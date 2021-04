Pendant que la situation sanitaire se normalise et que les restrictions dues au covid-19 sont en train d’être levées, davantage de personnes réservent des voyages et des hôtels en ligne, ce qui est très bon pour les activités publicitaires de Google. Les employés de Google, quant à eux, travaillent toujours à domicile et ne voyagent toujours pas autant aux frais de l'entreprise, ce qui est également bénéfique pour ses activités.Un récent dépôt de l'entreprise aux US Securities and Exchange Commission a révélé qu'elle avait économisé 268 millions de dollars au cours du premier trimestre de cette année en raison d'une réduction des dépenses liées aux voyages, aux divertissements et au frais de promotions, par rapport à la même période de l'année précédente, "principalement grâce à covid-19". Sur une base annuelle, cela représenterait plus d'un milliard de dollars économisés.Alphabet a également indiqué dans son rapport annuel 2020, publié plus tôt cette année, que ses dépenses de voyage et de divertissement avaient diminué de 371 millions de dollars l'an dernier. En outre, l’entreprise a déclaré que les dépenses publicitaires et promotionnelles avaient chuté de 1,4 milliard de dollars en raison d'une réduction des dépenses, de campagnes interrompues ou reprogrammées et d'événements exclusivement en ligne, comme pour annoncer ses téléphones Android.Ces économies ont compensé une grande partie des coûts liés à l'embauche de milliers de travailleurs supplémentaires. Cette prudence face à la pandémie a permis à l'entreprise de maintenir ses coûts de marketing et d'administration au même niveau pour le premier trimestre, malgré une augmentation de 34 % de ses revenus.Ces économies considérables ne sont pas vraiment surprenantes, car Google offre une tonne d'avantages à ses employés, notamment des tables de massage, un service de restauration, des retraites d'entreprise, etc., qui ont influencé une grande partie de la culture de travail de la Silicon Valley. La plupart des employés de Google travaillent à distance et sans ces avantages depuis mars 2020. Cependant, Google prévoit de revenir au bureau plus tard cette année.L’année dernière, la pandémie mondiale du coronavirus a poussé les entreprises à délaisser majoritairement le mode de travail sur site au profit de celui à distance. Que ce soit les grandes comme les petites entreprises, toutes ont dû s’adapter assez rapidement aux exigences qu’impose la crise sanitaire.Au mois de mai, Google a annoncé que certains de ses bureaux dans le monde rouvriraient leurs portes à partir du 6 juillet afin d’accueillir un nombre limité d’employés de façon rotative. Avec ce principe, cela aurait permis d’occuper 10 % des bâtiments de l’entreprise. Bien entendu, ce programme concernait principalement les employés dont la présence est nécessaire au bureau. Tenant compte de la situation de la propagation du virus à l’époque, le géant de la recherche a décidé en juillet d’étendre son ordre de travail à domicile jusqu’en juin 2021 , ce qui était fixé au départ à la fin de l’année 2020.En décembre, Google a à nouveau amendé son programme de reprise de travail sur site en annonçant qu’il permettra à la majorité de ses employés de travailler à domicile jusqu'en septembre 2021. Le géant de l’Internet va ensuite expérimenter les semaines de travail flexibles : un modèle hybride qui combine le travail au bureau et à distance. Cette approche implique que les employés passeront au moins trois jours au bureau. Le reste se fera depuis leurs domiciles respectifs.L'entreprise redouble d'efforts pour préparer le retour de ses employés dans des bureaux physiques après la pandémie. En mars, Google a annoncé un investissement de 7 milliards de dollars dans l'expansion de bureaux et de centres de données dans 19 États. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise mardi dernier, Ruth Porat, directrice financière de Google et d'Alphabet, a réaffirmé son engagement à construire et à réaménager des bureaux « Même avec un environnement de travail hybride, nous continuerons à avoir besoin d'espace, et nous poursuivons donc la construction de nos campus et de nos bureaux », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que la société s'attend à « accélérer le rythme » de ses dépenses immobilières plus tard dans l'année, alors qu'elle aménage ses campus pour le nouvel environnement de travail hybride. Le modèle hybride permettra d’espacer le personnel de manière moins dense qu'auparavant.Il faut aussi noter que beaucoup de choses changeront avec la reprise après la pandémie. Lors de l’annonce d’un bénéfice record pour le premier trimestre 2021, avec un bénéfice d'exploitation de 16,4 milliards de dollars et un bénéfice net de 17,9 milliards de dollars, la société a prévenu que la forte hausse de l'utilisation et des ventes de publicités pendant la pandémie pourrait ralentir à mesure que les gens reprennent leurs activités en personne.C’est ainsi que le retour du personnel au bureau avec la reprise normale des activités devrait mettre fin aux économies dues à la réduction des dépenses liées aux voyages, aux divertissements, aux avantages alloués aux employés et à cause des événements d’entreprise qui n’auront plus lieu exclusivement de manière virtuelle, mais en présentiel.« Si Google a économisé autant d'argent et que l'entreprise n'a pas vu d'impact négatif considérable, cette nouvelle devrait être révélatrice non seulement pour Google, mais aussi pour toutes les entreprises qui répondaient auparavant aux besoins des employés "gâtés" qui sautent dans un avion juste pour déjeuner avec un client », a écrit un commentateur.« Deux mensonges que le covid a contribué à dissiper : mensonge n° 1 : "le travail à distance ne peut pas fonctionner" et mensonge n°2 : "les voyages d'affaires sont une nécessité" », a-t-il ajouté. Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : Dépôt d'Alphabet Inc Qu’en pensez-vous ?Ces économies dues à la réduction de certaines dépenses disparaîtront-elles immédiatement dès le retour au bureau ?Vous aussi, pensez-vous que la pandémie aura révélé que les voyages d'affaires ne sont pas une nécessité ?