Cependant, certains analystes estiment que l'office national de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA) a choisi la Journée mondiale de la propriété intellectuelle (26 avril) pour affirmer la domination de la Chine sur la 6G, en déclarant par exemple aux médias contrôlés par l'État que son analyse des demandes de brevet relatives à la norme de nouvelle génération a révélé 38 000 travaux pertinents, dont 35 % proviennent de Chine. Selon ces analystes, le CNIPA aurait fait remarquer que la Finlande, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon sont tous en quête de 6G, mais que la Chine a compris l'importance de cette technologie de nouvelle génération, a investi en conséquence et a déjà pu récolter les fruits du travail des innovateurs locaux.Les rapports des médias d'État soulignent que si la Chine domine actuellement les demandes de brevets pour certains aspects de la 6G, notamment les réseaux en térahertz et les interfaces radio intégrant l'intelligence artificielle, d'autres pays sont en avance sur d'autres technologies 6G. Les entreprises chinoises, les universitaires et les autres parties prenantes doivent s'assurer que la Chine est un acteur de la nouvelle norme.Pour les détracteurs de la Chine, l'appel aux "armes" est peut-être plus important que les brevets dont la Chine est si fière. « Le monde s'est bel et bien réveillé face à la présence de plus en plus affirmée de la Chine dans les organismes de normalisation et souhaite que cela change, car l'implication des entreprises locales dans le processus de normalisation les aide à atteindre plus rapidement le marché, comme Huawei l'a fait avec la 5G », indique une critique des projets chinois.Selon un rapport de Just Security, la Chine aurait un plan dystopique pour la « propriété intellectuelle » sur Internet . Conjointement avec son géant des réseaux Huawei, le pays se prépare à faire en sorte que leur vision de l'Internet devienne mondiale. Ce qui pousse certaines voix à l’appel d’un engagement renouvelé des États-Unis en faveur de la gouvernance de l'internet. Pour ces analystes, le projet de Huawei de reconstruire l'internet du haut vers le bas sur la base de cas d'utilisation spéculatifs va à l'encontre de la logique de la gouvernance de l'internet, qui soutient que le changement doit être progressif et basé sur des besoins établis.Plus tôt cette semaine, dans un discours inhabituellement brutal, Jeremy Fleming, directeur de l'agence d'espionnage GCHQ (Government Communications Head Quarters), a déclaré que l'Occident était confronté à une bataille pour le contrôle de technologies telles que l'intelligence artificielle, la biologie synthétique et la génétique. « L'Occident doit agir de toute urgence pour éviter que la Chine ne domine la technologie mondiale et ne prend le contrôle du "système d'exploitation" mondial », a déclaré vendredi le chef des services de renseignement britanniques. Jeremy Fleming prévient que l'Occident doit être prêt à faire face à un monde où la technologie est développée et contrôlée par des États aux "valeurs illibérales" et à mettre en place des cyberdéfenses en conséquence. L'Occident doit continuer à investir dans les cyberdéfenses et à les développer, sous peine de prendre du retard dans un monde où les innovations en matière d'utilisation des technologies ne sont pas nécessairement le fait des alliés.Fleming a fait ces commentaires lors de la conférence annuelle sur la sécurité Vincent Briscoe de l'Imperial College cette année. Il a prévenu que certains éléments de l'environnement numérique mondial sont menacés par des régimes autoritaires et que, si rien n'est fait, cela pourrait mettre en péril la conception et la liberté de l'internet, car des États aux "valeurs illibérales" cherchent à modeler le cyberespace à leur propre image.« La menace que représente l'activité de la Russie est comparable à la découverte d'une vulnérabilité sur une application spécifique de votre téléphone. C'est potentiellement grave, mais vous pouvez probablement utiliser une alternative. Cependant, la préoccupation est qu'avec sa taille et son poids technologique, la Chine domine la technologie mondiale », a déclaré Fleming.Alors que les États-Unis et certains lanceurs d’alertes en Europe appellent à ce qu’on pourrait interpréter comme une mobilisation contre les ambitions de l’empire du milieu, le pays de Xi Jinping déclare plaider pour l'amélioration de la protection des DPI et la construction d'un nouveau paradigme de développement.Source : Office national de la propriété intellectuelle de la Chine Pensez-vous que la Chine a véritablement pris une longueur d'avance sur la 6G ?Êtes-vous pour ou contre les ambitions de la Chine en matière de technologie ?« L'Occident doit agir de toute urgence pour éviter que la Chine ne domine la technologie mondiale », quel est votre avis sur cet appel de Jeremy Fleming ?