contexte, l'équipe juridique de TikTok a peut-être voulu se protéger rapidement des futures poursuites en ajoutant une clause permettant à l'application de collecter des données biométriques personnelles.La nouvelle section faisait partie d'une mise à jour plus large de la politique de confidentialité de TikTok, qui comprenait d'autres modifications, grandes et petites, allant des corrections de fautes de frappe antérieures à des sections remaniées ou même entièrement nouvelles. Cependant, la plupart de ces ajustements et changements pourraient être facilement expliqués, comme de nouvelles sections faisant clairement référence aux ambitions de commerce électronique de TikTok ou aux ajustements visant à répondre aux implications de la transparence du suivi des applications d'Apple sur la publicité ciblée.Source : TikTok Êtes-vous un utilisateur de TikTok ? Que pensez-vous de cette mise à jour ?Pour ou contre la collecte des données biométriques par des applications de type réseau social ? Dans quelle mesure ?