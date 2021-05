Courtne Smith, cofondatrice de NewNew

NewNew est l'idée de Courtne Smith, une entrepreneuse de Los Angeles. NewNew, encore à la version bêta et qui fonctionne depuis deux mois avec une application sur Apple iOS, est décrite par la conceptrice comme « une bourse humaine où vous achetez des actions dans la vie de personnes réelles, afin de contrôler leurs décisions et d'en observer le résultat ». L’application propose, sous la forme d'un sondage, un principe très simple : décidez de ce que font vos "créateurs" préférés et voyez ensuite comment ils poursuivent leur vie après la décision la plus votée par le public. Les créateurs auxquels s'adresse l’application sont les écrivains, les peintres, les musiciens, les créateurs de mode, les blogueurs, etc.Lorsque l'écrivain Brandon Wong avait du mal à décider entre deux plats à emporter qu’il devait commander un soir, il a demandé à ses followers sur l'application de médias sociaux NewNew de choisir pour lui. Le verdict de la majorité était qu'il devait choisir de la nourriture coréenne, et c'est ce qu'il a acheté.« Je n'arrivais pas à me décider entre le chinois et le coréen, c'était donc très utile », a expliqué Wong, qui vit à Edmonton, au Canada. « J'ai également utilisé les sondages de NewNew pour décider des vêtements que je devais porter ce jour-là, et bien d'autres choses personnelles », a-t-il ajouté. « Je me suis inscrit en mars et je poste [des sondages] trois ou quatre fois par semaine. J'ai maintenant plus de 1 700 votes au total ».À première vue, le concept derrière NewNew peut sembler un peu alarmant. Donner à des inconnus la possibilité de prendre des décisions à votre place peut sembler un peu étrange. Mais encore payer pour aider une autre personne à prendre des décisions qui n’engagent qu’elle-même est encore plus étrange. Cependant en pratique, l'application est beaucoup moins inquiétante. L'objectif de NewNew est de rapprocher les créateurs de leurs followers en leur donnant un sentiment de communauté.Supposons que vous suiviez un livestreamer qui joue à des jeux vidéo sur Twitch. En plus d'autres méthodes de soutien, ce streamer pourrait établir un profil NewNew où ses followers pourraient voter sur des choses comme les jeux à jouer ou les créateurs avec lesquels collaborer. Cela donnerait aux membres de la communauté les outils pour se rapprocher de leurs créateurs favoris, tout en soutenant le travail de ces derniers.Lorsqu'un créateur crée un compte NewNew et attire des adeptes, il est encouragé à leur demander, via des clips vidéo, de voter sur des aspects de son travail et de sa vie personnelle. Le créateur pose une question et propose un choix de deux réponses. Ses followers votent, et peuvent payer 5 $ pour le faire autant de fois qu'ils le souhaitent, afin d’avoir la chance de contrôler en quelque sorte la vie du créateur. Chaque fois qu'un vote est effectué, le créateur reçoit l'argent moins la commission de NewNew, qui n’a pas été divulguée. Ceux qui ont voté, quant à eux, ne récupéreront pas leur argent, quelle que soit la direction que prendra le résultat du vote.En plus de décider de la vie des autres, les adeptes peuvent également payer un supplément, à partir de 20 $, pour demander à un créateur de NewNew de faire quelque chose de leur choix, comme nommer un personnage dans un livre avec leur nom. Le créateur peut refuser toutes ces "offres", et s'il le fait, le fan n'a pas à débourser l'argent.Wong, qui écrit des romans sur le site et l'application Wattpad, a également utilisé les votes de NewNew pour décider du genre de son prochain livre, des noms des personnages et des développements de l'intrigue. Alors que d'autres applications comme Wishbone demandent aux membres du public de voter pour des choses, NewNew se distingue des autres par la possibilité de payer pour voter sur des aspects du travail et de la vie personnelle d'une personne.Tandis que certains commentateurs s’étonnent de devoir payer « 5 dollars pour dire à quelqu'un d'autre ce qu'il doit faire ? ?? », NewNew est en train de faire son chemin. Lancée il y a deux mois, l’application compte actuellement moins de 100 créateurs à son bord, et sa fondatrice Courtne Smith a confiance en l'application. Lors d'un entretien avec la BBC, Courtne Smith a déclaré à propos de l'application : « NewNew offre un partage bénéfique dans les deux sens. Cinq dollars, c'est une petite somme d'argent à payer pour s'amuser et obtenir une récompense ».Mais l’application aura-t-elle un attrait massif ? Matt Navarra, expert en médias sociaux, dit qu'il n'en est pas sûr. « NewNew, c'est un peu comme si TikTok avait rencontré Big Brother et qu'ils avaient eu un bébé, et que les deux avaient eu un succès phénoménal », dit-il. « Cependant, cela semble un peu gadget, et je me demande si la valeur de nouveauté ne sera pas de courte durée. Cependant, si le fait de choisir la tenue d'un inconnu donne un coup de fouet à la génération Z, alors il se pourrait que l'on soit sur la bonne voie ».Parmi les investisseurs du nouveau réseau social, on trouve Peter Thiel, le milliardaire cofondateur de PayPal, et la première personne extérieure à mettre de l'argent dans Facebook. Parmi les autres personnes ayant une participation dans l'entreprise figurent le fonds d'investissement technologique américain Andreessen Horowitz et l'acteur hollywoodien Will Smith (sans lien de parenté avec Courtne). Snapchat a également apporté son soutien technique.Alors que de nombreuses personnes pourraient se demander dans quelle mesure il est "bénéfique" pour les followers de voter sur des aspects de la vie quotidienne d'un créateur, Courtne ajoute que cela ne fait que renforcer le lien entre les deux parties. « Presque plus les questions sont banales, plus on s'intéresse à la personne. On se sent concerné ».Le psychologue d'entreprise Stuart Duff, associé du cabinet britannique Pearn Kandola, estime que NewNew a l'air amusant et devrait « créer des liens spéciaux entre les créateurs et leurs followers ». Mais il ajoute que dans de rares cas, certains liens pourraient devenir malsains. « Il ne faut pas longtemps pour qu'un créateur aille de plus en plus loin pour attirer les votes de ses followers, ce qui peut aboutir à des scénarios potentiellement autodestructeurs ou humiliants », dit-il.Une porte-parole de NewNew déclare que la société « se réserve le droit de supprimer complètement et de bannir toute personne et son contenu s'ils vont à l'encontre des directives ». Elle a ajouté : « La sécurité de toutes les personnes présentes sur la plateforme est une priorité absolue pour nous. La société examine tout le contenu posté en interne, et par le biais de l'IA, pour signaler tout contenu inapproprié ».André Patrick, un Torontois de 34 ans, est un follower sur NewNew. Il dit s'être inscrit initialement pour pouvoir interagir avec un streamer vidéo qu'il appréciait. « NewNew est un nouveau moyen cool de se sentir plus proche d'une personne, et il montre une autre facette des gens que l'on ne voit pas toujours », dit-il. Attendons de voir comment la plateforme se développe et si les utilisateurs seront des dizaines de millions à payer pour décider quels vêtements leur romancier ou musicien préféré portera pour le prochain week-end.Source : NewNew Que pensez-vous du nouveau réseau social NewNew ?NewNew pourrait-il devenir le prochain grand phénomène des médias sociaux, selon vous ?Êtes-vous prêt à payer pour aider vos "créateurs" favoris à décider quoi manger ?Contrôler la vie d'une autre personne en payant vous tente-t-il ?