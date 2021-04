ONLYOFFICE Docs : éditeurs des documents en ligne performants, hautement compatibles avec les formats MS Office, qui combinent les outils de mise en forme traditionnels et les fonctionnalités collaboratives avancées.



ONLYOFFICE Docs : éditeurs des documents en ligne performants, hautement compatibles avec les formats MS Office, qui combinent les outils de mise en forme traditionnels et les fonctionnalités collaboratives avancées. Pour découvrir les fonctionnalités les plus récentes de la suite bureautique en ligne, consultez cet article. ONLYOFFICE Groups : série d'applications web pour organiser le flux de travail au bureau et à distance dont la GED, les projets avec les tâches, la gestion de la relation clients, l'agenda, le réseau social de l'entreprise avec les blogs, les forums, la base des connaissances, les sondages.







ONLYOFFICE Talk : messagerie instantanée pour échanger avec vos collègues sans basculer entre plusieurs applications.



ONLYOFFICE Mail : boîtes de mail et comptes de messagerie personnels et professionnels en un seul et unique endroit.







LDAP pour importer les utilisateurs facilement,

support de SSO pour l’authentification sécurisée,

possibilité de récupérer rapidement le bureau dans le cloud à partir d’une version précédente du fichier de sauvegarde,

recherche plein texte dans le contenu des documents, des projets et des courriels.

Vu l’épanouissement du télétravail et des modes de travail hybrides les besoins des entreprises pour les outils collaboratifs ont considérablement changé cette année. Pour leur apporter une réponse pertinente, Ascensio System SIA a ajusté ses tarifs pour les offres dans le cloud sans oublier des mises à jour au niveau de la sécurité importantes : un forfait gratuit pour les petites équipes, fonctionnalités d’administration avancées pour le business et un forfait VIP pour les entreprises de très grande taille.À titre de rappel, le bureau dans le cloud ONLYOFFICE (pour de plus amples informations sur la gamme des produits ONLYOFFICE, lisez cet article ) inclut tout-en-un :Conforme au RGPD, ONLYOFFICE Workspace en version cloud est une belle solution pour les équipes qui ne possèdent pas l’infrastructure informatique et les ressources pour son hébergement et maintenance.Voyons de plus près les nouvelles offres qui rendent cette solution encore plus flexible et modulable en fonction des besoins réels des utilisateurs et plus transparente en terme de tarification.Totalement gratuit pour les équipes dont la taille ne dépasse pas 5 personnes, ce plan contient tous les traits majeurs qui sont propres au bureau dans le cloud ONLYOFFICE.Les entreprises bénéficient dorénavant de nouveaux outils d’administration :Le prix qui démarre à 4 euros par utilisateur/mois tout en offrant la liberté de manœuvre.Les organisations de très grande taille ont les besoins particuliers en matière de sécurité liés aux règlements qui encadrent les activités de l'industrie. Pour ces entreprises avec un très grand nombre d’utilisateurs, nous avons créé une solution cloud VIP qui combine les mesures de sécurité les plus avancées avec la fluidité d’usage.Le cloud VIP est hébergé sur le serveur dédié géré par un fournisseur européen fiable Hetzner Cette offre regroupe tous les avantages d’une solution autohébergée ONLYOFFICE Workspace : Salles privées pour chiffrer de bout en bout l’édition, le partage et la coédition des documents, l’architecture multitenante avec plusieurs portails connectés (jusqu’à 5000 utilisateurs chacun) pour les différents départements de l’entreprise, et même plus. L’interlocuteur dédié va accompagner les utilisateurs dans leur parcours.Pour en savoir davantage, visitez le site web officiel