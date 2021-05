Bill Gates est surtout connu comme le fondateur de Microsoft, qui a mis à profit sa fortune à la tête de cette société en s'associant avec Melinda Gates pour créer la Fondation Bill & Melinda Gates en 2000. Depuis, la Fondation Gates est devenue l'une des plus grandes fondations caritatives du monde, sinon la plus grande, avec une dotation de près de 51 milliards de dollars. Les deux personnes, dont la fortune est estimée à 146 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg des milliardaires, n'ont fait aucune allusion publique à leurs projets financiers, mais ils ont souligné qu'ils coopéreraient pour poursuivre leur action philanthropique.« Après une grande réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », ont écrit Bill et Melinda Gates dans une déclaration que les deux ont tweetée sur leur compte respectif .« Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et construit une fondation qui œuvre dans le monde entier pour permettre à tous de mener une vie saine et productive. Nous continuons de croire en cette mission et poursuivrons notre travail ensemble au sein de la fondation, mais nous ne pensons plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple dans cette nouvelle phase de notre vie. Nous demandons de l'espace et de l'intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie ».Si l'annonce de la séparation du couple ne fait aucune allusion publique à leurs projets financiers, elle a le pouvoir de se répercuter sur l'industrie technologique, sur un vaste portefeuille d'entreprises et de biens immobiliers, ainsi que dans les domaines de la santé mondiale, de la politique en matière de changement climatique et des questions sociales, notamment l'égalité des femmes.Bill Gates, 65 ans, a dirigé Microsoft en tant que PDG depuis sa fondation avec Paul Allen en 1975 jusqu'en 2000, laissant Steve Ballmer diriger l'entreprise, tandis que Bill Gates devenait président et architecte logiciel en chef. En 2008, Bill Gates a abandonné son rôle quotidien au sein de l'entreprise pour consacrer plus de temps à leur fondation à but non lucratif.L'année dernière, Bill Gates s'est retiré du conseil d'administration de Microsoft alors que le coronavirus se propageait dans le monde entier. Il a commencé à consacrer plus de temps à la fondation aux côtés de Melinda Gates. Tous deux sont coprésidents et administrateurs de la fondation, qui a été créée en 2000. Celle-ci est dirigée par le CEO Mark Suzman. Bill et Melinda Gates ont tous deux travaillé chez Microsoft. Melinda a été directrice générale de l'entreprise de logiciels, où elle a travaillé sur des produits tels que l'encyclopédie Encarta, selon son profil LinkedIn. Les deux se sont rencontrés lors d'un dîner pour les employés de Microsoft en 1987.Bill Gates possède 1,37 % des actions en circulation de Microsoft, qui valent plus de 26 milliards de dollars, selon FactSet. Le couple a été le créateur, avec Warren Buffett, du Giving Pledge, un programme qui oblige les participants à donner plus de la moitié de leur fortune.« Dans le cas de Melinda, c'est un partenaire vraiment égal », a déclaré Bill Gates dans le documentaire Netflix de 2019 "Inside Bill's Brain". « Elle me ressemble beaucoup en ce sens qu'elle est optimiste et qu'elle s'intéresse à la science. Elle est meilleure que moi avec les gens. Elle est un tout petit peu moins hardcore sur la connaissance, vous savez, de l'immunologie, que je le suis ».En 2015, Bill et Melinda Gates ont commencé à poursuivre des domaines qui les intéressaient. Bill Gates a créé Breakthrough Energy, une initiative visant à ralentir le changement climatique, et Melinda Gates a créé Pivotal Ventures, une société qui fait des investissements pour favoriser l'égalité.La philanthropie du couple a toujours été profondément ancrée dans leur relation et leur mariage. C'est lors d'un voyage en Afrique pendant leurs fiançailles que le couple a décidé de devenir de sérieux philanthropes. « Nous sommes tombés amoureux de tout ce que nous avons vu, mais ce n'est vraiment pas du tout banal de dire que nous sommes vraiment tombés amoureux des gens », a déclaré Melinda lors d'un événement Salesforce en 2016. « Cela nous a simplement lancés dans cette série de questions en nous disant en quelque sorte : "Que se passe-t-il ici ?" ».Plus tard, le couple a rempli un questionnaire de mariage pour s'assurer qu'ils avaient les mêmes valeurs. C'est alors qu'ils ont décidé que « la grande majorité des ressources de Microsoft seraient reversées à la société », a déclaré Melinda. « C'était une discussion facile. Nous pensions simplement que ce serait plus tard dans notre vie que nous pourrions le faire ».Le couple a demandé le divorce dans le comté de King lundi. Ils ont un accord de séparation, selon une copie de la demande de divorce publiée par le tabloid TMZ, qui n'en précise pas les termes. Le document qualifie leur mariage de "irrémédiablement brisé".C'est le deuxième divorce qui fait l'effet d'une bombe dans les rangs les plus élevés des personnes les plus riches du monde ces dernières années, après l'annonce de la séparation en 2019 de Jeff Bezos et MacKenzie Scott . Bill Gates est la quatrième personne la plus riche du monde, derrière Jeff Bezos d'Amazon, Bernard Arnault de LVMH et Elon Musk de Tesla, selon Forbes.La séparation des Bezos, qui a divisé la participation du couple dans Amazon.com, a immédiatement fait de MacKenzie l'une des personnes les plus riches du monde. Dans les mois qui ont suivi, elle est devenue l'une des philanthropes les plus influentes du monde, donnant des milliards de dollars à des causes souvent négligées par les donateurs milliardaires.Mais pour Bill et Melinda Gates, la séparation des actifs pose potentiellement un plus grand défi que la division de la fortune de Bezos, qui était largement concentrée en actions Amazon. Au fil des ans, Bill Gates a transféré une grande partie de sa participation dans la Fondation Bill & Melinda Gates.L’un des principaux actifs de Gates est Cascade Investment, une société holding qu'il a créée avec le produit de la vente d'actions Microsoft et les dividendes, et qui est dirigée par Michael Larson. Par l'intermédiaire de Cascade, Gates a des intérêts dans l'immobilier, l'énergie et l'hôtellerie, ainsi que des participations dans des dizaines de sociétés publiques, dont Canadian National Railway and Deere & Co.Monica Mazzei, avocate spécialisée dans les divorces et associée du cabinet Sideman & Bancroft LLP à San Francisco, a déclaré que la grande question concernant la fondation et le bureau familial du couple est de savoir dans quelle mesure ils prévoient de travailler ensemble à l'avenir. « Même dans les divorces les plus amicaux que j'ai vus, la préférence a été de diviser la fondation en deux pour qu'il y ait plus d'autonomie et moins d'imbrication », dit-elle.Chaque année depuis plus d'une décennie, les Gates publient une lettre sur le travail de leur fondation. Dans la dernière, publiée en janvier, ils ont réfléchi à l'impact de la pandémie , au-delà du soutien au développement de vaccins. « Pour nous, les journées sont devenues un flou de réunions vidéo, d'alertes de nouvelles troublantes et de repas réchauffés au micro-ondes », ont-ils écrit. Bill Gates a également proposé trois innovations qui aideront le monde à anticiper la prochaine pandémie, en disant qu’« Il n'est pas trop tôt pour commencer à penser à la prochaine pandémie ».Bill Gates et Jeff Bezos font partie des personnes les plus riches du monde, et Amazon et Microsoft sont en concurrence dans le domaine du Cloud Computing. Amazon a déclaré au début de l'année que Bezos allait quitter son poste de PDG et que le directeur d'Amazon Web Services Andy Jassy lui succéderait.Sources : Tweets ( 1 Que pensez-vous de la séparation de Bill et Melinda Gates ?Pensez-vous qu’elle aura une répercussion à la longue sur la fondation, même si les deux ont annoncé qu’ils continueront à travailler ensemble sur des projets philanthropiques ?