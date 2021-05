Envoyé par grunk Envoyé par Bien entendu ces personnes n'utilisent pas de téléphone , pas de réseau sociaux , tout ca tout ca

Envoyé par grunk Envoyé par à moins d'avoir la tête littéralement collée à son compteur toute la journée

Pour la première fois en France, un tribunal a reconnu un accident du travail lié à l'électrosensibilité de l'employé, d'après un communiqué de Priartem (Pour Rassembler, Informer et Agir sur les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques). Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a jugé qu'un homme "diagnostiqué" électrohypersensible devait être pris en charge au titre des accidents du travail. Pour la première fois en France, un tribunal a reconnu un accident du travail lié à l'électrosensibilité de l'employé, d'après un communiqué de Priartem (Pour Rassembler, Informer et Agir sur les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques). Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a jugé qu'un homme "diagnostiqué" électrohypersensible devait être pris en charge au titre des accidents du travail.

Avis de tempête sociale chez Atos, le leader européen du cloud, de la cybersécurité et du calcul massivement parallèle (onze milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 110 000 employés en 73 pays). « Trois de ses salariés travaillant sur le même Open Space sur le site de Bezons (95) sont décédés ces derniers mois d'un gliome, une variété de tumeur cérébrale maligne du cerveau », indique la CGT. D'après la direction d'Atos, la médecine du travail n'a reconnu que deux cas. Pour ce syndicat, ces morts ont été causées par les ondes électromagnétiques qu'émettent les antennes, serveurs et autres équipements voisins. « Une puissante antenne de télécommunication se situe en face de l'Open Space incriminé », soulève un représentant de la CGT. Avis de tempête sociale chez Atos, le leader européen du cloud, de la cybersécurité et du calcul massivement parallèle (onze milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 110 000 employés en 73 pays). « Trois de ses salariés travaillant sur le même Open Space sur le site de Bezons (95) sont décédés ces derniers mois d'un gliome, une variété de tumeur cérébrale maligne du cerveau », indique la CGT. D'après la direction d'Atos, la médecine du travail n'a reconnu que deux cas. Pour ce syndicat, ces morts ont été causées par les ondes électromagnétiques qu'émettent les antennes, serveurs et autres équipements voisins. « Une puissante antenne de télécommunication se situe en face de l'Open Space incriminé », soulève un représentant de la CGT.

Envoyé par grunk Envoyé par mais d'un point de vue technologique/vie privée c'est juste une blague.

Envoyé par goldbergg Envoyé par Les anti Linky fanatique

Envoyé par Jeff_67 Envoyé par Bizarrement, personne ne s'intéresse à l'empreinte carbone

0 0

Les réseaux sociaux c'est quelque chose de semi-public, parce qu'il y a des gens qui peuvent lire ce que tu écris. (et si tu ne veux pas que ton FAI puisse voir ce que tu fais tu prends un VPN)Ta consommation d'électricité c'est personnel.Si l'état mettait la main sur ces donnés il pourrait nous fliquer, par exemple il pourrait savoir combien de personnes vivent dans le logement.On ne sait pas, il y aura peut-être un compteur d'eau connecté et des périphériques qui communiquent avec le compteur et après ils pourront savoir quand tu prends ta douche, quand tu tires la chasse, etc. (bon ça comme ça n'a pas l'air très grave, mais peut-être qu'il existe des scénarios ou c'est pas top)Les connaissances scientifiques actuelles ne sont pas des réalités absolues, il y a constamment des petits progrès.Peut-être qu'un jour la science permettra de prouver que certaines ondes sont dangereuses (ça dépend de la fréquence, de l'intensité, etc).Mais parfois il arrive la justice reconnaissance que les ondes peuvent avoir des effets sur des gens :Il y a des gens qui n'ont pas envie qu'EDF sache à quelle heure démarre leur lampe HPS 600WIls sont 4 les types !Il suffit de les ignorer et ils vont disparaitre.Ils n'ont aucun pouvoir de nuisance, ils ne peuvent rien faire de mal. Si quelqu'un essaie d'attaquer une antenne il va se faire prendre et il va être condamné.On s'en fout totalement, il ne faut pas leur porter d'attention. Ils sont totalement négligeable, je ne comprend pas l'intérêt de mettre un microscope sur un phénome insignifiant. C'est même méchant quelque part de dire "oh regardez ces abrutis ils pensent n'importe quoi !". Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils ne représente pas une menace, ils ne sont pas dangereux.On peut dire "aujourd'hui la technologie consomme déjà beaucoup d'énergie ce serait peut-être bien d'éviter de mettre en place des antennes 5G, car ça ne fera qu'aggraver le phénomène".Des gens vont regarder des vidéos en 4k sur leur smartphone, ça n'a aucun sens