La Chine a lancé le premier satellite 6G au monde. Alors que nous ne savons même pas encore ce qu'est la technologie 6G

La Chine a lancé avec succès ce qui a été présenté comme « le premier satellite expérimental 6G du monde », selon les médias d'État. Cette nouvelle intervient un an après que Pékin a lancé le développement de sa connexion Internet mobile de nouvelle génération, qui devrait être déployée en 2030. Bien que la technologie 6G soit encore loin de devenir une réalité, les ingénieurs chinois affirment que le satellite testerait un type d'ondes de communication qui pourrait multiplier par 100 les vitesses de diffusion actuelles de la 5G.Le 6 novembre, la Chine a lancé avec succès une fusée Long March-6 et a mis en orbite une charge utile de 13 satellites. Parmi eux se trouvait ce satellite d’essai de la technologie 6G, a rapporté BBC vendredi dernier. Connu sous le nom de Tianyan-5, le satellite de télédétection a été développé par l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine (UESTC), qui a travaillé avec Chengdu Guoxing Aerospace Technology et Beijing MinoSpace Technology sur le projet. Le satellite expérimental pèserait environ 70 kilogrammes.En plus des observations de la Terre, le satellite testera une charge utile de communication à haute fréquence térahertz qui pourrait envoyer des données à des vitesses plusieurs fois supérieures à 5G. Le problème est que le reste du monde est encore à plusieurs années de se mettre d'accord sur ce que sera la 6G.La 5G - qui est considérée comme la cinquième et plus récente génération de réseaux cellulaires à large bande - en est encore à ses débuts. Les véritables réseaux 5G fonctionnent sur des fréquences d'ondes millimétriques comprises entre 30 et 300 gigahertz, soit une fréquence 10 à 100 fois supérieure à celle du précédent réseau cellulaire 4G.L'évolution du système "G" a commencé en 1980 avec l'invention du téléphone mobile qui permettait de transmettre des données analogiques par le biais d'appels téléphoniques. La définition de ces générations cellulaires est définie par un partenariat mondial connu sous le nom de 3GPP, qui n'a pas encore défini clairement la 6G. Étant donné l'histoire de la marche sans fin de la technologie, il est inévitable que la 5G soit remplacée par un nouveau réseau à l'avenir.Toutefois, on ne sait pas encore très bien ce que sera la 6G, et l'industrie des télécommunications est encore à plusieurs années d'un accord sur les spécifications de cette nouvelle technologie. Il n'est donc pas encore certain que la technologie testée deviendra la norme finale, alors que de nombreux pays attendent toujours le déploiement de la 5G, l’actuelle norme.Cependant, les réseaux cellulaires étant de plus en plus encombrés et la demande de vitesses plus rapides et de temps de latence plus faibles ne cessant d'augmenter, les fournisseurs de téléphonie cellulaire envisagent d'augmenter les bandes passantes pour la prochaine génération de technologie cellulaire.« La 6G doit combiner le réseau de communication par satellite avec le réseau de communication au sol », a dit dans une déclaration Xu Yangsheng, un académicien de l'Académie d'ingénierie de Chine. Yangsheng s'attend à ce que la 6G soit jusqu'à 100 fois plus rapide que la 5G. « La bande de fréquence de la 6G devrait s'étendre du spectre des ondes millimétriques de la 5G au spectre des térahertz », a-t-il déclaré à la télévision publique CCTV.« Ce satellite expérimental marque la première fois que la technologie de communication en térahertz sera vérifiée lorsqu'elle sera appliquée dans l'espace », a ajouté Yangsheng. Le satellite a été lancé depuis le centre de lancement de Taiyuan, dans la province de Shanxi, au nord de la Chine.Le satellite 6G chinois transporte de multiples dispositifs d'expérimentation et doit tester la technologie des ondes térahertz dans l'espace, a rapporté BBC. Les ondes térahertz (THz), qui sont des ondes submillimétriques se situant entre les micro-ondes et la lumière infrarouge sur le spectre électromagnétique, ont été utilisées pour atteindre des débits de données supérieurs à 50 Gbps.Malheureusement, les ondes THz partagent un talon d'Achille avec les ondes millimétriques utilisées en 5G. La vapeur d'eau présente dans l'atmosphère terrestre absorbe fortement le rayonnement térahertz, ce qui limite la portée des applications des THz. Le même problème continue à ralentir le développement généralisé du 5G, et entravera probablement le déploiement du 6G s'il utilise des ondes THz.La 6G pourrait également alimenter les mêmes craintes que celles qui ont été exprimées lors du déploiement de la 5G. La construction de tours 5G dans les villes a fait fleurir les théories du complot. Sans aucune preuve, des personnes ont faussement lié la pandémie covid-19 à la 5G, ce qui pourrait avoir motivé les résidents du Royaume-Uni à brûler près de 80 tours de téléphonie cellulaire au cours des derniers mois. Des ingénieurs des télécommunications au Royaume-Uni ont déclaré à l’époque qu'ils étaient menacés et harcelés par des gens qui pensent que le covid-19 est lié à la 5G . Certains ont même subi des agressions selon leurs syndicats, a rapporté BBC.Le sabotage des antennes cellulaire s’était étendu aux Pays-Bas et aux États-Unis. En mai, le ministère américain de la Sécurité intérieure aurait émis des alertes aux fournisseurs de télécommunications sans fil et aux forces de l'ordre concernant des attaques potentielles contre les tours de téléphonie cellulaire et les travailleurs des télécommunications par des théoriciens de la conspiration 5G-coronavirus.Selon un commentateur, « c'est pourquoi la Chine a lancé un satellite au lieu de construire une tour, afin que les gens ne puissent pas le brûler ».Pendant ce temps, les astronomes ont menacé de poursuivre SpaceX pour sa constellation de satellites de communication Starlink afin d’apporter l’Internet aux zones les plus reculées, car ils mettaient en péril l'avenir des observations astronomiques depuis le sol. Les observatoires se donnent déjà beaucoup de mal pour éviter la pollution lumineuse des villes et les ondes radio des tours de téléphonie cellulaire. Une couverture de satellites de communication en orbite autour de la terre pourrait rendre aveugles les observatoires qui examinent certaines longueurs d'onde de la lumière.Tianyan-5 a été lancé avec des satellites d'observation de la Terre de la société argentine Satellogic. Sur une orbite héliosynchrone, les 12 autres satellites fourniront des images à haute résolution couvrant 4 kilomètres carrés par jour, avec une résolution suffisante pour discerner les arbres individuels d'une forêt. Le satellite pourrait aider à mettre fin à l'exploitation illégale des forêts et à gérer les catastrophes agricoles.La Chine a lancé la recherche et le développement de la 6G en novembre dernier - quelques jours seulement après que les réseaux 5G soient devenus disponibles dans le pays. Le Bureau chinois de la technologie a sélectionné 37 spécialistes des télécommunications issus d'universités, d'institutions et d'entreprises pour former un panel chargé de présenter le développement de la 6G et d'en prouver la faisabilité scientifique.Wang Xi, vice-ministre du Bureau de la technologie, a déclaré à l'époque que le bureau devait travailler avec les experts pour concevoir un plan de recherche spécifique pour la 6G et effectuer des recherches préliminaires. Plusieurs entreprises de télécommunications chinoises, dont Huawei, ZTE, Xiaomi et China Telecom, ont également commencé leurs propres recherches sur la 6G, selon l'agence de presse d'État Xinhua.En août dernier, une équipe de chercheurs de l'Université d'Osaka et de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, a donné un aperçu de ce que la 6G pourrait être . L'équipe a présenté une puce avec laquelle elle a pu transmettre des données à une vitesse de 11 gigabits par seconde, dépassant ainsi la vitesse maximale théorique de 10 gigabits par seconde de la 5G. La Corée du Sud a également des plans ambitieux qui pourraient lui permettre de commercialiser les services 6G entre 2028 et 2030 , selon un article de Business Korea publié en octobre.Le temps nous dira si Tianyan-5 sera la prochaine itération des "G" pour les téléphones portables.Source : BBC Que pensez-vous de ces perspectives des tests de la 6G maintenant alors que les pays attendent encore la 5G ? Pertinentes ou exagérées ?La 6G sera jusqu'à 100 fois plus rapide que la 5G. Quel commentaire en faites-vous ?Pourquoi la Chine se lance dans des tests alors que l'industrie des télécommunications n’est pas encore d’accord sur les spécifications de la 6G ?