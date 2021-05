Commerce électronique: 900 milliards de dollars de plus ont été dépensés chez les détaillants en ligne l'année dernière

Streaming

Jeux et e-sport

Le passage des consommateurs aux médias numériques s'est accéléré au cours des 12 derniers mois suite à la pandémie de Covid 19. Les canaux en ligne sont désormais prêts à prendre une plus grande part du commerce de détail et l'expansion de TikTok sur le marché des médias sociaux est un défi encore plus grand pour les plateformes établies comme Facebook. Ces éléments sont mis en évidence par WARC, le service international de veille marketing, dans son dernier rapport, qui décrit les nouvelles évolutions à long terme du commerce électronique, des médias sociaux, de la vidéo en ligne, et le jeu pour les marques et les consommateurs.Ce rapport peu être mis en parallèle à celui d'App Annie, spécialisé dans l’observation du marché des applications mobiles, qui s'est intéressé à l'année 2020 dans son ensemble. Selon ses observations, le marché des applications mobiles a été particulièrement impacté par la pandémie. Le nombre d’éditeurs d’applications ayant gagné plus de 2 millions de dollars a augmenté de 30 % sur iOS et Google Play. La crise a bousculé les habitudes et le rapport au mobile dans le monde entier, en particulier en France.Dans l’Hexagone, les dépenses en applications mobiles ont dépassé le seuil des 2,06 milliards de dollars en 2020 (soit 1,69 milliard d’euros). Au total, 2,15 milliards d’applications ont été téléchargées sur iOS et Google Play et le temps passé sur ces écrans a lui aussi progressé. Sur Android, le système d’exploitation de Google présent sur huit smartphones sur dix, App Annie a recensé un temps passé d’environ 2,9 heures par personne et par jour, cela représente 45 % de minutes de plus qu’en 2019. Dans l’ensemble, les utilisateurs français ont passé 35 160 heures sur leurs mobiles au cours de l’année écoulée.Ce sont les jeux qui ont concentré le plus l'attention des mobinautes en 2020 et cette tendance devrait se poursuivre en 2021. Néanmoins, le grand gagnant de cette situation particulière est l’application chinoise TikTok. Le temps passé sur la plateforme a augmenté de 325 % dans le monde et « TikTok a connu une croissance plus forte que toutes les autres applications en 2020 » parmi les applications les plus populaires.Fondamentalement, ce que les données révèlent à l'heure actuelle, c'est que le temps total que les utilisateurs aux États-Unis passent sur TikTok est désormais égal au temps que les utilisateurs passent sur l'application principale de Facebook. Il y a environ un an, TikTok a fait la une des journaux pour avoir dépassé Instagram en termes de temps total passé sur l'application, et bien que certains ont trouvé cela surprenant, ils trouveront peut-être encore plus surprenant que les utilisateurs passent trois fois plus de temps sur TikTok que sur Instagram.Et Turner Novak de noter : « Wow - selon les données AppAnnie, TikTok a maintenant autant de temps total passé aux États-Unis que l'application Facebook. Il a dépassé Instagram au début de 2020, maintenant il bénéficie de trois fois plus de temps passé sur lui que sur Instagram. C'est incroyable quand on considère que TikTok a probablement entre 33 et 75% des DAU [Daily Active User] de ces applications Facebook. Ce produit est simplement un monstre qui fera probablement de ByteDance l'entreprise la plus précieuse au monde d'ici quelques années, sauf intervention du gouvernement ».En France, l’application chinoise a également progressé puisque le temps passé par utilisateur est passé de 9,9 heures à 16,9 heures sur Android.Boostée par un contenu probablement jugé divertissant, TikTok est désormais l'application sociale avec le plus haut niveau d'activité des utilisateurs, ayant dépassé Facebook pour la première place au Canada (les utilisateurs de TikTok passent 17 heures par mois sur l'application), en France (17 heures), au Royaume-Uni ( 20 heures) et aux États-Unis (22 heures).Près de 1000 milliards de dollars de plus ont été dépensés chez les détaillants en ligne l'année dernière, selon le Mastercard Economics Institute, et le passage à la vente au détail en ligne a ancré des habitudes à long terme. Les marques investissent davantage dans la publicité sur le commerce électronique, qui a connu une croissance bien supérieure à celle du marché de la publicité en ligne l'an dernier.Cette tendance devrait se poursuivre malgré l'abandon progressif des mesures de confinement et le retour à la « normale ».Les données d'Earnest Research montrent que 59% des nouveaux clients Amazon, qui ont effectué leurs premiers achat pendant le COVID-19, continuaient de faire des achats par le biais de la société à la fin de 2020.La vidéo en ligne érode la publicité télévisée linéaire et représente désormais un quart (26%) du marché mondial de la publicité vidéo. Les plateformes numériques comme YouTube sont de plus en plus populaires, avec un public qui regarde désormais plus de 20 heures de contenu mobile chaque mois, selon App Annie. Plus d'un quart (27%) de la consommation de YouTube se fait via des appareils de télévision connectés, ce qui pose désormais un défi direct à l'activité TV linéaire.Les plateformes ont pleinement profité des différents confinements pour progresser au niveau mondial (+40 % sur Android). « Le temps passé sur les applications de streaming a connu un pic de croissance remarquable dans le monde en cette année 2020 passant de 146,74 milliards d’heures au Q1 2019 à 241,05 au plus haut de la courbe au Q3 2020 », explique App Annie. Les utilisateurs français d’Android sont passés à environ 13,2 heures par mois sur YouTube et 7,4 heures sur Netflix.L'audience des jeux et des sports électroniques a augmenté rapidement l'année dernière, la plateforme de streaming Twitch approchant trois millions de téléspectateurs mensuels dans le monde. Le public est également plus réceptif à la publicité en échange d'avantages dans le jeu, et les joueurs sont 7% plus susceptibles d'acheter des produits de marques dont ils ont vu la publicité, selon GWI. Ce pourcentage s'élève à 15% au Japon, 10% en Chine et 9% en Inde.Le parrainage d'esports devrait augmenter de 11,6% cette année et dépasser 600 millions de dollars pour la première fois, selon les prévisions de Newzoo. Les opportunités créatives pour les marques vont au-delà de cela, allant des collaborations et des partenariats avec des célébrités. Cependant, un tiers (35%) des spécialistes du marketing disent que le jeu n'est pas un domaine d'intérêt plus élevé en 2021, ce qui suggère une opportunité manquée potentielle pour certains.Rob Clapp, analyste principal, WARC Data et auteur de la recherche, déclare : « La corrélation claire entre les changements dans l'activité des utilisateurs et les dépenses publicitaires montre comment les médias numériques en ont profité. Le principal point à retenir pour les marques a été de mettre davantage l'accent sur l'agilité, l'innovation et l'efficacité, une tendance qui est susceptible de perpétuer la croissance rapide des médias numériques en 2021 et au-delà ».Source : WARC Votre façon de consommer le numérique a-t-elle changé (êtes-vous plus sur un réseau social en particulier, en avez-vous essayé un nouveau, faites-vous plus des courses en ligne qu'avant, etc.) ?Que pensez-vous de ces statistiques ?Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer que TikTok soit autant utilisé que Facebook aux USA ?« 44% des marques prévoient d'augmenter leurs dépenses sur TikTok cette année, contre 39% pour Facebook », qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ? Est-ce, selon vous, une bonne stratégie ? Dans quelle mesure ?