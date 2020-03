Bill Gates démissionne du conseil d'administration de Microsoft six ans après avoir renoncé à son poste de PCA Et choisit d'être conseiller technologique auprès des dirigeants de l'entreprise 23PARTAGES 5 0 Un peu plus de 10 ans après avoir démissionné de son poste de PDG de Microsoft (juin 2008) et six ans après avoir renoncé à son poste de président du conseil d'administration (février 2014), le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a démissionné du conseil d'administration de Microsoft. Bill Gates, 64 ans, quitte le conseil d'administration pour consacrer plus de temps à des projets philanthropiques. Il continuera de servir de conseiller technologique au PDG Satya Nadella et à d'autres dirigeants de l'entreprise.



« J'ai pris la décision de me retirer des deux conseils publics auxquels je siège - Microsoft et Berkshire Hathaway - pour consacrer plus de temps aux priorités philanthropiques, notamment la santé et le développement mondiaux, l'éducation et mon engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique. Le leadership des sociétés Berkshire et Microsoft n'a jamais été aussi fort, le moment est donc venu de franchir cette étape.



« Faire partie du conseil d'administration de Berkshire a été l'un des plus grands honneurs de ma carrière. Warren et moi étions les meilleurs amis bien avant mon arrivée et le resterons longtemps après. J'ai hâte de poursuivre notre partenariat en tant que co-administrateurs de la Fondation Bill & Melinda Gates et co-fondateurs de The Giving Pledge.



« En ce qui concerne Microsoft, se retirer du conseil d'administration ne signifie nullement s'éloigner de l'entreprise. Microsoft sera toujours un élément important du travail de ma vie et je continuerai à travailler avec Satya et le leadership technique pour aider à façonner la vision et à atteindre les objectifs ambitieux de l'entreprise. Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès de l'entreprise et comment elle peut continuer à profiter au monde.



« J'attends cette prochaine phase avec impatience comme une opportunité de maintenir les amitiés et les partenariats qui ont le plus signifié pour moi, de continuer à contribuer à deux entreprises dont je suis incroyablement fier et de prioriser efficacement mon engagement à répondre aux défis les plus difficiles du monde ».





Bill Gates a fondé Microsoft en 1975 avec Paul Allen, et leur premier produit était Altair BASIC. Le produit phare de l'entreprise était Windows, qui est devenu le système d'exploitation de bureau le plus utilisé au monde. Bill Gates a dirigé l'entreprise à travers une période de croissance massive, mais a également dressé la table pour son successeur, Steve Ballmer, pour faire face aux problèmes antitrust. Les régulateurs américains et européens ont estimé que Microsoft avait abusé de sa position dominante sur le marché des navigateurs Web et des systèmes d'exploitation dans les années 2000, ce qui a entraîné des amendes et des décrets de consentement.



En 2000, Gates a utilisé 5 milliards de dollars de sa fortune personnelle pour lancer la Fondation Bill et Melinda Gates, qui est devenue l'une des plus grandes fondations philanthropiques au monde.



« Ce fut un immense honneur et un privilège d'avoir travaillé avec Bill et d'avoir appris de lui au fil des ans. Bill a fondé notre entreprise avec une foi en la force de démocratisation des logiciels et une passion pour résoudre les défis les plus urgents de la société. Le conseil a bénéficié du leadership et de la vision de Bill. Et Microsoft continuera de bénéficier de la passion technique et des conseils continus de Bill pour faire avancer nos produits et services. Je suis reconnaissant de l’amitié de Bill et j’ai hâte de continuer à travailler à ses côtés pour réaliser notre mission de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens de faire plus », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella.



« Au nom de nos actionnaires et du Conseil, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Bill pour toutes ses contributions à Microsoft. En tant que membre du conseil d'administration, il nous a mis au défi de voir grand et de voir encore plus grand. Il laisse un héritage durable de curiosité et de perspicacité qui nous inspire tous », a déclaré John W. Thompson, président indépendant du conseil d'administration de Microsoft.



Avec le départ de Gates, le Conseil sera composé de 12 membres, dont John W. Thompson, président indépendant de Microsoft; Reid Hoffman, associé chez Greylock Partners; Hugh Johnston, vice-président et directeur financier de PepsiCo; Teri L. List-Stoll, vice-président exécutif et directeur financier de Gap, Inc .; Satya Nadella, PDG de Microsoft; Sandra E. Peterson, partenaire d'exploitation, Clayton, Dubilier & Rice; Penny Pritzker, fondatrice et présidente de PSP Partners; Charles W. Scharf, président-directeur général et président de Wells Fargo & Co .; Arne Sorenson, président et chef de la direction, Marriott International Inc .; John W. Stanton, président de Trilogy Equity Partners; Emma Walmsley, PDG de GlaxoSmithKline plc (GSK); et Padmasree Warrior, fondateur, PDG et président, Fable Group Inc.



Sources : Microsoft



Et vous ?



Bon évidement sauver les gens c'est bon pour son image de marque quoi... 0 0 Ce qui est dommage c'est que avec sa fondation il a des programmes pour sauver les gens (faim, maladies, etc), alors qu'il ferait mieux de laisser les gens mourir et essayer plutôt de sauver la planète (énergie propre, racheter des terrains pour en faire des parcs naturels ou des forets,....).Bon évidement sauver les gens c'est bon pour son image de marque quoi...

