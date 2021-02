Bezos ne prend pas sa retraite, mais se concentrent sur "d'autres passions"

Andy Jassy, directeur général de Amazon web services

Jassy a fait d'Amazon Web Services une grande entreprise

Jeff Bezos a déclaré mardi qu'il quittera son poste de directeur général d'Amazon, laissant la barre de la société qu'il a fondée il y a 27 ans. Bezos passera au rôle de président exécutif au cours du troisième trimestre de cette année, qui commence le 1er juillet, a déclaré la société. Andy Jassy, le directeur général d'Amazon Web Services, prendra la relève en tant que PDG d'Amazon. Dans un mémo aux employés, publié sur le site web d'Amazon, Bezos a déclaré que la transition lui donnera « le temps et l'énergie dont j'ai besoin pour me concentrer sur le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post, et mes autres passions ».« Ce voyage a commencé il y a environ 27 ans. Amazon n'était qu'une idée et elle n'avait pas de nom. La question qu'on me posait le plus souvent à l'époque était : "Qu'est-ce que l'Internet ? Heureusement, je n'ai pas eu à l'expliquer depuis longtemps », a écrit Bezos. Bezos, 57 ans, prévoit de rester impliqué dans le développement de produits. « En tant que président exécutif, j'ai l'intention de concentrer mes énergies et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives. Andy est bien connu au sein de l'entreprise et il est chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi. Il sera un leader exceptionnel, et il a toute ma confiance », a-t-il écrit.Amazon compte aujourd'hui 1,3 million d'employés et « sert des centaines de millions de clients et d'entreprises », a noté Bezos. « Comment est-ce arrivé ? L'invention. L'invention est la racine de notre succès. Nous avons fait des choses folles ensemble, puis nous les avons rendues normales », a-t-il écrit.Passer du rôle de PDG à celui de président exécutif donnera à Jeff Bezos le temps de se concentrer sur des projets spécifiques, a-t-il écrit. « Être le PDG d'Amazon est une profonde responsabilité, et c'est un travail de longue haleine. Quand on a une telle responsabilité, il est difficile de se concentrer sur autre chose. En tant que président exécutif, je resterai engagé dans les initiatives importantes d'Amazon, mais j'aurai aussi le temps et l'énergie nécessaires pour me concentrer sur le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post, et mes autres passions. Je n'ai jamais eu autant d'énergie, et il ne s'agit pas de prendre ma retraite. Je suis super passionné par l'impact que je pense que ces organisations peuvent avoir », a-t-il écrit.Amazon a annoncé hier ses résultats pour le quatrième trimestre 2020, avec un chiffre d'affaires net de 125,6 milliards de dollars, en hausse de 44 % par rapport à l'année précédente. Le revenu net du trimestre s'est élevé à 7,2 milliards de dollars, contre 3,3 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'année précédente. Les ventes nettes pour l'ensemble de l'année 2020 se sont élevées à 386,1 milliards de dollars, soit une hausse de 38 % par rapport à 2019. Le revenu net pour l'ensemble de l'année 2020 a été de 21,3 milliards de dollars, contre 11,6 milliards de dollars l'année précédente.Jassy, 53 ans, a rejoint Amazon en 1997 après la Harvard Business School. Jassy a travaillé en étroite collaboration avec Bezos avant de lancer AWS. Avant d'être nommé à la tête d'AWS, Jassy a occupé ce qui est connu chez Amazon comme un rôle d'"assistant technique", travaillant avec le fondateur et PDG d'Amazon, Jeff Bezos. « À l'époque, nous appelions cela un "rôle d'ombre". Et c'était vraiment comme si j'étais l'ombre de Jeff. J'ai participé à toutes ses réunions, y compris ses entretiens individuels », a déclaré Jassy, qui a passé 18 mois dans cette fonction.Jassy a développé les services de cloud computing de la société, qui a commencé comme un petit ajout à ses opérations de commerce électronique, mais qui s'est développé ces dernières années pour représenter environ 60 % des bénéfices d'exploitation et est devenu l'un des leaders du secteur du cloud computing. Sous la direction de Jassy, l'entreprise de cloud computing d'Amazon a signé des clients importants, dont Verizon, McDonald's et Honeywell. Les startups de la Silicon Valley font depuis longtemps confiance à AWS, et le chiffre d'affaires annuel de la division a augmenté de 37 % en 2019 et de 30 % en 2020, ce qui a contribué à consolider sa position de leader du marché. Un contrat qu'AWS n'a pas réussi à remporter est le projet "JEDI" de 10 milliards de dollars du Pentagone, qui a été attribué à Microsoft.Tom Johnson, directeur de la transformation de la société de marketing mondial Mindshare, a déclaré que la promotion de Jassy soulignait la centralité de l'activité d'hébergement web dans la stratégie d'Amazon. « L'expérience de Jassy dans le pilotage de AWS montre à quel point ces services sont au premier plan de la stratégie commerciale d'Amazon. Il sera intéressant de voir comment cela affecte leur stratégie et comment ils équilibrent cette priorité avec une activité publicitaire croissante et le mastodonte du commerce », a-t-il déclaré.Le succès d'Amazon l'a rapidement fait passer d'une start-up Internet excentrique à l'une des entreprises les plus surveillées et les plus scrutées du pays. La taille et les pratiques commerciales d'Amazon ont soulevé des questions antitrust de la part des régulateurs américains et européens sur la manière dont elle a utilisé sa position dominante pour devancer ses concurrents. Bezos a été appelé devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants l'année dernière où il a été confronté à des questions sur les pratiques concurrentielles de l'entreprise, notamment des accusations de fixation des prix des concurrents sur sa plateforme et d'utilisation de données de vendeurs tiers pour informer la vente de ses propres produits.Source : Amazon Qu’en pensez-vous ?