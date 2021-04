Le chef des services de renseignement britanniques prévient que l'Occident doit être prêt à faire face à un monde où la technologie est développée et contrôlée par des États aux "valeurs illibérales" et à mettre en place des cyberdéfenses en conséquence. L'Occident doit continuer à investir dans les cyberdéfenses et à les développer, sous peine de prendre du retard dans un monde où les innovations en matière d'utilisation des technologies ne sont pas nécessairement le fait des alliés.Fleming a fait ces commentaires lors de la conférence annuelle sur la sécurité Vincent Briscoe de l'Imperial College cette année. Il a prévenu que certains éléments de l'environnement numérique mondial sont menacés par des régimes autoritaires et que, si rien n'est fait, cela pourrait mettre en péril la conception et la liberté de l'internet, car des États aux "valeurs illibérales" cherchent à modeler le cyberespace à leur propre image. « La menace que représente l'activité de la Russie est comparable à la découverte d'une vulnérabilité sur une application spécifique de votre téléphone. C'est potentiellement grave, mais vous pouvez probablement utiliser une alternative. Cependant, la préoccupation est qu'avec sa taille et son poids technologique, la Chine domine la technologie mondiale », a déclaré Fleming.La cybersécurité est une question de plus en plus stratégique qui nécessite une approche globale. Les règles changent d'une manière qui n'est pas toujours contrôlée par les gouvernements. En pratique, cela signifie que des États comme la Chine sont les premiers à mettre en œuvre un grand nombre des technologies émergentes qui modifient l'environnement numérique. Ils ont une vision concurrente de l'avenir du cyberespace et participent activement au débat sur les règles et les normes internationales. « Les États qui ne partagent pas nos valeurs intègrent leurs propres valeurs non libérales dans les normes et les technologies dont nous pourrions dépendre. Si cela se produit, et qu'il s'avère que ces normes ne sont pas sûres, qu'elles sont cassées ou qu'elles ne sont pas démocratiques, tout le monde sera confronté à un avenir très difficile », a-t-il averti. « Nous sommes maintenant confrontés à un moment de jugement », a-t-il ajouté. La Chine aurait un plan dystopique pour la « propriété intellectuelle » sur Internet , selon un rapport de Just Security. Le mois dernier, la Chine a publié son 14e plan quinquennal de développement économique, y compris les prochaines étapes prévues en matière de technologie. À la lecture de ce plan, il se dégage que l'économie numérique est un axe essentiel pour le gouvernement chinois. La Chine vise à porter à 10 % la part de la production des industries de base de l'économie numérique dans le PIB du pays d'ici 2025. Selon certains analystes, ce plan montre clairement qu'avant même que l'encre ne soit sèche sur de nombreux contrats 5G pour les télécommunications, la Chine et son géant des réseaux Huawei se préparent à faire en sorte que leur vision de l'Internet devienne mondiale.« La Chine va accélérer la recherche et le développement des technologies 6G, la construction du réseau 5G à grande échelle, ainsi que l'application à grande échelle du protocole IPv6, la dernière modalité mondiale visant à rendre l'Internet plus grand, plus rapide et plus sûr », a déclaré Yang Xiaowei, chef adjoint de l'Administration du cyberespace de Chine, lors d'un point de presse à Beijing. « Des efforts supplémentaires seront également déployés pour libérer pleinement la vitalité des données en accélérant la mise en place des systèmes et des normes permettant de prendre en compte le flux de données, la transmission transfrontalière de données et la sécurité des données. L'économie numérique peut véritablement jouer son rôle essentiel à l'échelle nationale », a ajouté Yang Xiaowei.Les plans de la Chine pour la 6G et au-delà font paraître dérisoires les préoccupations des États-Unis concernant la 5G : Huawei propose une refonte fondamentale de l'internet, qu'elle appelle New IP, conçue pour intégrer une « sécurité intrinsèque » au Web. Cependant, Fleming a déclaré que le Royaume-Uni peut maintenir et développer son avantage technique stratégique en développant ses propres technologies dans des domaines clés tels que l'informatique quantique et la cryptographie qui peuvent aider à protéger les informations et les capacités sensibles contre les attaques et les perturbations.« En tant que pays, nous devons utiliser tous les leviers et outils à notre disposition pour façonner et développer les technologies et marchés clés. Nous devons le faire d'une manière qui contribue à protéger la nation et à ouvrir la société. Et cela signifie que nous devons mieux utiliser le pouvoir de l'État pour favoriser et protéger les brillants développements technologiques », a déclaré Fleming. Toutefois, il est également important que le Royaume-Uni n'agisse pas seul. Fleming a souligné l'importance de travailler avec les alliés afin d'améliorer les cyberdéfenses.« Nous sommes peut-être une île, mais nous sommes loin d'être isolés. Il faut un effort collectif de la part d'alliés partageant les mêmes idées pour utiliser la technologie afin d'obtenir un avantage stratégique. Ce n'est qu'en travaillant avec les autres que nous pourrons surpasser nos adversaires », a-t-il déclaré. Si l'Occident doit être prêt à faire face à un monde où la technologie est développée et contrôlée par des États aux "valeurs illibérales", il ne peut pas se permettre un échec comme ce fut le cas dans les forums internationaux associés au développement de la 5G et à la cybercriminalité internationale. La domination par des États aux "valeurs illibérales" coûtera à l’Occident.Êtes-vous pour ou contre une domination de la technologie mondiale par la Chine ? Pourquoi ?Que pensez-vous de l'engagement des pays de L'UE en matière de technologie ? Insuffisant ou suffisant ?